ইতিহাস গড়ল ইসরো, সবচেয়ে ভারী কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের কক্ষপথে সফল প্রতিস্থাপন

ইতিহাস গড়ল ইসরো, সবচেয়ে ভারী কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের কক্ষপথে সফল প্রতিস্থাপন
এদিন বিকেলে সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ স্থাপন হল নির্দিষ্ট কক্ষপথে ৷ ভারতে তৈরি রকেট এই উপগ্রহকে নির্ধারিত কক্ষপথে সফলভাবে স্থাপন করল ৷
By PTI
Published : November 2, 2025 at 8:47 PM IST
শ্রীহরিকোটা, 2 নভেম্বর: দেশের সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ সফলভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন হল ৷ রবিবার বিকেলে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার দ্বিতীয় লঞ্চ প্যাড থেকে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট-এ নিয়ে কক্ষপথের উদ্দেশে রওনা দেয় ভারতে তৈরি বাহুবলী রকেট ৷ ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, এই উৎক্ষেপণ এবং উপগ্রহ স্থাপন সফল হয়েছে ৷
এই সাফল্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লিখেছেন, "আমাদের স্পেস সেক্টর আমাদের গর্বিত করে চলেছে ! ভারতের সবচেয়ে ভারী যোগযোগ রক্ষাকারী উপগ্রহ CMS-03-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ইসরোকে অভিনন্দন ৷ আমাদের মহাকাশ ক্ষেত্রটি দিনে দিনে দুর্দান্ত ও উদ্ভাবনী- এই শব্দ দু'টির সমার্থক হয়ে উঠেছে, তা প্রশংসনীয় ৷ তাঁদের সাফল্য জাতীয় উন্নতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷ অসংখ্য জীবনের ক্ষমতায়ন করছে ৷" শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ৷
🚨 Liftoff of LVM3-M5 at 5:26 pm IST from the Second Launch Pad at SHAR 🚀— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) November 2, 2025
এই মিশন সফল হওয়ার পর ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন সাংবাদিকদের বলেন, "LVM3-M5 রকেট CMS-03 কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটিকে নির্ধারিত কক্ষপথে স্থাপন করেছে ৷ এই সাফল্যে আমি ইসরো এবং তার অংশীদারি সংস্থাগুলিকে তাদের অবদানের জন্য শুভেচ্ছা জানাই ৷ আজকের এই মিশন ফের ভারতকে গৌরবান্বিত করল ৷"
VIDEO | Sriharikota: “LVM3-M5 successfully injected the CMS-03 communication satellite on the required orbit. I congratulate the entire ISRO community and partners for their contribution… Today’s mission has brought another glory to India,” says ISRO Chairman V Narayanan.— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2025
কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট CMS-03-এর ওজন 4 হাজার 410 কেজি ৷ রবিবার বিকেল 5.26 মিনিটে LVM3-M5 রকেট এই উপগ্রহটি নিয়ে পাড়ি দেয় ৷ ইসরো জানিয়েছে, CMS-03 উপগ্রহটি বহুস্তরীয় ব্যান্ডযুক্ত বা মাল্টি-ব্যান্ড কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ৷ ভারত মহাসাগর-সহ বিস্তীর্ণ সমুদ্র অঞ্চলে যোগযোগকে উন্নততর করতে এটি কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে ৷ এই উপগ্রহটি জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট (জিটিও) কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে ৷ বারো বছর আগে 2013 সালে GSAT 7 সিরিজের যে উপগ্রহ কক্ষপথে ছিল, তার পরিবর্তে এখন থেকে CMS-03 কাজ করবে ৷
Our space sector continues to make us proud!— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2025
Congratulations ISRO on the successful launch of India’s heaviest communication satellite, CMS-03.
চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন বক্তৃতায় LVM 3-কে বাহুবলী বলে উল্লেখ করেন ৷ তৃতীয় চন্দ্রযান মিশনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "চন্দ্রযান-3 আমাদের সবচেয়ে গৌরবান্বিত করেছিল ৷ এটা আরেকটা গৌরব ৷" ভারতের কাছে থাকা আটটি LVM 3 রকেটের উৎক্ষেপণ 100 শতাংশ সফল হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরো ৷
Kudos Team #ISRO!— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) November 2, 2025
India’s #Bahubali scales the skies, with the successful launch of #LVM3M5 Mission!
ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন মহাকাশ দফতরেরও সচিব ৷ তিনি বলেন, "এই উপগ্রহটি অন্ততপক্ষে 15 বছর পরিষেবা দেবে ৷ সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে ৷ আত্মনির্ভর ভারতের আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ ৷" তিনি আরও জানান, আবহাওয়া অনুকূল না-থাকায় ইসরোর বিজ্ঞানীরা এই মিশন নিয়ে চিন্তায় ছিলেন ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কঠিম পরিশ্রম সাফল্য নিশ্চিত করেছে ৷