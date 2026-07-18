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এক ধাক্কায় হাজার হাজার টাকা দাম বাড়ল iPhone এর, জানুন নতুন দাম কত হল

গত জুন মাসেই Apple এর CEO টিম কুক iPhone এর দাম বৃদ্ধি নিয়ে একটি সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন ৷ এবার সেই দামই বাস্তবায়িত হল ৷

iPhone price hike in Japan
প্রতীকী ছবি (ছবি - Getty images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 18, 2026 at 3:57 PM IST

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হায়দরাবাদ : iPhone হয়তো এবার মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে হতে চলেছে ৷ কারণ দাম বাড়তে চলেছে এই প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের ৷ এখনই ভারতে নতুন দাম কার্যকর না হলেও জাপানে প্রতিটি ফ্ল্যাগশিপ আইফোনের দাম বৃদ্ধি করল কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷

ম্যাক রিউমরস (MacRumors)-এ এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে iPhone 17 সিরিজ, iPhone Air এবং iPhone 16 -র এর দাম 8 শতাংশ থেকে 10.30 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ তবে এখনই ভারতে দাম বৃদ্ধির কোনও ঘোষণা করা হয়নি ৷

দেখে নিন জাপানে কত দাম হল-

Modelআগের দামনতুন দামভারতীয় অঙ্কে কত?কত শতাংশ দাম বৃদ্ধি ?
iPhone 17 Pro Max¥194,800¥214,800127244.99 টাকা10.3%
iPhone 17 Pro¥179,800¥194,800115397.22 টাকা8.3%
iPhone Air¥159,800¥177,800105326.62 টাকা11.3%
iPhone 17¥129,800¥142,80084593.03 টাকা10%
iPhone 17e¥99,800¥107,80063859.45 টাকা8%
iPhone 16¥114,800¥124,80073930.05 টাকা8.7%

গত জুন মাসেই Apple এর CEO টিম কুক iPhone এর দাম বৃদ্ধি নিয়ে একটি সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন ৷ Wall Street Journal -কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে কুক জানিয়েছিলেন, মেমরি চিপের ঘাটতির জন্য দাম বৃদ্ধি করা হতে পারে ৷ 2026 সালের 18 জুন এই খবর প্রকাশ্যে এসেছিল ৷ এর ঠিক এক মাসের মাথায় অর্থাৎ 18 জুলাই আইফোনের একাধিক মডেলের নতুন দাম প্রকাশ করা হল ৷

Wall Street Journal-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কী জানিয়েছিলেন Apple CEO ?

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টিম কুক বলেন, "মেমরি চিপের যে বিপুল দাম বৃদ্ধি হয়েছে তা আমাদের উপরও প্রভাব ফেলেছে ৷ আমরা চেষ্টা করেছিলাম এর প্রভাব যাতে আমাদের ক্রেতাদের উপর না পড়ে ৷ কিন্তু আমরা আর পারছি না ৷"

ইতিমধ্যে একাধিক ব্র্যান্ড তাদের স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল টেকআর (Techare) নামে একটি সংস্থা ৷ তাদের ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম গড়ে 7.9 শতাংশ করে বৃদ্ধি হয়েছে ৷ এই বৃদ্ধির হার 2026 সালের প্রথম পাঁচ মাসেই হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷

এবার সেই একই পথেই হাঁটল বিশ্বের সবথেকে বড় টেক জায়ান্ট Apple -ও ৷

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