2026-এর সেপ্টেম্বরে কোন কোন ফোন লঞ্চ করবে ? তালিকায় রয়েছে iPhone 18 Pro থেকে Galaxy S26 FE

2026-এর সেপ্টেম্বরে কোন কোন ফোন লঞ্চ করবে ? তালিকায় রয়েছে iPhone 18 Pro থেকে Galaxy S26 FE
সেপ্টেম্বরে সবথেকে বড় লঞ্চ হতে চলেছে iPhone 18 সিরিজ ৷ বেস মডেলটি এখনই লঞ্চ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্ট ৷
Published : August 29, 2026 at 1:44 PM IST
হায়দরাবাদ : অগস্ট মাসে একাধিক ফোন লঞ্চ করেছে ৷ তারমধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ Google Pixel 11 সিরিজ ৷ এছাড়াও Samsung, Infinix, Poco, Vivo, Redmi-সহ একাধিক সংস্থা তাদের বাজেট ও হাই এন্ড স্পেসিফিকেশনের একাধিক মডেল লঞ্চ লঞ্চ করেছে ৷ সেপ্টেম্বরও তার ব্যতিক্রম হবে না ৷
সেপ্টেম্বরে সবথেকে বড় লঞ্চ হতে চলেছে iPhone 18 সিরিজ ৷ বেস মডেলটি এখনই লঞ্চ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুপার্টিনোর এই টেক জায়ান্ট ৷ তবে একাধিক ফ্ল্য়াগশিপ মডেল লঞ্চ হবে 9 সেপ্টেম্বর ৷ এছাড়াও Vivo, Samsung, Poco, Redmi-র মতো সংস্থাও তাদের ফোন লঞ্চ করবে 2026 সালের সেপ্টেম্বরে ৷ এই প্রতিবেদনে দেখে নিন কোন কোন ফোন লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এবং সেই ফোনগুলিতে কী কী স্পেসিফিকেশন থাকতে পারে ৷
Vivo T5 5G
Launch Date : 2 সেপ্টেম্বর 2026
Vivo T5 5G-এ কী কী Specifications থাকতে পারে ?
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7500 Turbo, 4nm process, Octa-core CPU
|Display
|6.83-inch 1.5K 3D Curved AMOLED, 1260×2800, 144Hz, up to 3,000 nits
|RAM/Storage
|6GB, 8GB এবং 12GB RAM; 128GB এবং 256GB ভ্যারিয়েন্ট
|Cameras (rear)
|50MP primary (OIS) + 8MP ultrawide
|Battery
|7,050 mAh + 44W wired চার্জিং
|Software
|Android 16 নির্ভর OriginOS 6
3 বছর OS এবং 5 বছর সিকিউরিটি আপডেট
Galaxy S26 FE
Launch Date : 2 সেপ্টেম্বর 2026
Galaxy S26 FE-এ কী কী Specifications থাকতে পারে ?
|Chipset
|Exynos 2500, 3nm process, 10-core CPU
|Display
|6.7-inch Dynamic AMOLED 2X, FHD+ (2340×1080), 120Hz, up to 1,900 nits
|RAM/Storage
|8GB RAM; 128GB এবং 256GB ভ্যারিয়েন্ট
|Cameras (rear)
|50MP primary + 12MP ultrawide + 8MP telephoto
|Battery
|4,900 mAh + 45W wired + 15W wireless চার্জিং
|Software
|Android 17 নির্ভর One UI 9.0
7 বছর OS এবং সিকিউরিটি আপডেট
Infinix Hot 70 Pro 5G+
Launch Date : 4 সেপ্টেম্বর 2026
Infinix Hot 70 Pro 5G+-এ কী কী Specifications থাকতে পারে ?
|Colour
|Thermo Orange, Mirage Green, Silk Glow Purple, Dive Blue (matte)
|Display
|6.76-inch FHD+ punch-hole display, 144Hz refresh rate, 7.85mm body
|RAM/Storage
|128GB + 6GB অথবা 8GB RAM এবং 256GB
|Battery
|5,600 mAh অথবা 6,000 mAh + 45W wired charging + 10W reverse wired চার্জিং
POCO F9 Pro এবং POCO F9 Ultra
Global Launch Date : 4 সেপ্টেম্বর 2026 (ভারতে লঞ্চের দিন নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি )
POCO F9 Pro এবং POCO F9 Ultra-এ কী কী Specifications থাকতে পারে ?
|Chipset
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Display
| F9 Pro: 6.59-inch OLED, up to 185Hz;
F9 Ultra: 6.85-inch অথবা 6.9-inch AMOLED,
up to 185Hz
|RAM/Storage
|16GB পর্যন্ত RAM
512GB পর্যন্ত স্টোরেজ
|Cameras (rear)
|50MP OIS primary + 8MP ultrawide + 50MP 3x telephoto;
F9 Ultra: 50MP 5x periscope telephoto
|Battery
|F9 Pro: ~6,330 mAh;
F9 Ultra: ~8,050 mAh;
100W wired চার্জিং