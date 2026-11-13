ত্রুটি থেকে শিক্ষা, PSLV-র তৃতীয় ধাপের নতুন সংস্করণের পরীক্ষা সফল ISRO-র

ত্রুটি থেকে শিক্ষা, PSLV-র তৃতীয় ধাপের নতুন সংস্করণের পরীক্ষা সফল ISRO-র
এই পরীক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল নকশার নিরাপত্তার মার্জিন, কাঁচামাল গ্রহণের মানদণ্ড, অ্যাসেম্বলি পদ্ধতি এবং গুণমান যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায়।
Published : November 13, 2026 at 9:02 PM IST
শ্রীহরিকোটা : PSLV রকেটের তৃতীয় ধাপের (PS3) নতুন সংস্করণের গ্রাউন্ড স্ট্যাটিক টেস্ট সফলভাবে সম্পন্ন করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ISRO (Indian Space research Organisation)। বৃহস্পতিবার শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের Static Test Facility-তে এই পরীক্ষা চালানো হয়। PSLV-C61/EOS-09 এবং PSLV-C62/EOS-N1 মিশনে একাধিক ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ার পর তৃতীয় ধাপের নকশা ও নির্মাণপ্রক্রিয়া খতিয়ে দেখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেই সংশোধিত সংস্করণই এবার পরীক্ষায় সফল হয়েছে বলে জানিয়েছে ISRO।
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগের দুই মিশনের সমস্যার পর PS3 স্টেজের সম্পূর্ণ কনফিগারেশন নতুন করে পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল নকশার নিরাপত্তার মার্জিন, কাঁচামাল গ্রহণের মানদণ্ড, অ্যাসেম্বলি পদ্ধতি এবং গুণমান যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায়।
ISRO জানিয়েছে, নতুন সংস্করণে রকেটের Nozzle-এর নকশায় প্রয়োজনীয় উন্নতি করা হয়েছে। এর ফলে নকশার নিরাপত্তার মার্জিন আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি কাঁচামাল গ্রহণ, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ জোড়া লাগানো এবং গুণমান যাচাইয়ের নিয়মেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।
যান্ত্রিক সংযোগস্থল বা Mechanical Interface আরও মজবুত করা হয়েছে। Sealing System-এ অতিরিক্ত ব্যবস্থা বা Redundancy যুক্ত করা হয়েছে, যাতে কোনও একটি সিলিং ব্যবস্থায় সমস্যা হলেও বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকর থাকতে পারে। পাশাপাশি নকশার নিরাপত্তার মার্জিন যথেষ্ট রয়েছে কি না, তা-ও বিস্তারিতভাবে যাচাই করা হয়েছে।
রকেটের বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগানো এবং পরিবহণের সময়েও নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। একাধিক পর্যায়ে Non-Destructive Testing (NDT) বা যন্ত্রাংশের ক্ষতি না করে পরীক্ষা করার ব্যবস্থাও কার্যকর করা হয়েছে। এই সব পরিবর্তনের পর তৈরি PS3 Solid Motor Stage-এর নতুন সংস্করণ গত 12 নভেম্বর পরীক্ষা করা হয়।
ISRO জানিয়েছে, পরীক্ষার তথ্য বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার পর পরবর্তী পরীক্ষাগুলির পরিকল্পনা করা হবে।
এদিকে, গত 31 অক্টোবর শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে GSLV-F18 রকেটে চেপে ISRO-র পরবর্তী প্রজন্মের নেভিগেশন স্যাটেলাইট NVS-03 উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এটি ISRO-র নতুন প্রজন্মের নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিরিজের তৃতীয় উপগ্রহ। ভারতের নিজস্ব Regional Navigation Satellite System বা IRNSS-এর পরিষেবা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই এই সিরিজ তৈরি করা হয়েছে।
NVS-03-এ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি Atomic Clock-এর পাশাপাশি বাইরে থেকে সংগ্রহ করা Atomic Clock-ও রয়েছে। এছাড়া আগের L5 এবং S-band সিগন্যালের সঙ্গে এবার L1 Navigation Signal যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে NavIC ব্যবস্থার সক্ষমতা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।
ISRO-র তথ্য অনুযায়ী, NavIC ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের স্থলভাগের পাশাপাশি দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে আরও 1500 কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় নেভিগেশন পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। NVS-03-এর উৎক্ষেপণ ভারতের নিজস্ব উপগ্রহ-নির্ভর নেভিগেশন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বিদেশি ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা কমিয়ে স্বনির্ভর প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে।
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