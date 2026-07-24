iQOO Z11 Lite লঞ্চ হল ভারতে, লো বাজেটের এই ফোনে কী কী ফিচার থাকছে ?
লঞ্চ অফারে 1500 টাকার Axis ব্যাঙ্কের অফার পাবেন ক্রেতারা ৷ এছাড়াও নো-কস্ট EMI এর সুবিধা দেওয়া হবে ৷
Published : July 24, 2026 at 5:39 PM IST
হায়দরাবাদ : iQOO Z11 Lite লঞ্চ হল ভারতে ৷ এটাই সংস্থার লেটেস্ট বাজেট ফ্রেন্ডলি AI নির্ভর সাম্রটফোন ৷ যেখানে দেওয়া হয়েছে উচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যাটারি, উচ্চ রিফ্রেস রেট এবং ডিসপ্লে ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে উচ্চ রিফ্রেস রেট ৷ ফলে গেমিংয়ে সুবিধা হবে ৷ MediaTek Dimensity 6300 chipset রয়েছে ৷ এবং মোট তিনটি RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 50 মেগাপিক্সেল রিয়ার ক্যামেরা, Android 16 এর উপর Origin OS 6 ব্যবহার করা হয়েছে ৷
iQOO Z11 Lite Price in India, Availability
iQOO Z11 Lite এর 4GB + 128GB ভ্যারিয়েন্টের দাম 19,499 টাকা, 6GB + 128GB মডেলের দাম 21,499 টাকা ও 6GB + 256GB মডেলের জন্য 24,499 টাকা দাম রাখা হয়েছে ৷ তবে লঞ্চ অফারে 17,999 টাকা, 19,999 টাকা ও 22,999 টাকায় তিনটি মডেল পাবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷
লঞ্চ অফারে 1500 টাকার Axis ব্যাঙ্কের অফার পাবেন ক্রেতারা ৷ এছাড়াও নো-কস্ট EMI এর সুবিধা দেওয়া হবে ৷ 30 জুন বেলা 12 টা থেকে ফোনটি বিক্রি হবে ৷ ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon, Vivo এক্সক্লুসিভ স্টোর ও বিভিন্ন রিটেল স্টোর থেকে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷
মিডনাইট ব্লু ও সোলার ফ্লেম কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
|Display
|6.74-inch
|Processor
|MediaTek Dimensity 6300
|Front Camera
|5-megapixel
|Rear Camera
|50-megapixel + 0.08-megapixel
|RAM
|4GB
|Storage
|128GB
|Battery Capacity
|6500mAh
|OS
|Android 16
|Resolution
|720x1600 pixels
|Front Camera
|5MP
iQOO Z11 Lite Features, Specifications
iQOO Z11 Lite এ দেওয়া হয়েছে 6.74-inch HD LCD প্যানেল ৷ যার রেজলিউশন 1,600 x 720 pixels ৷ স্ক্রিনের রিফ্রেস রেট 120Hz, 1,200 নিটস অফ হাই ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ৷ এই স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে 6nm MediaTek Dimensity 6300 SoC, 256GB UFS 2.2 অনবোর্ড স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও 6GB পর্যন্ত এক্সটেন্ডেড RAM এবং 2TB পর্যন্ত মাইক্রো SD কার্ডের মাধ্যমে এক্সপেন্ডেবল স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ Android 16 এর উপর OriginOS 6 স্কিন রয়েছে ৷
iQOO Z11 Lite এ দেওয়া হয়েছে 50-মেগাপিক্সেল Sony IMX852 প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ এবং 0.08 মেগাপিক্সেলের সেকেন্ডারি ক্যামেরাও রয়েছে ৷ সেলফি ও ভিডিয়ো কলিংয়ের জন্য রয়েছে 5-megapixel-এর ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ নাইট মোড, পোট্রেট মোড, প্যানোরমা, টাইম ল্যাপস, স্লো-মোশনের সুবিধা রয়েছে ৷
iQOO এর এই ফোনে দেওয়া হয়েছে 6,500mAh ব্য়াটারি, যেখানে রয়েছে 44W FlashCharge and রিভার্স চার্জিং ফিচার ৷ 5G, dual nano SIM support, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C এবং OTG কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে ৷