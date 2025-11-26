iQOO 15 লঞ্চ হল ভারতে, ফ্ল্য়াগশিপ এই মডেলটির দাম কত ? জানুন

iQOO 15 লঞ্চ হল ভারতে, ফ্ল্য়াগশিপ এই মডেলটির দাম কত ? জানুন
iQOO 15 : ভারতে 1 ডিসেম্বর থেকে কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷ ওই দিন বেলা 12 টা থেকে ই কমার্স প্ল্য়াটফর্মে বিক্রি শুরু হবে ৷
Published : November 26, 2025 at 4:37 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল iQOO 15 ৷ বুধবার এই ফোনটি লঞ্চ হলেও এক মাস আগেই এই ফ্ল্য়াগশিপ ফোনটি চিনের বাজারে লঞ্চ হয়েছিল ৷ রয়েছে Qualcomm ফ্ল্য়াগশিপ 3nm Octa-Core Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপসেট ৷ এছাড়াও লং ব্যাটারি লাইফের জন্য রয়েছে 7000 mAh ব্যাটারি সঙ্গে থাকছে 40W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ মোট দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে Amazon এ ৷ 3D আলট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷
iQOO 15 Price in India, Availability
iQOO 15-র দাম শুরু হচ্ছে 72 হাজার 999 টাকা থেকে ৷ এই দামে 12 GB + 256 GB স্টোরেজ পাওয়া যাবে ৷ এবং টপলাইন মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 79,999 টাকা ৷ এই দামে 16 GB + 512 GB কনফিগারেশন পাওয়া যাবে ৷ তবে লঞ্চ অফারে 7000 টাকা ছাড় দেবে সংস্থাটি ৷ ফলে ওই দুটি মডেল যথাক্রমে 64 হাজার 999 টাকা এবং 71 হাজার 999 টাকায় পাওয়া যাবে ৷
ভারতে 1 ডিসেম্বর থেকে কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷ ওই দিন বেলা 12 টা থেকে ই কমার্স প্ল্য়াটফর্মে বিক্রি শুরু হবে ৷ তবে যাঁদের কাছে Priority Pass থাকবে তাঁরা 27 তারিখ থেকেই অর্ডার করার সুযোগ পাবেন ৷
iQOO 15 Features, Specifications
iQOO 15 এর মডেলগুলিতে দেওয়া হয়েছে Android 16 ৷ যা Origin OS উপর কাজ করতে পারবে ৷ পাঁচটি Android update করার সুযোগ দেওয়া হবে ৷ ফোনে রয়েছে 6.85-inch Samsung M14 8T LTPO AMOLED ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 144Hz ৷ এছাড়াও থাকছে 2K রেজলিউশন, 508 ppi পিক্সেল ডেন্সিটি, এবং 6,000 নিটস অফ লোকাল পিকস ব্রাইটনেস ৷
এছাড়াও অ্য়ান্টি রিফ্লেকটিভ ফিল্ম এবং ওয়েট ফিঙ্গার কন্ট্রোল দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে কলিং, ফটোগ্রাফি এবং ভিডিয়ো শ্যুটের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না ৷ প্রসেসিং ইউনিটে রয়েছে Qualcomm's octa core 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset ৷ 16GB LPDDR5x RAM এবং 512GB পর্যন্ত স্টোরেজের সুবিধা ৷
ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের Sony IMX 921 সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এছাড়াও রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের একটি টেলিফটো লেন্স এবং 50 মেগাপিক্সেলের আলট্রাওয়াইড লেন্স ৷ সেলফির জন্য দেওয়া হয়েছে 32 মেগাপিক্সেলেক ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ 4k রেজলিউশনের ভিডিয়ো রেকডিং সম্ভব ৷
7000mAh এর সিলিকন কার্বোন ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে 40W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট৷