iPhone Duo : লঞ্চ হল Apple-এর প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন, প্রায় 5 লাখের এই স্মার্টফোনে কী কী রয়েছে ?

iPhone Duo : লঞ্চ হল Apple-এর প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন, প্রায় 5 লাখের এই স্মার্টফোনে কী কী রয়েছে ?
iPhone Duo মোট চারটি স্টোরেজ অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ কী কী ? জানতে পড়ুন এই প্রতিবেদন-
Published : September 10, 2026 at 7:09 AM IST
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হায়দরাবাদ : Apple লঞ্চ করল তাদের সর্বপ্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Apple Duo ৷ যদিও জল্পনা ছিল এই মডেলটির নাম হতে পারে Apple Ultra ৷ কিন্তু সেই সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল অর্থাৎ 9 সেপ্টম্বর লঞ্চ হল এই বুক স্টাইল স্মার্টফোনটি ৷ মডেলটি গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এই হ্যান্ডসেটে দেওয়া হয়েছে সংস্থার লেটেস্ট A20 Pro চিপসেট ৷ যেটা TSMC-র 2-nanometre প্রসেসিংয়ে সক্ষম ৷ ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট দেওয়া হয়েছে ৷ যেগুলিতে রয়েছে 48MP সেন্সর ৷ অন্য় ফিচারের মধ্যে রয়েছে সুপার রেটিনা XDR screen (আউটার ও ইনার ডিসপ্লে)), 2TB পর্যন্ত স্টোরেজ, MagSafe অয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট, এবং লং ব্যাটারি লাইফ ৷
iPhone Duo: Price, availability
iPhone Duo মোট চারটি স্টোরেজ অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 256GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রয়েছে 2 লাখ 99 হাজার টাকা ৷ 512GB মডেলের দাম 3.24 লাখ টাকা, 1TB ভ্যারিয়েন্টের দাম 3.74 লাখ, এবং 2TB মডেলের দাম 4.49 লাখ টাকা ৷ Star White এবং Night Sky শেডে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
16 অক্টোবর 2026 বিকাল সাড়ে 5টা থেকে থেকে এই মডেলটি প্রি-অর্ডার করা যাবে ৷ এবং চলতি বছরের 23 অক্টোবর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
|ভ্যারিয়েন্ট
|দাম
|প্রি-অর্ডার ও বিক্রি
|256GB
|Rs 2,99,900
Pre-order শুরু October 16 থেকে
বিক্রি হবে October 23, 2026 থেকে
|512GB
|Rs 3,24,900
|1TB
|Rs 3,74,900
|2TB
|Rs 4,49,900
iPhone Duo: Specifications
iPhone Duo-স্মার্টফোনটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চর্চা চলছে ৷ এবং ফোনটি অবশেষে 9 সেপ্টেম্বর লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ফোনটি হেডলাইনে আসার অন্য়তম গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর ডিজাইন ও ডিসপ্লে ৷ দেওয়া হয়েছে বুক-স্টাইল, পাসপোর্ট ডিজাইন, যা লম্বায় তুলনামূলক ছোট, কিন্তু চওড়ায় বেশ বড় ৷ ফলে ফোল্ডেবল হলেও হাতে ধরতে বেশ সুবিধা হবে ৷
এই ফোল্ডেবল ফোনে দেওয়া হয়েছে 7.6-ইঞ্চি Super Retina XDR ইনার ডিসপ্লে, যা iPhone 18 Pro-র ডিসপ্লের তুলনায় 80 শতাংশ বড় ৷ কাস্টম ন্য়ানো টেক্সচার ফিনিস দেওয়া হয়েছে ৷
It’s THIN.— Greg Joswiak (@gregjoz) September 9, 2026
It’s VERSATILE
It’s DURABLE.
It fits in your pocket.
And it FOLDS.
Meet iPhone Duo. pic.twitter.com/lVpBmC36hx
যেহেতু ফোল্ডেবল ফোন, সেইকারণে একটি 5.4-ইঞ্চি Super Retina XDR আউটার ডিসপ্লেও দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে Ceramic Shield protection ৷ রিয়ার প্যানেলেও এই প্রটেকশন রয়েছে ৷
Apple-এর লেটেস্ট A20 Pro প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ৷ যা 2nm প্রসেসিংয়ে সক্ষম ৷ সিস্টেম চিপ (SoC) ছ'টি কোরে বিভক্ত ৷ সংস্থার দাবি যেহেতু সিক্স কোর রয়েছে সেই কারণে মডেলটি A19 চিপসেটের তুলনায় 20 শতাংশ দ্রুত প্রসেস করতে পারবে ৷ 2TB পর্যন্ত অনবোর্ড স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷
iPhone Duo-তে dual rear camera সেটআপ রয়েছে ৷ যারমধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরাটি 48MP এর এবং একটি 48MP Fusion ultra-wide লেন্সও দেওয়া হয়েছে ৷ 120fps-এ 4K রেজলিউশনের ভিডিয়ো রেকর্ড করতে পারবে ৷ ইনার ডিসপ্লেতে 12MP Centre স্টেজ ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে সেলফি এবং ভিডিয়ো কলিংয়ের অভিজ্ঞতা আরও ভালো হবে ৷
Apple-এর দাবি সিঙ্গল চার্জে এই ফোনটি সারাদিন ব্যাকআপ দিতে পারবে ৷ 31 ঘণ্টা পর্যন্ত ভিডিয়ো প্লে-ব্যাক সম্ভব, এবং আউটার স্ক্রিনে 44 ঘণ্টা পর্যন্ত ভিডিয়ো প্লেব্যাক করা সম্ভব ৷ মাত্র 5 মিনিটের চার্জে 5 ঘণ্টা পর্যন্ত প্লেব্যাক করতে পারবে ফোনটি ৷
iOS 27 দেওয়া হয়েছে ৷ মাল্টি টাস্কিংয়ের জন্য স্ক্রিন স্প্লিট অপশনও দেওয়া হয়েছে ৷
|Display (Primary)
|19.26 cm / 7.6″
|Cover Display
|13.62 cm / 5.4″
|Processor
|A20 Pro
|Front Camera
|12MP
|Rear Camera
|48MP+48MP
|Storage
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|OS
|iOS 27