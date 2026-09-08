iPhone 18 Series, Ultra সহ আর কী কী লঞ্চ হতে পারে Apple Surprise and Shine ইভেন্টে, পুরো অনুষ্ঠান কী ভাবে দেখবেন আপনি ?
সম্ভবত iPhone 18 সিরিজ Apple আসন্ন ইভেন্টে লঞ্চ করবে ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে বড়সড় চমক থাকতে পারে অ্য়াপল প্রেমীদের জন্য ৷
Published : September 8, 2026 at 6:11 PM IST
হায়দরাবাদ : 9 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে Apple Event ৷ কুপার্টিনোর স্টিভ জোবস থিয়েটারে এই লঞ্চ ইভেন্টটি আয়োজন করা হয়েছে ৷ এই ইভেন্টেই লঞ্চ হতে পারে Apple 18 সিরিজ সহ Apple এর প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন, iPhone ultra সহ একাধিক নতুন ডিভাইস ৷
এই ইভেন্টটির অফিসিয়াল নাম দেওয়া হয়েছে Surprise and Shine ৷ এই ইভেন্টে মঞ্চে থাকতে পারেন সংস্থার বর্তমান CEO জন টার্নাস ৷ প্রথমে মনে করা হয়েছিল, Apple 18 লঞ্চ ইভেন্টে টিম কুক-কেই দেখা যাবে ৷ এবং তিনিই নতুন ডিভাইসগুলি লঞ্চ করবেন ৷ কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশ, নতুন সিরিজ ও Apple-এর ফোল্ডিং মডেলটি জন টার্নাসের হাত ধরেই উদ্বোধন হবে ৷
কীভাবে দেখা যাবে ?
Apple-এর এই ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টটি অনলাইনে দেখা যাবে ৷ ভারতীয় সময় 9 সেপ্টেম্বর রাত 10 টা 30 থেকে শুরু হবে ৷ Apple-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, Youtube চ্যানেল এবং Apple-র মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে ৷ পাশাপাশি Apple এর Youtube চ্যানেল থেকে এই অনুষ্ঠানটি দেখা যাবে ৷ নিচে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন-
কী কী ডিভাইস লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ?
Apple Ultra- Apple ইতিমধ্যে তাদের ফোল্ডেবল স্মার্টফোনের টিজার প্রকাশ করেছে ৷ সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, এই ইভেন্টে Apple তাদের প্রথম ফোল্ডিং স্মার্টফোন লঞ্চ করবে ৷ যার নাম হতে চলেছে iPhone ultra ৷
iPhone 18 সিরিজ - এই সিরিজটিও সম্ভবত Apple আসন্ন ইভেন্টে লঞ্চ করবে ৷ কিন্তু এক্ষেত্রে বড়সড় চমক থাকতে পারে অ্য়াপল প্রেমীদের জন্য ৷ কারণ এই সিরিজের সঙ্গে 18 সিরিজের বেস মডেলটি সম্ভবত লঞ্চ হবে না ৷ অর্থাৎ, Pro, pro max মডেল দুটি লঞ্চ হতে পারে ৷ এবং বেস মডেলটি 2027 সালের শুরুর দিকে লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
AirPods 5- Surprise and shine ইভেন্টে Airpod 5 লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কারণ এই ডিভাইসটির বিষয়ে ইতিমধ্যে Apple Hub-এর তরফে জানানো হয়েছে ৷
These are some of the new products Apple could launch at the #AppleEvent next month 🔥 pic.twitter.com/rdu4nTp5TP— Apple Hub (@theapplehub) August 26, 2026
Apple Hub এর তরফে যে লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে কোন কোন প্রডাক্ট লঞ্চের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেই তালিকায় রয়েছে -
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Fold
- Apple Watch Series 12
- Apple Watch Ultra 4
- AirPods 5
- OLED iPad mini
- HomePod mini 2
- Apple TV 4K (4th gen)
- Apple Home Hub