ISRO: কড়া নজরদারিতে মাছি গলারও উপায় নেই! 'বাহুবলী'- লঞ্চ ISRO-র, কী সুবিধা হবে?

ISRO: কড়া নজরদারিতে মাছি গলারও উপায় নেই! 'বাহুবলী'- লঞ্চ ISRO-র, কী সুবিধা হবে?
বাহুবলী রকেটে চেপে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা ISRO-র মাল্টি ব্য়ান্ড কমিউনিকেশন স্য়াটেলাইটের
Published : November 3, 2025 at 1:53 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 2:46 PM IST
রবিবার অর্থাৎ 2 নভেম্বর বাহুবলী রকেটে চেপে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ISRO-র মাল্টি ব্য়ান্ড কমিউনিকেশন স্য়াটেলাইট৷ যার নাম CMS-03৷ ভারতীয় সময় বিকাল 4টে 56 মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার দ্বিতীয় লঞ্চ প্য়াড থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে৷ LVM3-M3 রকেটের সাহায্য়ে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে CMS-03কে৷ কী রয়েছে এই স্য়াটেলাইটে? কেন নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ? জানুন এই প্রতিবেদনে৷
CMS-03 কোন কাজে সহায়তা করবে?
এই সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে৷ তার ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, এটি ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি অত্য়াধুনিক স্য়াটেলাইট হিসেবে কাজ করবে৷ তৈরি করেছে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ISRO)৷ UHF, S, C এবং Ku ব্য়ান্ড পে-লোড এর মধ্য়ে সংযুক্ত করা আছে৷ যার ফলে ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন অংশের ভিডিয়ো, তথ্য় এবং ভয়েস অত্য়ন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে পাঠানো সম্ভব৷ CMS-03-র অপর নাম দেওয়া হয়েছে GSAT 7R৷
বাহুবলী কেন বলা হচ্ছে?
LVM3-M5 রকেটে চড়ে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে CMS-03৷ এই রকেটটি ভারী স্যাটেলাইট বহন করতে সক্ষম৷ সেই কারণে এই উৎক্ষেপণটিকে বাহুবলীও বলা হচ্ছে৷
এর আগে কীভাবে ভারত মহাসাগরের উপর নজরদারি চালানো হত?
বার্তা আদানপ্রদানের জন্য এর আগে রুক্মিণী GSAT-7 স্য়াটেলাইট ব্য়বহার করা হত৷ তার পরিবর্তে বর্তমানে CMS-03 ব্য়বহার করা হবে৷ যা আরও উন্নত প্রযুক্তির বলে ISRO-র তরফে দাবি করা হয়েছে৷
CMS-03 র সুবিধা কী কী?
কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন এজেন্সিকে কৌশলগত পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে এই স্য়াটেলাইট৷ এছাড়াও বিশেষভাবে সাহায্য় করবে ভারতীয় নৌবাহিনীকে৷ ভারত মহাসাগর এবং বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে সহায়তা করবে৷ পাশাপাশি, সমুদ্র তীরবর্তী বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের সঙ্গে ডিজিট্য়াল কানেকটিভিটি আরও সহজ করে তুলবে CMS 03৷
LVM3-M5 কনফিগারেশন
|Stages
Strap-Ons
(2XS200)
|Core Stage
(L110)
|Upper Stage
(C25)
|দৈর্ঘ্য় (m)
|26.22
|21.4
|13.5
|ব্য়াস (m)
|3.2
|4.0
|4.0
|প্রপেলান্ট
|Solid
(HTPB)
|Liquid
(UH25 + N2O4)
|Cryo
(LH2 & LOX)
|প্রোপেল্যান্ট ভর (t)
|204.5 (প্রতিটি)
|115.9
|28.6
LVM3-M5 Mission স্পেশিফিকেশন-
|LVM3-M5 Mission স্পেশিফিকেশন
|GTO Apogee
|29970 ± 3700 km
|GTO Perigee
|170 ± 3.5 km
|Inclination
|21.4° ± 0.1°
|Argument of Perigee
|178° ± 0.3°
|Launch Azimuth
|107°