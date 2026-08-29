পরপর দুই PSLV ব্যর্থতার পর ঘুরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি ISRO-র, 4 সেপ্টেম্বর মহাকাশে EOS-5
EOS-5-কে আগে GISAT-1A কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। উপগ্রহটি পৃথিবীর নিরক্ষরেখা থেকে প্রায় 36,000 কিলোমিটার উচ্চতায় জিওস্টেশনারি কক্ষপথে স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
Published : August 29, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ: পরপর দু’টি PSLV মিশনে ব্যর্থতার পর ফের বড় পরীক্ষার সামনে Indian Space Research Organization (ISRO)। আগামী 4 সেপ্টেম্বর শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে GSLV F17 রকেটে করে মহাকাশে পাঠানো হতে পারে EOS-5। এটি একটি হাই-রেজোলিউশনের Earth Observation বা পৃথিবী পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ।
এই মিশন শুধু নতুন একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরপর দুটি PSLV ব্যর্থতার পর ISRO ফের নিজেদের গতি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। মিশন সফল হলে ভারতের হাতে এমন একটি শক্তিশালী মহাকাশ-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা আসবে, যা দেশের স্থলভাগ, উপকূলীয় এলাকা, আবহাওয়া ব্যবস্থা এবং দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
কেন গুরুত্বপূর্ণ EOS-5?
EOS-5-কে আগে GISAT-1A কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। উপগ্রহটি পৃথিবীর নিরক্ষরেখা থেকে প্রায় 36,000 কিলোমিটার উচ্চতায় জিওস্টেশনারি কক্ষপথে স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
সাধারণ Earth Observation স্যাটেলাইট নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোনও একটি এলাকার উপর দিয়ে যায়। কিন্তু জিওস্টেশনারি কক্ষপথে থাকা উপগ্রহ পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপরে কার্যত একই অবস্থানে থাকতে পারে। ফলে একই এলাকা বারবার পর্যবেক্ষণ করা এবং দ্রুত আপডেট পাওয়া সম্ভব হয়।
ভারতের মতো বিশাল দেশের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি বিশেষভাবে কাজে লাগতে পারে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, মেঘভাঙা বৃষ্টি বা বনাঞ্চলে আগুনের মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে কোনও এলাকার উপর ঘন ঘন নজর রাখা সম্ভব হবে। ফলে দুর্যোগের পরিস্থিতি বোঝা এবং নজরদারির ক্ষেত্রে সুবিধা মিলতে পারে।
EOS-5-এর হাই-রেজোলিউশনের ছবি তোলার ক্ষমতা দেশের বিভিন্ন এলাকা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কৌশলগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজেও ব্যবহার করা হতে পারে।
4 সেপ্টেম্বর উৎক্ষেপণের লক্ষ্যমাত্রা
ISRO চেয়ারম্যান ড. ভি নারায়ণন 4 সেপ্টেম্বর EOS-5 উৎক্ষেপণের লক্ষ্যমাত্রার কথা জানিয়েছেন। তবে নির্ধারিত সময়ে সমস্ত প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলেই উৎক্ষেপণ করা হবে।
এই মিশন সফল হলে আগামী কয়েক মাস ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির জন্য বেশ ব্যস্ত হতে চলেছে। ISRO 2027 সালের মার্চ পর্যন্ত একাধিক মহাকাশ মিশন পরিচালনার পরিকল্পনা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে Gaganyaan কর্মসূচির প্রথম uncrewed বা মানবহীন মিশন G1।
এর পাশাপাশি যোগাযোগ, নেভিগেশন, পৃথিবী পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একাধিক উপগ্রহ ও লঞ্চ ভেহিকল মিশন সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ISRO-র।
পরপর দুটি PSLV মিশনের ধাক্কার পর তাই EOS-5 উৎক্ষেপণ ISRO-র জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সফল উৎক্ষেপণ শুধু একটি নতুন Earth Observation স্যাটেলাইটকে কক্ষপথে পৌঁছে দেবে না, একই সঙ্গে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মিশনগুলির জন্যও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে।