কথা রাখলেন রেলমন্ত্রী, লঞ্চ হল IRCTC-র নতুন ওয়েবসাইট ; সুবিধা কী কী ?

কথা রাখলেন রেলমন্ত্রী, লঞ্চ হল IRCTC-র নতুন ওয়েবসাইট ; সুবিধা কী কী ?
2026 সালের 11 জুন বৃহস্পতিবার রাজস্থানের জয়পুরে মালভ্য ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ইউনিট অফ টেকনোলজি (MNIT)-তে গিয়েছিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ সেখানেই IRCTC-র নতুন ওয়েবসাইট তৈরির ঘোষণা করেন৷
Published : July 16, 2026 at 12:24 PM IST
হায়দরাবাদ : রেলমন্ত্রীর আশ্বাস পরিণত হল বাস্তবে ৷ লঞ্চ হল IRCTC-র নতুন ওয়েবসাইট ৷ ইতিমধ্যে নতুন ওয়েবসাইট অনএয়ার হয়েছে ৷ তবে পুরোটাই বিটা ভার্সনে ৷ নতুন ওয়েবসাইটের পাশাপাশি পুরনো ওয়েবসাইটিও রাখা হয়েছে ৷ যাঁরা পুরনো ওয়েবসাইটি ব্যবহার করতে চান তাঁরা সেটাও পারবেন ৷
কী আশ্বাস দিয়েছিলেন রেনমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ?
2026 সালের 11 জুন বৃহস্পতিবার রাজস্থানের জয়পুরে মালভ্য ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ইউনিট অফ টেকনোলজি (MNIT)-তে গিয়েছিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ সেখানে গিয়ে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকজন পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ সেইসময় পড়ুয়াদের মধ্যে কয়েকজন মন্ত্রীকে অভিযোগ করেন, IRCTC-র ওয়েবসাইটে সমস্যা রয়েছে ৷ মূলত ক্যাপচা দেওয়ার সময়ই সমস্যা রয়েছে বলে দাবি করেন অভিযোগকারীরা ৷
পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ শোনা মাত্রই সরাসরি IRCTC-র এক শীর্ষ আধিকারিককে ফোন করেন মন্ত্রী ৷ এবং সাফ জানিয়ে দেন, এক মাসের মধ্যে একটি নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চ করতে হবে ৷ উভয় পক্ষের কথাবার্তার মাঝেই মন্ত্রী জানান, 15 জুলাই নতুন IRCTC ওয়েবসাইট লঞ্চ করা হবে ৷ সেইমতো 15 জুলাই রাতেই IRCTC-র নতুন ওয়েবসাইট লঞ্চ করা হয় ৷
নতুন ওয়েবসাইটি কেমন দেখতে ?
IRCTC-র নতুন ওয়েবসাইটটির UI বা ইউজার ইন্টারফেস পুরনো ওয়েবসাইট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ বুকিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সার্চ ট্রেন অপশনে ক্লিক করতে হবে ৷ এবং তারপর নির্দিষ্ট রুটের ট্রেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে ৷ তবে সর্বপ্রথম IRCTC-র ক্রেডিনসিয়াল দিয়ে লগইন করতে হবে ৷ তারপরই ওয়েবসাইটের যাবতীয় ফিচার অ্য়াকসেস সম্ভব ৷ ওসেবসাইটের ডানদিকে বন্দেভারত এক্সপ্রেসের ছবি দেওয়া হয়েছে ৷
নির্দিষ্ট রুটের ট্রেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের পাশাপাশি PNR স্টেটাসও দেখা যাবে ৷ নতুন ওয়েবসাইটটির URL- https://www.irctc.co.in/eticket/train-search ৷
অ্যাপে কি কোনও পরিবর্তন এসেছে ?
এই প্রতিবেদন লেখা হয়েছে 16 জুলাই দুপুর 12টা 12 মিনিট নাগাদ ৷ সেই সময় পর্যন্ত অ্যাপ খুঁটিয়ে দেখা হলেও কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি ৷ এবং আগামী সময়ে পরিবর্তন করা হবে কিনা সেই বিষয়েও কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি ৷
পুরনো ওয়েবসাইটটি কি বন্ধ করা হয়েছে ?
না পুরনো IRCTC ওয়েবসাইটটি বন্ধ করা হয়নি ৷ বরং ওই ওয়েবসাইটে একটি হাইপারলিঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে ৷ New নামে ওই হাইপারলিঙ্কে ক্লিক করলেই নতুন ওয়েবসাইটে ল্যান্ড করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷