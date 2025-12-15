ফের বিভ্রাট, পিছিয়ে গেল BlueBird-6 এর লঞ্চ ! কী সমস্যা হতে পারে ?

ফের বিভ্রাট, পিছিয়ে গেল BlueBird-6 এর লঞ্চ ! কী সমস্যা হতে পারে ?
BlueBird-6 : এই স্যাটেলাইটটি Direct -to-Device ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেবে ৷ অর্থাৎ সরাসরি ডিভাইসে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সংযুক্তিকরণ করা সম্ভব ৷
Published : December 15, 2025 at 10:43 AM IST
হায়দরাবাদ : পিছিয়ে গেল ISRO-র BlueBird-6 এর লঞ্চ ৷ সোমবার অর্থাৎ 15 ডিসেম্বর উৎক্ষেপণের দিন ধার্য থাকলেও অজ্ঞাত কারণে সেই উৎক্ষেপণ স্থগিত রাখা হয়েছে ৷ এটি মূলত আমেরিকার বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট লঞ্চ ছিল ৷ তবে নতুন করে 21 ডিসেম্বর ফের উৎক্ষেপণের দিন ধার্য করা হয়েছে ৷
কী কাজ করবে এই স্যাটেলাইটটি ?
জানা গিয়েছে ব্র্য়াডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে এই উৎক্ষেপণটি করা হয়েছে ৷ এই স্যাটেলাইটটি Direct -to-Device ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেবে ৷ অর্থাৎ সরাসরি ডিভাইসে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সংযুক্তিকরণ করা সম্ভব ৷ ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে ৷
🚨 The launch of LVM3-M6 / BlueBird-6 is scheduled to take place on 21 December! 🚀— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) December 12, 2025
The hypergolic propellant for the L110 stage of LVM3 was delivered to SHAR yesterday.
We could potentially witness 2 ISRO launches (LVM3-M6 & PSLV-C62) within the span of a single week! 🗓 pic.twitter.com/pSddRPJJ5F
ISRO's Bluebird-6 স্পেসিফিকেশন
ISRO- র তরফে জানানো হয়েছে, BlueBird-6 সবথেকে ভারী একটি স্পেসক্রাফ্ট ৷ 15 ডিসেম্বর এটা লঞ্চ করার পরিকল্পনা থাকলেও তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে ৷ LVM 3-বাহুবলী রকেটের মাধ্যমে এই Bluebird 6 প্রতিস্থাপন করা হবে ৷ আমেরিকার সংস্থা, AST SpaceMobile ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক এটা তৈরি করেছে ৷
জানা গিয়েছে, রিমোট এবং দুর্গম এলাকায় Direct-to-Device ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দিতে পারবে এই স্যাটেলাইটটি ৷ স্য়াটেলাইটটিকে লো-আর্থ অর্বিটে প্রতিস্থাপন করা হবে ৷ এর ফলে অতি দ্রুত, স্টেবল ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া সম্ভব হবে ৷ এদিকে অন্যদিকে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা দেয় স্টারলিঙ্ক সহ আরও কয়েকটি সংস্থা ৷ কিন্তু Direct to Device ব্রডব্যন্ড পরিষেবা দেওয়ার জন্য BlueBird-6 উৎক্ষেপণ করা হবে ৷
এদিকে উৎক্ষেপন স্থগিত করে দেওয়ার ফলে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ প্রশ্ন উঠছে শেষ মুহূর্তে কি কোনও ত্রুটি ধরা পড়েছে ? হয়তো বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন ওই ত্রুটির ফলে মিশন সফল নাও হতে পারে ৷ সেই কারণে সম্ভবত নতুন করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে ৷
এই স্যাটেলাইটটির সফল উৎক্ষেপণ হলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ISRO-র মুকুটে নতুন পালক সংযুক্ত হবে ৷ অক্টোবর মাসে এই স্যাটেলাইটটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ NewSpace India Ltd (NSIL) শেষ মুহূর্তে যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা করছে ৷ এই মিশনটি সফল হলে দুই দেশের মধ্যে আগামীদিনে আরও নতুন প্রকল্প শুরু হতে পারে ৷
|Read More - দো-ভাষীর কাজ করবে Google Translator! নতুন ফিচার লঞ্চ