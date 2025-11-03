ISRO: কড়া নজরদারিতে মাছি গলারও উপায় নেই! 'বাহুবলী'- লঞ্চ ISRO-র, কী সুবিধা হবে?

ETV Bharat / technology

The LVM3-M5 rocket is also dubbed 'Bahubali' for its heavy-lift capbility.
Published : November 3, 2025 at 1:53 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 2:46 PM IST

রবিবার অর্থাৎ 2 নভেম্বর বাহুবলী রকেটে চেপে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ISRO-র মাল্টি ব্য়ান্ড কমিউনিকেশন স্য়াটেলাইট৷ যার নাম CMS-03৷ ভারতীয় সময় বিকাল 4টে 56 মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার দ্বিতীয় লঞ্চ প্য়াড থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে৷ LVM3-M3 রকেটের সাহায্য়ে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে CMS-03কে৷ কী রয়েছে এই স্য়াটেলাইটে? কেন নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ? জানুন এই প্রতিবেদনে৷

CMS-03 কোন কাজে সহায়তা করবে?

এই সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে৷ তার ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, এটি ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি অত্য়াধুনিক স্য়াটেলাইট হিসেবে কাজ করবে৷ তৈরি করেছে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ISRO)৷ UHF, S, C এবং Ku ব্য়ান্ড পে-লোড এর মধ্য়ে সংযুক্ত করা আছে৷ যার ফলে ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন অংশের ভিডিয়ো, তথ্য় এবং ভয়েস অত্য়ন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে পাঠানো সম্ভব৷ CMS-03-র অপর নাম দেওয়া হয়েছে GSAT 7R৷

বাহুবলী কেন বলা হচ্ছে?

LVM3-M5 রকেটে চড়ে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে CMS-03৷ এই রকেটটি ভারী স্যাটেলাইট বহন করতে সক্ষম৷ সেই কারণে এই উৎক্ষেপণটিকে বাহুবলীও বলা হচ্ছে৷

এর আগে কীভাবে ভারত মহাসাগরের উপর নজরদারি চালানো হত?

বার্তা আদানপ্রদানের জন্য এর আগে রুক্মিণী GSAT-7 স্য়াটেলাইট ব্য়বহার করা হত৷ তার পরিবর্তে বর্তমানে CMS-03 ব্য়বহার করা হবে৷ যা আরও উন্নত প্রযুক্তির বলে ISRO-র তরফে দাবি করা হয়েছে৷

CMS-03 র সুবিধা কী কী?

কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন এজেন্সিকে কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে এই স্য়াটেলাইট৷ এছাড়াও বিশেষভাবে সাহায্য় করবে ভারতীয় নৌবাহিনীকে৷ ভারত মহাসাগর এবং বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে সহায়তা করবে৷ পাশাপাশি, সমুদ্র তীরবর্তী বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের সঙ্গে ডিজিট্য়াল কানেকটিভিটি আরও সহজ করে তুলবে CMS 03৷

LVM3-M5 কনফিগারেশন

Stages

Strap-Ons

(2XS200)

Core Stage
(L110)		Upper Stage
(C25)
দৈর্ঘ্য় (m)26.2221.413.5
ব্য়াস (m)3.24.04.0
প্রপেলান্টSolid
(HTPB)		Liquid
(UH25 + N2O4)		Cryo
(LH2 & LOX)
প্রোপেল্যান্ট ভর (t)204.5 (প্রতিটি)115.928.6

LVM3-M5 Mission স্পেশিফিকেশন-

LVM3-M5 Mission স্পেশিফিকেশন
GTO Apogee29970 ± 3700 km
GTO Perigee170 ± 3.5 km
Inclination21.4° ± 0.1°
Argument of Perigee178° ± 0.3°
Launch Azimuth107°
Last Updated : November 3, 2025 at 2:46 PM IST

INDIAN NAVY
CHANDRAYAAN 3
ISRO
BAHUBALI SATELLITE

