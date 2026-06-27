175 টন থ্রাস্টে সেমি-ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের হট টেস্টে সফল ISRO, মহাকাশ গবেষণায় কী কী লাভ হবে ?

175 টন থ্রাস্টে সেমি-ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের হট টেস্টে সফল ISRO, মহাকাশ গবেষণায় কী কী লাভ হবে ?
এই পরীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল প্রি-বার্নার ইগনিশনের পর ইঞ্জিনের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থ্রাস্ট স্তরে স্থিতিশীল অপারেশন ব্যবস্থা চালু করা ।
Published : June 27, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের মহাকাশ গবেষণায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছুঁল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO)। সংস্থাটি সফলভাবে 175 টন থ্রাস্ট স্তরে সেমি-ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের পাওয়ার হেড টেস্ট আর্টিকেল (PHTA)-এর হট টেস্ট সম্পন্ন করেছে। এই সাফল্যকে ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের উৎক্ষেপণযান প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে ।
সম্প্রতি তামিলনাড়ুর মহেন্দ্রগিরিতে অবস্থিত ISRO Propulsion Complex (IPRC)-এ এই পরীক্ষা করা হয়। এটি ছিল Power Head Test Article ব্যবহার করে হট টেস্টের সিরিজের অষ্টম পরীক্ষা। এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থায় ইঞ্জিনের থ্রাস্ট চেম্বার ছাড়া বাকি সব প্রাইমারি সিস্টেমও ছিল।
এই পরীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল প্রি-বার্নার ইগনিশনের পর ইঞ্জিনের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থ্রাস্ট স্তরে স্থিতিশীল অপারেশন ব্যবস্থা চালু করা ।
ISRO জানিয়েছে, এই প্রথম ইঞ্জিন পাওয়ারহেডকে 175 টন থ্রাস্টে চালানো হয়েছে, যা ইঞ্জিনের পূর্ণ ক্ষমতার প্রায় 88 শতাংশ। এর আগে একই সিরিজে 94 টন (47 শতাংশ) এবং 120 টন (60 শতাংশ) থ্রাস্ট স্তরে সফল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল।
সাম্প্রতিক পরীক্ষায় ইঞ্জিনের মূল টার্বোপাম্পগুলিও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছে এবং যথাক্রমে 400 বার ও 500 বার আউটলেট প্রেসার তৈরি করেছে।
ISRO-এর দাবি, পরীক্ষাটি পূর্বাভাস অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ফায়ারিং চলাকালীন সব ইঞ্জিন প্যারামিটার সঠিক সীমার মধ্যেই ছিল। এই সফলতা সংস্থাকে এখন পূর্ণ 200 টন থ্রাস্ট ক্ষমতায় পরীক্ষা চালানোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ৷
এই সেমি-ক্রায়োজেনিক প্রপালশন স্টেজ বা SC120, 2000 কিলোনিউটন শ্রেণির SE2000 ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হবে। এটি ভারতের বর্তমানে সবচেয়ে ভারী কার্যকর উৎক্ষেপণযান Launch Vehicle Mark-3 (LVM3)-এর বিদ্যমান L110 লিকুইড কোর স্টেজকে প্রতিস্থাপনের জন্য তৈরি করা হচ্ছে।
এই আপগ্রেডের ফলে রকেটের পেলোড বহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, সামগ্রিক পারফরম্যান্স উন্নতি এবং অপারেশনাল দক্ষতা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রচলিত প্রপালশন ব্যবস্থার তুলনায় এই সেমি-ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হচ্ছে তুলনামূলকভাবে পরিবেশবান্ধব এবং কম বিষাক্ত প্রপেল্যান্ট— লিকুইড অক্সিজেন (LOX) এবং বিশুদ্ধ কেরোসিন, যাকে Isrosene বলা হচ্ছে।
ISRO-এর মতে, নতুন সেমি-ক্রায়োজেনিক স্টেজকে উন্নত ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজের সঙ্গে যুক্ত করা হলে LVM3-এর সক্ষমতা আরও বাড়বে। এর ফলে ভবিষ্যতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, গভীর মহাকাশ অনুসন্ধান এবং ভারতের মানব মহাকাশযাত্রা কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে।