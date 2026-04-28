এবার সাধারণ মানুষও পৌঁছে যাবে মহাকাশে ? চিন্তাভাবনা ISRO -র
ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন জানিয়েছে, দ্বিতীয় দফায় তারা যে মানুষ পাঠাবে মহাকাশে তাঁদের মধ্যে মিলিটারিদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও থাকবেন ৷
Published : April 28, 2026 at 11:58 AM IST
হায়দরাবাদ : মহাকাশে মানুষ পাঠাচ্ছে ISRO ৷ আর এরই মধ্যে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ৷ সাদের তরফে জানানো হয়েছে, মহাকাশচারীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও মহাকাশে পাঠাবে তারা ৷ অর্থাৎ এবার মহাকাশে যাওয়ার জন্য বিজ্ঞানী বা পাইলট হওয়ার প্রয়োজন নেই ৷
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়া একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন জানিয়েছে, দ্বিতীয় দফায় তারা যে মানুষ পাঠাবে মহাকাশে তাঁদের মধ্যে মিলিটারিদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও থাকবেন ৷
দ্বিতীয়দফায় মোট 10 জন যাবেন মহাকাশে ৷ তাঁদের মধ্যে ছ জন থাকবেন মিশন পাইলট ৷ যাঁদের মিলিটারি অ্যাভিয়েশন অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ এবং বাকি চারজন সাধারণ মানুষ যাবেন মহাকাশে ৷ যাঁরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিয়ারিং এবং অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ৷
STEM (Science Technology engineering mathematics) এর পাশাপাশি চিকিৎসকরাও এই অভিযানে সামিল হতে পারবেন ৷ ইসরোর লক্ষ্য, এমন কিছু দক্ষ বিশেষজ্ঞ এই মিশনে প্রযোজন যাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং মাইক্রোগ্রাভিটি গবেষণায় সহায়তা করবে ৷ পাশাপাশি ইসরোর পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিবছর অন্তত দুটি করে মানব মিশন করা ৷ এর ফলে মহাকাশ গবেষণায় আরও জোয়ার আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
মূলত গগণযান মিশন সফল হওয়ার পর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ গগণযান মিশনে মহাকাশচারীদের মধ্যে থাকবেন প্রশান্ত নায়ার এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা, অজিত কৃষ্ণণ এবং অঙ্গদ প্রতাপ ৷
দ্বিতীয় দফায় ISRO -র পরিকল্পনা রয়েছে তারা মিলিটারি পাইলটদের সংখ্যা তুলনামূলক বৃদ্ধি করবেন ৷ সেক্ষেত্রে হেলিকপ্টার পাইলটদেরও যুক্ত করা হতে পারে ৷
ভারতের যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে তা একটি একটি মিশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । প্রতি মিশনে নভোচারীর সংখ্যা দুই থেকে তিনজন করে বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যাচের মহাকাশচারীদের সদস্যসংখ্যা হতে পারে 12 জন ৷
মূলত ভারত নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরি লক্ষ্য নিয়েছে ৷ যার জন্য অনেক বড় এবং বৈচিত্র্যময় নভোচারী বাহিনী প্রয়োজন হবে। অদূর ভবিষ্যতে প্রায় ৪০ জন নভোচারী বজায় রাখার পরিকল্পনা রয়েছে ৷