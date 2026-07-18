Airtel ব্যবহারকারীরা আর হটস্পটের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারবেন না নেট ? যা জানা যাচ্ছে

Airtel ব্যবহারকারীরা আর হটস্পটের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারবেন না নেট ? যা জানা যাচ্ছে
2025 সালের নভেম্বর মাসে এয়ারটেল জানায়, সেই সময়ে তাদের যে 5G ব্যবহারকারী ছিলেন তাঁদের ডুয়েল মোড 5G নেটওয়ার্কে পরিবর্তন করা হবে ৷
Published : July 18, 2026 at 4:59 PM IST
হায়দরাবাদ : সম্প্রতি একটি তথ্য ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ সেখানে লেখা, Airtel 5G ব্যবহারকারীরা তাঁদের স্মার্টফোনের হটস্পট চালু করে নেট শেয়ার করতে পারবে না ৷ এই নিয়ে নাকি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে বেসরকারি ওই টেলিকম সংস্থা ৷ এমনকী এর সঙ্গে একটি শর্তাবলী ও নীতির একটি স্ক্রিনশটও শেয়ার করা হচ্ছে ৷ সেই নিয়ে সাধারণ ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে ৷ অনেকেই মনে করছেন এর ফলে তাঁদের ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য খরচ আরও বৃদ্ধি পাবে ৷
এই বিষয়টি নিয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় তখন এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম NDTV-র প্রযুক্তি বিভাগের ওয়েবসাইট ৷ Gadgets 360-তে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী এই ধরনের কোনও নতুন নিয়ম বের হয়নি ৷ যে তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে তা সম্পূর্ণ ভুল ৷
ওই প্রতিবেদনের শুরুতেই এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে, Airtel এর ওয়েবসাইটে এমন কোনও শর্তাবলীর উল্লেখ করা হয়নি যেখানে জানানো হয়েছে 5G ইন্টারনেট হটস্পটের মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে না ৷ অথবা হটস্পটের মাধ্যমে ইন্টারনেট শেয়ার করলে আর 5G স্পিড পাওয়া যাবে না ৷
যদিও Tech Outlook নামে একটি সংবাদমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এয়ারটেল ওয়েবসাইটের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পেজে উল্লেখ করা হয়েছে, 5G ডাটা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ৷ কোনও রকম বাণিজ্যিক কারণে এই ডাটা ব্যবহার করা যাবে না ৷
2025 সালের নভেম্বর মাসে এয়ারটেল জানায়, সেই সময়ে তাদের যে 5G ব্যবহারকারী ছিলেন তাঁদের ডুয়েল মোড 5G নেটওয়ার্কে পরিবর্তন করা হবে ৷ এর ফলে নন-স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও স্ট্যান্ড-অ্যালোন মোডে 5G ব্যবহারের সুবিধা পাবে ৷
এদিকে Aitel-এর নামে হটস্পটের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেছেন নেট নাগরিকরা ৷ তাঁদের মধ্যে একাংশ জানিয়েছেন, অনেককেই ট্রেন-বাস বা বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে ল্যাপটপ ব্যবহার করতে হয় ৷ সেক্ষেত্রে হটস্পটের মাধ্যমে নেট শেয়ার বন্ধ হলে ল্যাপটপ ব্যবহার করা
অন্য একটি অংশ জানিয়েছে, Airtel-ওয়েবসাইটে যে নীতি রয়েছে সেখানে নেট শেয়ার না করার কথা লেখা হয়েছে ৷ কিন্তু তা অনেক পুরনো তথ্য ৷ নতুন করে এই তথ্য লেখার যে কথা জানানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, হটস্পটের মাধ্যমে নেট শেয়ার করতে পারছেন তাঁরা ৷
যদিও এয়ারটেলের তরফে সরাসরি এই বিষয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি ৷