ISRO-র কি সত্যিই বেসরকারিকরণ হচ্ছে ? স্পষ্ট করল কর্তৃপক্ষ
কী কারণে এই জল্পনা ? কী জানিয়েছে ISRO ? জানুন
Published : September 7, 2026 at 1:50 PM IST
হায়দরাবাদ : ISRO-র বেসরকারিকরণ নিয়ে কয়েকদিন ধরেই বেশ জল্পনা তৈরি হয়েছিল ৷ প্রশ্ন উঠেছিল ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ISRO-কে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে ? আপাতত সেই জল্পনায় জল ঢালল কর্তৃপক্ষ ৷ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই ৷
ISRO-র বেসরকারিকরণের জল্পনা যখন তুঙ্গে তখন সংস্থার তরফে একটি অফিসিয়াল বিবৃতি জারি করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এই ধরনের জল্পনা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন ৷ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে ISRO-র যে স্থান রয়েছে তা বিন্দুমাত্র বদলাবে না ৷
এই বিষয়ে ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা জানাতে ইচ্ছুক যে, ISRO-র বেসরকারিকরণ করা হবে না, এমনকী এর গুরুত্বও কমানো হবে না ৷ ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সংস্থা হিসেবেই থাকবে ৷ যা মহাকাশ বিজ্ঞানের ন্যাশনাল ও কৌশলগত বিভিন্ন অভিযান, মহাকাশ বিজ্ঞান এবং জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করবে ৷"
কী কারণে বিতর্কের সূত্রপাত ?
ইন-স্পেসের (IN-SPACe) চেয়ারম্যানের সম্প্রতি একটি মন্তব্য করে ৷ আর তারপরই জোর জল্পনা শুরু হয় । চেয়ারম্যান পবন কুমার একটি অনুষ্ঠানে দাবি করেছিলেন, ভবিষ্যতে ISRO আর কোনও রকেট তৈরি করবে না ৷ এমনকী, উৎক্ষেপণও করবে না ৷ এসব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ৷
Clarification regarding media reports on concerns relating to Space Sector Reforms and the role of ISRO— ISRO (@isro) September 6, 2026
ISRO’s Next Chapter: Leading India’s National Space Ecosystem
There has been considerable reporting in parts of the media around the future role of ISRO including speculations…
আর তারপরই চরম উদ্বেগ তৈরি হয় ইসরোর হাজার হাজার কর্মী ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে। আর এরপর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ISRO-র চেয়ারম্যান ভি নারায়ণনকে (ISRO Chaiman V Narayanan) একটি চিঠি পাঠায় ৯টি কর্মী সংগঠন।
তার জবাবেই ISRO-র তরফে একটি অফিসিয়ার বিবৃতি প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, এই ধরনের জল্পনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ ISRO-র বেসরকারিকরণের কোনও প্রশ্নই নেই ৷
এর আগে জুলাই মাসেও আরও একটি বিষয়ের জন্য খবরের শিরোনামে এসেছিল ISRO ৷ সেই সময়, প্রায় 100 জন বিজ্ঞানী স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেছেন বলে জানা গিয়েছিল ৷ বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে চাকরি ছাড়ার পিছনে রয়েছে বেসরকারি সংস্থার উচ্চ বেতন, লিডারশিপ ভূমিকা, অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা, এবং বিকাশের সুযোগ ছিল ৷
এবার ফের আরও একবার আলোচনার কেন্দ্রে দেশের সবথেকে বড় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ৷