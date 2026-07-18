এক ধাক্কায় হাজার হাজার টাকা দাম বাড়ল iPhone এর, জানুন নতুন দাম কত হল

এক ধাক্কায় হাজার হাজার টাকা দাম বাড়ল iPhone এর, জানুন নতুন দাম কত হল
গত জুন মাসেই Apple এর CEO টিম কুক iPhone এর দাম বৃদ্ধি নিয়ে একটি সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন ৷ এবার সেই দামই বাস্তবায়িত হল ৷
Published : July 18, 2026 at 3:57 PM IST
হায়দরাবাদ : iPhone হয়তো এবার মধ্যবিত্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে হতে চলেছে ৷ কারণ দাম বাড়তে চলেছে এই প্রিমিয়াম স্মার্টফোনের ৷ এখনই ভারতে নতুন দাম কার্যকর না হলেও জাপানে প্রতিটি ফ্ল্যাগশিপ আইফোনের দাম বৃদ্ধি করল কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷
ম্যাক রিউমরস (MacRumors)-এ এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে iPhone 17 সিরিজ, iPhone Air এবং iPhone 16 -র এর দাম 8 শতাংশ থেকে 10.30 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ তবে এখনই ভারতে দাম বৃদ্ধির কোনও ঘোষণা করা হয়নি ৷
দেখে নিন জাপানে কত দাম হল-
|Model
|আগের দাম
|নতুন দাম
|ভারতীয় অঙ্কে কত?
|কত শতাংশ দাম বৃদ্ধি ?
|iPhone 17 Pro Max
|¥194,800
|¥214,800
|127244.99 টাকা
|10.3%
|iPhone 17 Pro
|¥179,800
|¥194,800
|115397.22 টাকা
|8.3%
|iPhone Air
|¥159,800
|¥177,800
|105326.62 টাকা
|11.3%
|iPhone 17
|¥129,800
|¥142,800
|84593.03 টাকা
|10%
|iPhone 17e
|¥99,800
|¥107,800
|63859.45 টাকা
|8%
|iPhone 16
|¥114,800
|¥124,800
|73930.05 টাকা
|8.7%
গত জুন মাসেই Apple এর CEO টিম কুক iPhone এর দাম বৃদ্ধি নিয়ে একটি সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন ৷ Wall Street Journal -কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে কুক জানিয়েছিলেন, মেমরি চিপের ঘাটতির জন্য দাম বৃদ্ধি করা হতে পারে ৷ 2026 সালের 18 জুন এই খবর প্রকাশ্যে এসেছিল ৷ এর ঠিক এক মাসের মাথায় অর্থাৎ 18 জুলাই আইফোনের একাধিক মডেলের নতুন দাম প্রকাশ করা হল ৷
Wall Street Journal-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কী জানিয়েছিলেন Apple CEO ?
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টিম কুক বলেন, "মেমরি চিপের যে বিপুল দাম বৃদ্ধি হয়েছে তা আমাদের উপরও প্রভাব ফেলেছে ৷ আমরা চেষ্টা করেছিলাম এর প্রভাব যাতে আমাদের ক্রেতাদের উপর না পড়ে ৷ কিন্তু আমরা আর পারছি না ৷"
ইতিমধ্যে একাধিক ব্র্যান্ড তাদের স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল টেকআর (Techare) নামে একটি সংস্থা ৷ তাদের ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম গড়ে 7.9 শতাংশ করে বৃদ্ধি হয়েছে ৷ এই বৃদ্ধির হার 2026 সালের প্রথম পাঁচ মাসেই হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷
এবার সেই একই পথেই হাঁটল বিশ্বের সবথেকে বড় টেক জায়ান্ট Apple -ও ৷