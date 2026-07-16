ভারতে আর পাওয়া যাবে না Oneplus স্মার্টফোন ? প্রকাশ্যে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট

ভারতে আর পাওয়া যাবে না Oneplus স্মার্টফোন ? প্রকাশ্যে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট
আমেরিকা ও ইউরোপে ব্যবসা বন্ধ করছে OnePlus ৷ Bloomberg তাদের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ৷
Published : July 16, 2026 at 11:02 AM IST
হায়দরাবাদ : বেশ কয়েকদিন ধরেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল স্মার্টফোন ব্র্যান্ড OnePlus এর বিক্রি নিয়ে ৷ বলা হচ্ছিল, ভারতে বিক্রি ও পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করতে পারে এই চিনা স্মার্টফোন সংস্থাটি ৷ যদিও এই জল্পনায় জল ঢেলে সংস্থার CEO রবিন লিউ জানিয়েছিলেন, এই খবর পুরোটাই ভুয়ো ৷ ভারতে ব্যবসা বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনা নেই তাদের ৷ যেমনভাবে বিক্রি চলছে সেভাবেই চলবে ৷ পাশাপাশি ফিজিক্যাল টাচপয়েন্টগুলি থেকেও স্মার্টফোন বিক্রি হবে ৷
কিন্তু এর মাস খানেক পর সংস্থার 2026 সালের মার্চ মাসে CEO পদ থেকে পদত্যাগ করেন রবিন ৷ এরপর সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে ৷ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Bloomberg তাদের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, সম্ভবত গোটা বিশ্ব থেকেই ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে Oneplus ৷ শুধুমাত্র চিনের মধ্যেই ফোন বিক্রি করবে তারা ৷
কেন এই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে Bloomberg ?
আমেরিকা ও ইউরোপে ব্যবসা বন্ধ করছে OnePlus ৷ Bloomberg তাদের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ৷ চলতি সপ্তাহ থেকেই বিক্রি বন্ধ করা হবে ৷ এবং বিশ্বের বাকি দেশে 2027 সালের মধ্যেই ব্যবসা বন্ধ করবে ৷
কেন ফোন বিক্রি বন্ধ করছে Oneplus ?
পুরো বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এমন এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, Oneplus আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি মূল সংস্থা Oppo-তেও রিস্ট্রাকচারিং করা হয়েছে ৷ সেই কারণেই ফোন ব্যবসার ক্ষেত্রে বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল তাদের ৷
দীর্ঘদিন ধরে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে Oneplus ৷ প্রাথমিক ভাবে ইনভাইট ওনলি-ভাবে বিক্রি শুরু হয়েছিল ফোনটির ৷ অর্থাৎ কোনও অনলাইন বা অফলাইন স্টোর নয়, কোনও ওয়ানপ্লাস ব্যবহারকারী অপর কোনও ব্যবহারকারীকে ইনভাইট লিঙ্ক পাঠালে তবেই সেই ব্যক্তি ওয়ানপ্লাস ফোন কিনতে পারতেন ৷
তারপর ধীরে ধীরে অনলাইন ও অফলাইন স্টোর চালু করা হয় ৷ সম্প্রতি Oneplus N6-এর মতো মিড রেঞ্জের স্মার্টফোন ভারতে লঞ্চ করেছে ৷ অন্যদিকে বিগত কয়েকমাসে লঞ্চ হওয়া ওয়ানপ্লাসের মডেলগুলি থেকে পজিটিভ ফিডব্যাকও আসছিল ৷ এরই মাঝে দু-সংবাদ দিল সংস্থাটি ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে বিক্রি যেমন বৃদ্ধি হয়নি তেমনই বর্তমানে মেমোরি চিপের অত্যধিক দাম বৃদ্ধির ফলে সংস্থার লাভের অঙ্ক প্রায় তলানিতে ঠেকেছিল ৷ এমনই ধারণা বিশেষজ্ঞদের একাংশের ৷ আর সেই কারণে ব্যবসা বন্ধের সম্ভাবনা বলেই মনে করা হচ্ছে ৷