ছোঁয়াই যাবে না iPhone 18 Pro Max ? কারণ দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে

ছোঁয়াই যাবে না iPhone 18 Pro Max ? কারণ দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে
সম্প্রতি কাউন্টার পয়েন্ট রিসার্চ একটি চার্ট প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ৷
Published : July 15, 2026 at 11:14 AM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে ৷ এমনকী, অ্যাপেলের বর্তমান CEO টিম কুক পর্যন্ত জানিয়েছেন, তাঁরা বিভিন্ন সিরিজের স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করবে ৷ এই সবকিছুর মাঝে নতুন সংযোজন আসন্ন iPhone 18 সিরিজের দাম কত হতে পারে ৷
একাধিক সর্বভারতীয় প্রতিবেদনে আগেই প্রকাশিত হয়েছিল iPhone 18 Pro Max-এর দাম 1 লাখ 78 হাজার টাকার আশপাশে থাকবে ৷ এই দামের মধ্যে 256 GB ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ দাম বৃদ্ধির কারণ নিয়ে একাধিক যুক্তি খাড়া করা হলেও নির্দিষ্ট কোনও তথ্য প্রকাশিত হয়নি ৷
কিন্তু সম্প্রতি কাউন্টার পয়েন্ট রিসার্চ একটি চার্ট প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে কেন বিপুল দাম বৃদ্ধি হতে চলেছে iPhone 18 Pro Max-এর ৷
কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ একটি BoM প্রকাশ করেছে ৷ যার অর্থ Bill of Materials ৷ সেখানে iPhone 17 Pro Max এর সঙ্গে iPhone 18 Pro Max এর কাঁচামালের দামের একটি আনুমানিক তুলনা করা হয়েছে ৷ ওই তুলনা অনুযায়ী iPhone 17 এর কাঁচামাল কিনতে যা খরচ পড়ত সেই তুলনায় iPhone 18 Pro Max এর আনুমানিক প্রায় 300 মার্কিন ডলার বেশি খরচ হবে ৷
কোন খাতে খরচ সবথেকে বেশি ?
কাউন্টারপয়েন্টের গবেষণা রিপোর্টে প্রকাশ, NAND (non-volatile storage technology) এবং DRAM (Dynamic Random Access Memory)-র ক্ষেত্রে প্রচুর অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হতে পারে Apple -কে ৷ আর সেই কারণে বিপুল পরিমাণে দাম বৃদ্ধি হতে পারে iPhone 18 Pro Max-এর ৷
কেন হঠাৎ NAND এবং DRAM -এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হচ্ছে Apple-কে ?
বর্তমানে গোটা বিশ্বের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিকাঠামো তৈরিতে জোর দিচ্ছে প্রায় প্রতিটি টেক জায়ান্ট ৷ তৈরি করা হচ্ছে ডাটা সেন্টার ৷ যেখানে ডাটা স্টোর করার পাশাপাশি ডাটা প্রসেস ও ডিসিসেন মেকিংয়ের মতো কাজগুলি হবে ৷ তারজন্য বিপুল পরিমাণ ডাটা স্টোর করে রাখতে হচ্ছে প্রতিটি সংস্থাকে ৷ ডাটা স্টোর করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে মেমোরি চিপ ৷ আর এই মেমোরি চিপ-ই ফোনে ব্যবহার করা হয় ৷
যেহেতু ডাটা সেন্টারে বিপুল পরিমাণে মেমোরি চিপের ব্যবহার করা হচ্ছে সেই কারণে বিশ্বব্যাপী NAND ও DRAM এর ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৷ ফলে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে চিপ কিনতে হচ্ছে স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে ৷ একই অবস্থা Apple-এর ৷ আর সেই কারণে আসন্ন iPhone 18 Pro Max এর দাম দেড় লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷