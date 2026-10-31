প্রধানমন্ত্রী মোদির 'ওয়ান নেশন, ওয়ান টাইম' রূপায়ণে NVS-03 পাড়ি দিল মহাকাশে

প্রধানমন্ত্রী মোদির 'ওয়ান নেশন, ওয়ান টাইম' রূপায়ণে NVS-03 পাড়ি দিল মহাকাশে
ISRO Launches NVS-03 Satellite: গুজরাত থেকে অরুণাচল, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী যে কোনও জায়গায় ঘড়িতে একই সময় দেখা যাবে ।
By PTI
Published : October 31, 2026 at 9:39 AM IST
শ্রীহরিকোটা, 31 অক্টোবর: সারা দেশ একই সময় ধরে চলবে অর্থাৎ 'ওয়ান নেশন, ওয়ান টাইম' । কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি কার্যকর করতে দেশে তৈরি নিজস্ব পারমাণবিক ঘড়ি নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিল ভারতের চতুর্থ নেভিগেশন স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ NVS-03 । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সফল উৎক্ষেপণে ইসরোকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ।
24 ঘণ্টা কাউন্টডাউনের পর শুক্রবার রাত 11.51 মিনিট নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে NVS-03 স্যাটেলাইট-সহ 50 মিটার দৈর্ঘের GSLV (জিও সিনক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল সিস্টেম) রকেট উৎক্ষেপণ করা হয় ।
Congratulations to our scientists and engineers at ISRO on the successful launch of GSLV-F18 carrying NVS-03. This mission marks an important step in strengthening NavIC, our indigenous satellite navigation system. Equipped with enhanced capabilities, NVS-03 will further our pursuit of self-reliance in critical technologies and support navigation services that benefit our people. The dedication and ingenuity of our space scientists continue to make our nation proud. @isro— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026
ভারতের নিজস্ব নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম NavIC-এর অন্তর্ভুক্ত এই চতুর্থ কৃত্রিম উপগ্রহটি দেশেই তৈরি এবং এর মধ্যে একটি পারমাণবিক ঘড়ি রয়েছে । এই ঘড়িটি রিয়্যাল টাইম বা পুরো দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রকৃত সময় মেনে চলতে সাহায্য করবে ।
সফল উৎক্ষেপণের পর ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর প্রধান ভি নারায়ণন জানান, এই দ্বিতীয় প্রজন্ম (সেকেন্ড জেনারেশন)-এর NVS-03 কৃত্রিম উপগ্রহটি কেন্দ্রীয় সরকারের 'ওয়ান নেশন, ওয়ান টাইম' বা 'এক দেশ, এক সময়' প্রজেক্ট রূপায়ণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ । তিনি আরও জানান, উৎক্ষেপণের 18 মিনিট পর তিনটি পর্যায়ই সম্পন্ন হয়েছে এবং কৃত্রিম উপগ্রহটি জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট (GTO)-এ সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ।
তিনি সাংবাদিকদের আরও বলেন, "NVS-03 কৃত্রিম উপগ্রহটি বাকি তিনটি স্যাটেলাইটের পরিপূরক হয়ে উঠবে । ভারত সরকারের আইএসটি (ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম)-এর পরিকাঠামোকে আরও পোক্ত করবে এই স্যাটেলাইট । সরকার সম্প্রতি লিগ্যাল মেটেরোলজি (ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম) রুলস 2026, নোটিশ জারি করেছে । এই নিয়ম ভারত এবং তার 1 হাজার 500 কিমি সীমান্ত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে ।"
অর্থাৎ, পূর্বে গুজরাত থেকে অরুণাচল-চিন সীমান্ত এবং উত্তর কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দিন বা রাতের যে কোনও সময়ে, যে কোনও জায়গায়, যে কোনও ঘড়িতে একই সময় দেখা যাবে ।
ইসরোর প্রধান ভি নারায়ণন এই গুরুত্বপূর্ণ মিশনের সাফল্য নিয়ে বলেন, "NVS-01-সহ বাকি তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ খুব ভালোভাবে কাজ করছে । দু'টি দেশিয় ঘড়ি কাজ করছে । এবার NVS-03 পজিশন, নেভিগেশন ও টাইমিং (PNT) পরিষেবার জন্য সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হল ।"
এই NVS-03 উপগ্রহটির কক্ষপথ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে 170 কিমি এবং সবচেয়ে দূরে 37 হাজার 23 কিমি ৷ অর্থাৎ, এই দূরত্বের মধ্যে অবস্থান করবে উপগ্রহটি । NVS-03 স্যাটেলাইটের ওজন 2 হাজার 232 কেজি ।