শুরু হল বিক্রি, দামের তোয়াক্কা না করে iPhone 18 Pro এবং Pro Max কেনার লম্বা লাইন দেশজুড়ে

শুরু হল বিক্রি, দামের তোয়াক্কা না করে iPhone 18 Pro এবং Pro Max কেনার লম্বা লাইন দেশজুড়ে
iPhone 18 Pro And Pro Max : লাখ টাকার এই ফোন কিনতে ভোর থেকেই লম্বা লাইন ।
Published : September 18, 2026 at 1:43 PM IST
হায়দরাবাদ : iPhone 18-সিরিজের দুটি স্মার্টফোন বিক্রি শুরু হল শুক্রবার অর্থাৎ 18 সেপ্টেম্বর থেকে । আর ওই ফ্ল্যাগশিপ ফোন কেনার জন্য ভোর থেকে লম্বা লাইন দেশের বিভিন্ন শহরের Apple Store ও অফলাইন সেলিং পার্টনার স্টোরে । 9 সেপ্টেম্বর সংস্থার CEO জন টার্নাস এই ফোনগুলি লঞ্চ করেন । নতুন এই সিরিজের যে দুটি ফোন বিক্রি হচ্ছে সেগুলি হল iPhone 18 Pro এবং iPhone 18 Pro Max । দুটি মডেলেরই দাম লাখ টাকার উপর । ভারতের দিল্লি, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, নয়ডা, পুনে -র Apple স্টোরে শুক্রবার সকাল 8টা থেকে এই মডেলগুলি বিক্রি শুরু হয়েছে ।
অফলাইন অ্যাপল স্টোর, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্ম Blinkit, Zepto-র মাধ্যমে নতুন এই আইফোন কিনতে পারবেন । এবং অর্ডার দেওয়ার 10 মিনিটের মধ্যেই ডেলিভারি দেবে এই প্ল্যাটফর্মগুলি । তবে সব শহরে এই সুবিধা এখনও উপলব্ধ নয় । বাছাই করা কয়েকটি লোকেশন থেকেই অ্য়াপেলের নতুন এই সিরিজ কিনতে পারবেন ক্রেতারা ।
VIDEO | Delhi: iPhone 18 Series sale begins. Visuals from Apple Store, Select City Walk Mall, Saket. A customer says, "It is just a phone... rest we will use it and know how it performs. I just need to upgrade from my (iPhone) 15 plus. It (iPhone 18) has many upgraded feature and performance..." #Apple #iPhone18 (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
Pricing and colour options
iPhone 18 Pro-র দাম শুরু হচ্ছে 1 লাখ 64 হাজার 900 টাকা থেকে । এই দামের মধ্যে 256GB মডেলটি পাওয়া যাবে । 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 89 হাজার 900 টাকা । এবং 1TB মডেলের দাম 2 লাখ 39 হাজার 900 টাকা । এবং টপ 2TB টপ ভ্যারিয়েন্ট মডেলের দাম রাখা হয়েছে 3 লাখ 14 হাজার 900 টাকা ।
|স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|256GB
|Rs. 1,64,900
|Rs. 1,79,900
|512GB
|Rs. 1,89,900
|Rs. 2,04,900
|1TB
|Rs. 2,39,900
|Rs. 2,54,900
|2TB
|Rs. 3,14,900
|Rs. 3,29,900
অন্যদিকে iPhone 18 Pro Max এর দাম শুরু হচ্ছে 1 লাখ 79 হাজার 900 টাকা থেকে । এই দামে 256GB মডেলটি বিক্রি হচ্ছে । মোট চারটি কালারে ফোনদুটি লঞ্চ করা হয়েছে । সেগুলি হল Burgundy, Glacier, Silver, এবং Black ।
#WATCH | Maharashtra: Apple begins the official sale of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max; a large number of people throng the company's store at Jio World Drive in Mumbai https://t.co/PyFjeG24ag— ANI (@ANI) September 18, 2026
মুম্বয়ের জিও ওয়ার্ল্ড ড্রাইভের অ্য়াপেল স্টোরে দেখা গিয়েছে সকাল থেকেই ক্রেতাদের লম্বা লাইন । তাঁদের মধ্যে যেমন জেন জি-রা রয়েছেন তেমনই মধ্যবয়স্ক অনেকেই রয়েছেন । বিভিন্ন কালারের মধ্যে বার্গেন্ডি কালারের চাহিদাই সবথেকে বেশি রয়েছে ।
VIDEO | Mumbai: People queue up outside Apple Store at Bandra Kurla Complex as iPhone 18 series set to go on sale from today. " iphone 18pro has a fresh camera set up. new colours are available. i like iphone... apple," says a customer. #mumbai #iphone18 (full video available on pti videos - https:="" t.co="" biyfwtfmbd)<="" p>— press trust of india (@pti_news) September 18, 2026
পুরনো আইফোন এক্সচেঞ্জ করেও নতুন এই সিরিজের ফোন কিনতে পারেন । সেক্ষেত্রে সর্বাধিক 81 হাজার টাকার এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পাওয়া যাবে ।
|ফিচার
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|Display
|Super Retina XDR display
15.93 cm / 6.3″ (diagonal) all‑screen OLED display
2622x1206-pixel resolution at 460 ppi
|Super Retina XDR display
17.53 cm / 6.9″ (diagonal) all‑screen OLED display
2868x1320-pixel resolution at 460 ppi
|Processor
|A20 Pro chip
6‑core CPU with 2 super cores and 4 efficiency cores
7‑core GPU with Neural Accelerators
Dual 16‑core Neural Engine
Hardware‑accelerated ray tracing
|A20 Pro chip
6‑core CPU with 2 super cores and 4 efficiency cores
7‑core GPU with Neural Accelerators
Dual 16‑core Neural Engine
Hardware‑accelerated ray tracing
|Rear Camera
|48-megapixel + 48-megapixel + 48-megapixel
|48-megapixel + 48-megapixel + 48-megapixel
|Front Camera
|18MP Center Stage camera
|18MP Center Stage camera
|OS
|iOS 27
|iOS 27
|Storage
|256GB
|256GB
|512GB
|512GB
|1TB
|1TB
|2TB
|2TB