ISRO লঞ্চ করল Mission MITRA প্রোগ্রাম, কারা কারা সূযোগ পাবেন ?
মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ISRO জানিয়েছে, অভিযানের সময় ক্রু ও গ্রাউন্ড কন্ট্রোল টিমের মধ্যে প্রবল মানসিক চাপ তৈরি হয় ৷
Published : April 4, 2026 at 12:44 PM IST
বেঙ্গালুরু : লে-তে মিশন মিত্র প্রোগ্রাম চালু করল ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ISRO ৷ 2 এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে 9 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই প্রোগ্রাম ৷ যেখানে গগণযানের মতো হিউমান স্পেসফ্লাইট মিশনের টিমের ব্যবহারিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ (Team Behavioural Study) দেওয়া হবে ৷ ওই প্রজেক্টের উদ্বোধন করেন ইসরো চেয়ারম্যান V Narayanan ৷ যেখানে স্পেসক্রাফ্টের ক্রুদের নিরাপত্তা ও পারফরম্যান্সের উপর জোর দেওয়া হবে ৷
এই বিষয়ে ISRO একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, "ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদাণের জন্য ISRO এবং IAF-Institute of Aerospace Medicine এই প্রজেক্ট চালু করেছে ৷ এই প্রথম এই ধরনের প্রজেক্ট বা শিক্ষাপ্রদাণ প্রজেক্ট চালু করা হয়েছে ৷ যেথানে হাই-অলটিটিউট (অতি উচ্চতা) পরিবেশে স্পেসক্রাফ্টের ক্রু মেম্বার এবং গ্রাউন্ড স্টাফ মেম্বারদের সাইকোলজিক্যাল, ফিজিওলজিক্যাল এবং পরিচালনগত গতিপ্রকৃতি পরীক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷"
মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ISRO জানিয়েছে, অভিযানের সময় ক্রু ও গ্রাউন্ড কন্ট্রোল টিমের মধ্যে প্রবল মানসিক চাপ তৈরি হয় ৷ এই গবেষণার লক্ষ্য হলো পরিবেশগত ও পরিচালনগত চাপের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যকারিতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা তৈরি করা।
যেকোনও মানব মহাকাশ অভিযানের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মহাকাশাচারীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিক রাখা ৷ এই বিষয়ে ISRO জানিয়েছে, যে কোনও অভিযানের সময় মানসিক স্থিতাবস্থা বজায় রেখে একে অপরকে সাহায্য করার ক্ষমতাই যেকোনো অভিযানের সাফল্য ও নিরাপত্তা নির্ধারণ করে। আর সেই কারণেই এই প্রজেক্ট চালু করা হয়েছে ৷ যেখানে ক্রু মেম্বারদের পাশাপাশি গ্রাউন্ড স্টাফ মেম্বারাও উপস্থিত থাকবেন ৷
কেন লে-বেছে নেওয়া হল ?
এই বিষয়ে জানানো হয়েছে, লে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3500 মিটার উঁচুতে অবস্থিত ৷ সেখানকার তাপমাত্রা, আইসোলেশন স্পেসফ্লাইট অপারেশনের জন্য আদর্শ ৷ সেই কারণে ওই জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে ৷
এদিকে 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে গগণযান সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছিলেন ইসরো চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন ৷ আসন্ন গগনযানে মানব মহাকাশ অভিযানের চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন তিনি ৷ অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ওই মাসের শুরুতেই নিশ্চিত করেছিলেন যে গগনযান মিশন 2026 সালে চালু হবে ৷ মহাকাশচারীরা পাড়ি দেবেন এই মিশনে ৷ কয়েকদফায় পরীক্ষামূলকভাবে মহাকাশচারিহীন উৎক্ষেপণ মিশন চলবে ৷ তার চতুর্থ দফায় নভশ্চর পাঠাবে ভারত ৷ গগনযান মিশন হল ভারতের প্রথম মানববাহী মহাকাশ অভিযান। তিনি আরও জানান, যে শ্রীহরিকোটা থেকে প্রথম ফ্লাইট (মহাকাশযান) চালু হবে।