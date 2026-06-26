Apple's Future Plans Leaked: ফোল্ডেবল ফোনের সেকেন্ড ভার্সন আসছে ? তবে iPhone Air 3-র লঞ্চের সম্ভাবনা বিশ বাঁও জলে
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ অ্যাপল যে ফোল্ডেবল ফোনটির নাম হতে পারে Apple Ultra ৷ এর সাকসেশরও লঞ্চ হতে পারে ৷
Published : June 26, 2026 at 1:31 PM IST
হায়দরাবাদ : 2026 সাল আইফোন প্রেমীদের জন্য একাধিক সুখবর ৷ এরই মধ্যে নতুন আরও একটি খবর প্রকাশ্যে এসেছে ৷ জানা যাচ্ছে Apple নাকি ইতিমধ্যে Ultra 2 নিয়ে কাজ করা শুরু করেছে ৷ ডিজিট্যাল চ্যাট স্টেশন Weibo-তে এই সংক্রান্ত একটি লিক প্রকাশিত হয়েছে ৷ অন্যদিকে iPhone Air 3 লঞ্চ নাও হতে পারে ৷ ইতিমধ্যে iPhone Air লঞ্চ হয়েছে, 2027 এর শুরুতে লঞ্চ হতে পারে Air 2 ৷ কিন্তু তারপর Air 3 লঞ্চের আগে সাময়িক বিরতি নিতে পারে এই টেক জায়ান্ট ৷ কারণ হতে পারে iPhone Ultra 2- লঞ্চ ৷
চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস অ্য়াপলের জন্য হতে চলেছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ iPhone 18 সিরিজ যেমন তারা লঞ্চ করতে পারে তেমনই প্রকাশ্যে আসতে পারে Apple এর প্রথম ফোল্ডেবল মডেল ৷ এই বিষয়ে যদিও অ্যাপেলের তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে ফোল্ডেবল ফোনের দৌড়ে আর পিছিয়ে থাকবে না কুপার্টিনোর এই সংস্থাটি ৷
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ অ্যাপল যে ফোল্ডেবল ফোনটির নাম হতে পারে Apple Ultra ৷ বিভিন্ন সূত্রে খবর, এই ফোনটি ইতিমধ্যে মাস-প্রডাকশন শুরু করে দিয়ে দিয়েছে সংস্থাটি ৷ এরপর এই মডেলটির একটি সাকসেশর লঞ্চ করার দিকেও এগোচ্ছে অ্যাপল ৷ এমনই জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷
Weibo-তে প্রকাশ, সাকসেশর মডেলটির নাম হতে পারে Ultra 2 ৷ এই মডেলটির ক্ষেত্রেও ফোল্ডেবল স্ক্রিনের আয়তনের কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ৷ এবং ফার্স্ট জেনের ক্ষেত্রে যে প্যানেল ব্যবহার করা হবে সেই একই প্যানেল Ultra 2-এর জন্যও ব্যবহার করা হতে পারে ৷
এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ প্রথমত Ultra এখনও লঞ্চ করেনি ৷ তার আগেই সাকসেশর নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে ৷ অর্থাৎ Ultra যে অ্যাপল প্রেমীদের কাছে হট-কেক হবে তা নিয়ে একপ্রকার নিশ্চিত ৷ অন্যদিকে Ultra 2 লঞ্চ করা হলে iPhone Air 3 নাও লঞ্চ করতে পারে তারা ৷
একটু বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা সম্ভব, অ্যাপল তাদের মার্কেটিং ও সেলস স্ট্র্যাটেজিতে বেশ কিছু বদল এনেছে ৷ কারণ iPhone 18 সিরিজ চলতি বছরে লঞ্চ করার পরিকল্পনার কথা শোনা গেলেও সেই লাইনআপে থাকবে না iPhone 18 এর স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন ৷ বদলে ফ্ল্যাগশিপ ও মিড রেঞ্জ মডেলগুলি রাখা হতে পারে ৷ কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টারের ঘাটতি ৷ অন্যদিকে Ultra 2 লঞ্চ করা হলে Air 3 নাও বাজারে আসতে পারে ৷
যদিও এই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছুই বলা সম্ভব নয় ৷ কারণ Apple নিজে থেকে এই বিষয়গুলি নিয়ে কিছু জানায়নি ৷