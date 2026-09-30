Apple Duo কেনার প্ল্যান ? বিক্রির প্রথম দিনে হাতে নাও মিলতে পারে Apple এর এই ফোল্ডেবল ফোন
Apple Due-সংস্থার প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন । 23 অক্টোবর থেকে ফোনটি বিক্রির ঘোষণা হলেও প্রডাকশন সেই তুলনায় অনেকটাই কম বলে জানা গিয়েছে ।
Published : September 30, 2026 at 5:56 PM IST
হায়দরাবাদ : সেপ্টেম্বরের 9 তারিখ লঞ্চ হয়েছে Apple এর প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন Apple Duo । চলতি বছরের 23 অক্টোবর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে । কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ইচ্ছুক ক্রেতাদের কি নিশ্চিতভাবে মন ভরবে সেদিন ?
Apple Due-সংস্থার প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন । 23 অক্টোবর থেকে ফোনটি বিক্রির ঘোষণা হলেও প্রডাকশন সেই তুলনায় অনেকটাই কম বলে জানা গিয়েছে । যার ফলে বিক্রির প্রথম দিনে যে সংখ্যক বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তার থেকে অনেকটাই পিছিয়ে থাকতে পারে কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্ট ।
Apple Duo নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই Apple প্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে । তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রথম দিনই ওই ফোনটি কেনার আগ্রহ প্রকাশ করবেন, এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো প্রথম দিন ফোনটি কিনতে পারবেন না ।
এই সংক্রান্ত একটি তথ্য প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Jiemian । তারা জানিয়েছে, অ্যাপল তাদের প্রথম ফোল্ডিং ফোন তৈরি করতে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে । Apple এর এই ফোনটি তৈরির দায়িত্বে রয়েছে Foxconn । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই সংস্থার এক কর্মী পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন । তিনি জানিয়েছেন, Apple Duo-প্রথমদিন বিক্রির জন্য যে লক্ষমাত্রা নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি মাত্র 60 শতাংশ ফোন তৈরি হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, কোয়ালিটি নিয়ে কোনও আপোষ করতে রাজি নয় Apple । আর সেই কারণে Apple Duo তৈরির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে ছ-মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে ।
এপ্রসঙ্গে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, Apple প্রডাকশনে বিলম্ব করছে এমনটা কিন্তু নয় । বিভিন্ন সংস্থা থেকে কাঁচামাল পেতেও সমস্য়া হচ্ছে তাদের । জানা গিয়েছে, Apple Duo-র জন্য যে OLED প্যানেল ব্যবহার করা হবে তা সম্পূর্ণভাবে Samsung থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে । সেখানেও সাপ্লাই-চেইনে ঘাটতি দেখা দিয়েছে ।
বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, Apple Duo-কে একটি সাধারণ ফ্ল্যাগশিপ ফোন ভাবলে ভুল ভাবা হবে । এটা Apple এর প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন । ফলে ফোনটি রিলিজের আগে যাতে ডিজাইন বা অন্য কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসে তার জন্য মাস প্রডাকশন করা হয়নি । যার ফলে বর্তমানে বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের ।