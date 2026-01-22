ক্য়মেরা ও ফেস আইডি সেন্সরে বড়সড় পরিবর্তন iPhone 18 সিরিজে ? প্রকাশ্যে এল অবাক করা ডিজাইন

ক্য়মেরা ও ফেস আইডি সেন্সরে বড়সড় পরিবর্তন iPhone 18 সিরিজে ? প্রকাশ্যে এল অবাক করা ডিজাইন
iPhone 18 : iPhone 18 Pro মডেলে 6.27 ইঞ্চি ডিসপ্লে প্যানেল থাকতে পারে ৷
Published : January 22, 2026 at 11:38 AM IST
হায়দরাবাদ : iPhone 18 সিরিজ লঞ্চ হতে পারে চলতি বছরেই ৷ এখনও এই ডিভাইসের নির্দিষ্ট করে লঞ্চ ডেট জানা যায়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে 2026 সালের সেপ্টেম্বরের আগে এই লাইনআপ লঞ্চ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই ৷ যদিও বেশ কিছু প্রতিবেদনে প্রকাশ চলতি বছরে নাও লঞ্চ হতে পারে Apple এর এই মডেলটি ৷ তবে মডেল লঞ্চ হোক বা না-হোক একাধিক জল্পনা ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ৷ সম্প্রতি আরও একটি জল্পনা প্রকাশ পেয়েছে এই মডেলটিকে কেন্দ্র করে ৷ জানা গিয়েছে, iPhone 18 Pro এবং 18 Pro Max এ আন্ডার-ডিসপ্লে ফেস আইডির বদলে ডিসপ্লের লেফ্ট কর্নারে দেওয়া হতে পারে ৷ যদিও এই বিষয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি ৷
এখানেই শেষ নয়, iPhone নিয়ে নতুন যে জল্পনা তৈরি হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে iPhone 18 Pro মডেলে 6.27 ইঞ্চি ডিসপ্লে প্যানেল থাকতে পারে এবং অন্যদিকে iPhone 18 Pro Max- এ 6.86 ইঞ্চি ডিসপ্লে প্যানেল থাকতে পারে ৷
টিপস্টার Weibo র একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, চলতি বছরে মনে করা হয়েছিল সেলফি ক্যামেরার স্থান পরিবর্তন হতে পারে ৷ কিন্তু সম্ভবত সেই রাস্তায় হাঁটছে না Apple ৷ বদলে সেলফি ক্যামেরায় তুলনামূলক ছোট ডায়নামিক আইল্যান্ড তৈরি করা হতে পারে ৷ পাশাপাশি ফেস আইডি সেন্সর সামান্য বাঁদিকে সরিয়ে আনা হতে পারে ৷
RDL পরামর্শদাতা রস ইয়ং জানিয়েছেন, আপকামিং আইফোন লাইনআপে সব ফেস আইডি কম্পোনেন্ট যে ডিসপ্লের ট্রান্সপারেন্ট প্যানেলের নিচে থাকবে এমনটা কিন্তু নয় ৷ পরিবর্তে ছোট নচ দেওয়া হতে পারে ৷ পাশাপাশি তাঁর দাবি, 2026 থেকে 2027 এর মধ্যে এই ডিজাইন প্রকাশ করা হবে ৷
iPhone এর প্রতিটি মডেলে ডায়নামিক আইল্যান্ড রিডিজাইন করতে পারে Apple ৷ সম্প্রতি একটি লিক থেকে জানা গিয়েছে, iPhone 18 Pro মডেলে 6.27 ইঞ্চির LTPO ডিসপ্লে দেওয়া হতে পারে ৷ যার রিফ্রেস রেট থাকবে 120Hz ৷ এবং iPhone 18 Pro Max মডেলে 6.86 ইঞ্চির ডিসপ্লে দেওয়া হতে পারে ৷ সেক্ষেত্রেও রিফ্রেস রেটে কোনও পরিবর্তন আনা হবে না ৷
iPhone 14 Pro এবং iPhone 14 Pro Max মডেল থেকে ডায়নামিক আইল্যান্ড দেওয়া শুরু করেছে Apple ৷ এই দুটি মডেলই 2022 সালের সেপ্টেম্বরে লঞ্চ করেছিল ৷ তারপর থেকে ডিজাইনে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷ কিন্তু আপকামিং অ্য়াপেল মডেলে ডায়নামিক আইল্যান্ডে পরিবর্তন আনা হতে পারে ৷