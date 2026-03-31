iPhone 18 Pro -র ডিজাইনে বড়সড় পরিবর্তন ! কেমন হবে ডিসপ্লে ?
Weibo ব্যবহারকারী ওয়াং ট্যাংজ়িও আপকামিং আইফোনের স্ক্রিনগার্ডের ছবি দিয়ে একটি পোস্ট করেন ৷ তারপর শুরু হয়েছে জল্পনা ৷
Published : March 31, 2026 at 1:18 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি বছরে লঞ্চ হবে iPhone 18 Pro ৷ Apple এখনও নিশ্চিত করে এই বিষয়ে না জানালেও একাধিক জল্পনা তৈরি হয়েছে এই মডেলটিকে কেন্দ্র করে ৷ ফোনটির ডিজাইন থেকে দাম, স্পেসিফিকেশন সবকিছুই এখন আলোচনার কেন্দ্রে ৷ এই পরিস্থিতিতে এই মডেলটি নিয়ে নতুন একটি তথ্য প্রকাশ্যে ৷ মনে করা হচ্ছে এই আপকামিং এই মডেলটির ডায়নামিক আইল্যান্ডে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে Apple ৷
সম্প্রতি একটি লিক প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সেটি iPhone 18 Pro -র স্ক্রিন গার্ড ৷ Weibo ব্যবহারকারী ওয়াং ট্যাংজ়িও আপকামিং আইফোনের স্ক্রিনগার্ডের ছবি দিয়ে একটি পোস্ট করেন ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে ডায়নামিক আইল্যান্ডের সাইজ ছোটো করা হয়েছে ৷ এবং তারপরই জল্পনা ছড়িয়েছে, সম্ভবত 18Pro মডেলে স্ক্রিন ডিজাইনে পরিবর্তন আসতে চলেছে ৷
দীর্ঘদিন ধরে আন্ডার ডিসপ্লে ডিজাইন নিয়ে কাজ করছে Apple ৷ কিন্তু সেইভাবে সফল হতে পারেনি ৷ ফলে ডায়নামিক আইল্যান্ডের সাইজ ছোটো করে লঞ্চ করা হবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
নতুন যে স্ক্রিন প্রটেক্টরের ছবি লিক হয়েছে সেখানে দেখা গিয়েছে ডায়নামিক আইল্যান্ডটি 13.49mm এর স্পেস ফাঁকা রাখা হয়েছে ৷ অন্যদিকে iPhone 17 Pro তে ডায়নামিক আইল্যান্ডটি দেওয়া হয়েছে তা 20.76mm এর ৷ অর্থাৎ লিক হওয়া স্ক্রিন প্রটেক্টরটি যদি iPhone 18 Pro মডেলের হয় তাহলে অবশ্যই আপকামিং মডেলে ডায়নামিক আইল্যান্ড আরও ছোটো করছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷
অন্যদিকে টিপস্টার আইস ইউনিভার্স এই বিষয়ে একটি নতুন দাবি করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে iPhone 18 লাইনআপে তুলনামূলক ছোটো সেন্ট্রাল কাটআউট দেওয়া হতে পারে ৷ কিন্তু বেজ়েল সাইজে কোনও পরিবর্তন করা হবে না ৷
Apple যেহেতু এই বিষয়ে কিছু জানায়নি সেইকারণে এখনও ডিজাইন সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয় ৷ তবে বিভিন্ন টিপস্টার ও লিক অনুযায়ী আপকামিং Apple 18 সিরিজে ডিসপ্লের পরিবর্তন হতে চলেছে ৷
অন্যদিকে এই সিরিজে iPhone 18 এর স্ট্যান্ডার্ড মডেল লঞ্চ নাও হতে পারে ৷ পরিবর্তে ফোল্ডেবল মডেল লঞ্চ করার সম্ভাবনা রয়েছে কুপার্টিনোর টেক জায়ান্টের ৷