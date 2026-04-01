ভারতে লঞ্চ করল iQOO 15 Apex Edition, ফ্ল্যাগশিপ এই মডেলটি কি আপনার জন্য বেস্ট ? জানুন
iQOO 15 Apex Edition এর দাম শুরু হচ্ছে 72999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 12GB RAM + 256GB কনফিগারেশনের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷
Published : April 1, 2026 at 5:36 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল iQOO 15 Apex ৷ সংস্থার ফ্ল্যাগশিপ মডেল iQOO র একটি স্পেশাল এডিশন হিসেবে বুধবার এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ আলফা ও লেজেন্ড কালারে মডেলদুটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে Qualcomm's flagship 3nm octa-core Snapdragon 8 Elite Gen 5 প্রসেসর ৷ এছাড়াও থাকছে 6.85-inch ডিসপ্লে, 2K রেজলিউশন, 144 Hz রিফ্রেস রেট, 7000 mAh ব্যাটারি ৷
iQOO 15 Apex Edition Price in India, Availability
iQOO 15 Apex Edition এর দাম শুরু হচ্ছে 72999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 12GB RAM + 256GB কনফিগারেশনের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ 16GB + 512GB কনফিগারেশনের মডেলটির দাম 79,999 টাকা ৷ তবে লঞ্চ অফার হিসেবে 6000 টাকার ছাড় পাওয়া যাবে ৷ ফলে এই দুটি মডেলের দাম হবে যথাক্রমে 66,999টাকা এবং 73,999 টাকা ৷
1 এপ্রিল 2026 থেকে ফোনটির প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে ৷ 6 এপ্রিল থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ iQOO র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ছাড়াও Amazon, Vivo exclusive stores, Reliance Digital এবং বিভিন্ন রিটেল স্টোর থেকে এই ফোনটি কিনতে পারবেন ৷ প্রিবুক যাঁরা করবেন তাঁরা একটি TWS পাবেন বিনামূল্যে ৷ যার বাজারমূল্য 1899 টাকা ৷ এছাড়াও No Cost EMI এরও সুবিধা রয়েছে ৷
iQOO 15 Apex Edition Features, Specifications
iQOO 15 Apex এ দেওয়া হয়েছে dual-SIM (nano + nano) সাপোর্ট ৷ Android 16 এর OriginOS 6 এ চলবে এই মডেলটি ৷ সাতবছর পর্যন্ত সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হবে ৷ এই মডেলে রয়েছে 6.85-ইঞ্চি Samsung M14 8T LTPO AMOLED ডিসপ্লে ৷ যাক রিফ্রেস রেট 144Hz, 2K রেজলিউশন, 508 ppi পিক্সেল ডেন্সিটি, এবং 6,000 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস রয়েছে ৷
মডেলটিতে রয়েছে Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপসেট, তারসঙ্গে 16GB LPDDR5x RAM, 512GB পর্যন্ত UFS4.1 ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ৷ 50-megapixel Sony IMX921 প্রাইমারি ক্যামেরা, 50-megapixel Sony IMX882 পেরিস্কোপিক ক্যামেরা এবং একটি 50-megapixel আলট্রাওয়াইড লেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও সেলফির জন্য রয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ৷