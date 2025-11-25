ভারতীয় রকেটের কাঁধে চেপে মহাকাশে পাড়ি US স্যাটেলাইটের

ভারতীয় রকেটের কাঁধে চেপে মহাকাশে পাড়ি US স্যাটেলাইটের
ISRO : ভারতের LVM3 রকেটের সাহায্য়ে মহাকাশে পৌঁছবে US communication satellite ৷
Published : November 25, 2025 at 12:45 PM IST
হায়দরাবাদ : US কমিউনিকেশন স্য়াটেলাইট লঞ্চ করতে চলেছে ISRO ৷ LVM3 রকেটের সাহায্য়ে চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে ওই স্যাটেলাইট লঞ্চ করা হবে ৷ সোমবার ISRO চেয়ারম্যান V Narayanan এই বিষয়ে জানিয়েছেন ৷
সোমবার Indian Railways Institute of Signal Engineering and Telecommunications (IRISET) এর 68 তম বার্ষিক অনুষ্ঠান ছিল ৷ সেখানেই উপস্থিত ছিলেন ISRO চেয়ারম্যান V Narayanan ৷ সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে নিজের বক্তব্য রাখেন ৷ এবং 2024 সাল পর্যন্ত ভারতের স্পেস প্রোগ্রাম নিয়েও একাধিক তথ্য তুলে ধরেন ৷ এবং US কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট নিয়েও পরিকল্পনার কথা জানান ৷
এবিষয়ে ISRO চেয়ারম্যান V Narayanan জানান, ডিসেম্বর মাসে এই উৎক্ষেপণটি হবে ৷ যদিও এর নির্দিষ্ট দিন এখনও নির্দিষ্ট হয়নি ৷ এটা মূলত একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট ৷ ভারতের LVM3 রকেটের সাহায্য়ে মহাকাশে পৌঁছবে ৷ যদিও এটা আমেরিকার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কোনও উৎক্ষেপন নয় বলেও জানিয়েছেন ৷
এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য়, এই মিশনটি আমেরিকার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করা হচ্ছে না ৷ পুরোটাই হচ্ছে বাণিজ্যিক স্তরে ৷ বর্তমানে কক্ষপথে 57টি স্যাটেলাইট রয়েছে ৷ আগামী তিনবছরে যা প্রায় তিনগুন হবে বলেও আশাবাদী তিনি ৷
আগামী কয়েকবছরের মধ্যে কয়েকটি বড় উৎক্ষেপন সম্পন্ন হতে চলেছে ৷ তারমধ্যে সবথেকে বড় মিশন হল, গগণযান ৷ যার মাধ্যমে চাঁদে মানুষ পাঠাবে ভারত ৷ এই মিশনে নেতৃত্ব দেবেন, ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্য়াপ্টেন শুভাংশু শুক্লা ৷ এছাড়াও একাধিক ভূপৃষ্ঠ নজরদারি স্য়াটেলাইট (Earth Observation Satellite ) পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ৷
এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে ইসরো চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, ভারত সরকার একাধিক প্রজেক্ট ইতিমধ্যে অনুমোদন দিয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে চন্দ্রযান 4 এবং 5 মিশন ৷ 2028 সালে চন্দ্রযান 4 উৎক্ষেপন করা হবে ৷ এবং জাপানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে চন্দ্রযান 5 লঞ্চের পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন তিনি ৷
দেশের প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকটি তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, আগামীদিনে দেশের উন্নতিতে একাধিক আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট প্রয়োজন ৷ সেই প্রয়োজন মেটাতে ইসরো কাজ করে চলেছে বলে জানান ISRO চেয়ারম্যান V Narayanan ৷