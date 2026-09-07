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ISRO-র কি সত্যিই বেসরকারিকরণ হচ্ছে ? স্পষ্ট করল কর্তৃপক্ষ

কী কারণে এই জল্পনা ? কী জানিয়েছে ISRO ? জানুন

ISRO
প্রতীকী ছবি (ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 1:50 PM IST

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হায়দরাবাদ : ISRO-র বেসরকারিকরণ নিয়ে কয়েকদিন ধরেই বেশ জল্পনা তৈরি হয়েছিল ৷ প্রশ্ন উঠেছিল ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ISRO-কে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে ? আপাতত সেই জল্পনায় জল ঢালল কর্তৃপক্ষ ৷ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই ৷

ISRO-র বেসরকারিকরণের জল্পনা যখন তুঙ্গে তখন সংস্থার তরফে একটি অফিসিয়াল বিবৃতি জারি করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এই ধরনের জল্পনা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন ৷ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে ISRO-র যে স্থান রয়েছে তা বিন্দুমাত্র বদলাবে না ৷

এই বিষয়ে ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা জানাতে ইচ্ছুক যে, ISRO-র বেসরকারিকরণ করা হবে না, এমনকী এর গুরুত্বও কমানো হবে না ৷ ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সংস্থা হিসেবেই থাকবে ৷ যা মহাকাশ বিজ্ঞানের ন্যাশনাল ও কৌশলগত বিভিন্ন অভিযান, মহাকাশ বিজ্ঞান এবং জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করবে ৷"

কী কারণে বিতর্কের সূত্রপাত ?

ইন-স্পেসের (IN-SPACe) চেয়ারম্যানের সম্প্রতি একটি মন্তব্য করে ৷ আর তারপরই জোর জল্পনা শুরু হয় । চেয়ারম্যান পবন কুমার একটি অনুষ্ঠানে দাবি করেছিলেন, ভবিষ্যতে ISRO আর কোনও রকেট তৈরি করবে না ৷ এমনকী, উৎক্ষেপণও করবে না ৷ এসব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ৷

আর তারপরই চরম উদ্বেগ তৈরি হয় ইসরোর হাজার হাজার কর্মী ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে। আর এরপর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ISRO-র চেয়ারম্যান ভি নারায়ণনকে (ISRO Chaiman V Narayanan) একটি চিঠি পাঠায় ৯টি কর্মী সংগঠন।

তার জবাবেই ISRO-র তরফে একটি অফিসিয়ার বিবৃতি প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, এই ধরনের জল্পনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ ISRO-র বেসরকারিকরণের কোনও প্রশ্নই নেই ৷

এর আগে জুলাই মাসেও আরও একটি বিষয়ের জন্য খবরের শিরোনামে এসেছিল ISRO ৷ সেই সময়, প্রায় 100 জন বিজ্ঞানী স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেছেন বলে জানা গিয়েছিল ৷ বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে চাকরি ছাড়ার পিছনে রয়েছে বেসরকারি সংস্থার উচ্চ বেতন, লিডারশিপ ভূমিকা, অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা, এবং বিকাশের সুযোগ ছিল ৷

এবার ফের আরও একবার আলোচনার কেন্দ্রে দেশের সবথেকে বড় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ৷

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PAWAN GOENKA
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