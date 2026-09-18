ETV Bharat / technology

শুরু হল বিক্রি, দামের তোয়াক্কা না করে iPhone 18 Pro এবং Pro Max কেনার লম্বা লাইন দেশজুড়ে

iPhone 18 Pro And Pro Max : লাখ টাকার এই ফোন কিনতে ভোর থেকেই লম্বা লাইন ।

iPhone 18 Pro And Pro Max Sales Begin Today
দিল্লির একটি স্টোরে iPhone 18 সিরিজ কিনতে লম্বা লাইন (ছবি - PTI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : iPhone 18-সিরিজের দুটি স্মার্টফোন বিক্রি শুরু হল শুক্রবার অর্থাৎ 18 সেপ্টেম্বর থেকে । আর ওই ফ্ল্যাগশিপ ফোন কেনার জন্য ভোর থেকে লম্বা লাইন দেশের বিভিন্ন শহরের Apple Store ও অফলাইন সেলিং পার্টনার স্টোরে । 9 সেপ্টেম্বর সংস্থার CEO জন টার্নাস এই ফোনগুলি লঞ্চ করেন । নতুন এই সিরিজের যে দুটি ফোন বিক্রি হচ্ছে সেগুলি হল iPhone 18 Pro এবং iPhone 18 Pro Max । দুটি মডেলেরই দাম লাখ টাকার উপর । ভারতের দিল্লি, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, নয়ডা, পুনে -র Apple স্টোরে শুক্রবার সকাল 8টা থেকে এই মডেলগুলি বিক্রি শুরু হয়েছে ।

অফলাইন অ্যাপল স্টোর, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ছাড়াও কুইক কমার্স প্ল্যাটফর্ম Blinkit, Zepto-র মাধ্যমে নতুন এই আইফোন কিনতে পারবেন । এবং অর্ডার দেওয়ার 10 মিনিটের মধ্যেই ডেলিভারি দেবে এই প্ল্যাটফর্মগুলি । তবে সব শহরে এই সুবিধা এখনও উপলব্ধ নয় । বাছাই করা কয়েকটি লোকেশন থেকেই অ্য়াপেলের নতুন এই সিরিজ কিনতে পারবেন ক্রেতারা ।

Pricing and colour options

iPhone 18 Pro-র দাম শুরু হচ্ছে 1 লাখ 64 হাজার 900 টাকা থেকে । এই দামের মধ্যে 256GB মডেলটি পাওয়া যাবে । 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 89 হাজার 900 টাকা । এবং 1TB মডেলের দাম 2 লাখ 39 হাজার 900 টাকা । এবং টপ 2TB টপ ভ্যারিয়েন্ট মডেলের দাম রাখা হয়েছে 3 লাখ 14 হাজার 900 টাকা ।

স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max
256GBRs. 1,64,900Rs. 1,79,900
512GBRs. 1,89,900Rs. 2,04,900
1TBRs. 2,39,900Rs. 2,54,900
2TBRs. 3,14,900Rs. 3,29,900

অন্যদিকে iPhone 18 Pro Max এর দাম শুরু হচ্ছে 1 লাখ 79 হাজার 900 টাকা থেকে । এই দামে 256GB মডেলটি বিক্রি হচ্ছে । মোট চারটি কালারে ফোনদুটি লঞ্চ করা হয়েছে । সেগুলি হল Burgundy, Glacier, Silver, এবং Black ।

মুম্বয়ের জিও ওয়ার্ল্ড ড্রাইভের অ্য়াপেল স্টোরে দেখা গিয়েছে সকাল থেকেই ক্রেতাদের লম্বা লাইন । তাঁদের মধ্যে যেমন জেন জি-রা রয়েছেন তেমনই মধ্যবয়স্ক অনেকেই রয়েছেন । বিভিন্ন কালারের মধ্যে বার্গেন্ডি কালারের চাহিদাই সবথেকে বেশি রয়েছে ।

পুরনো আইফোন এক্সচেঞ্জ করেও নতুন এই সিরিজের ফোন কিনতে পারেন । সেক্ষেত্রে সর্বাধিক 81 হাজার টাকার এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পাওয়া যাবে ।

ফিচার iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max
DisplaySuper Retina XDR display
15.93 cm / 6.3″ (diagonal) all‑screen OLED display
2622x1206-pixel resolution at 460 ppi		Super Retina XDR display
17.53 cm / 6.9″ (diagonal) all‑screen OLED display
2868x1320-pixel resolution at 460 ppi
ProcessorA20 Pro chip
6‑core CPU with 2 super cores and 4 efficiency cores
7‑core GPU with Neural Accelerators
Dual 16‑core Neural Engine
Hardware‑accelerated ray tracing		A20 Pro chip
6‑core CPU with 2 super cores and 4 efficiency cores
7‑core GPU with Neural Accelerators
Dual 16‑core Neural Engine
Hardware‑accelerated ray tracing
Rear Camera48-megapixel + 48-megapixel + 48-megapixel48-megapixel + 48-megapixel + 48-megapixel
Front Camera18MP Center Stage camera18MP Center Stage camera
OSiOS 27iOS 27
Storage256GB256GB
512GB512GB
1TB1TB
2TB2TB
Read More - iPhone 18 Pro এবং iPhone 18 Pro Max লঞ্চ হল ভারতে, জানুন দাম ও স্পেসিফিকেশন

TAGGED:

IPHONE 18 PRO
IPHONE 18 PRO MAX PRICE
APPLE A20 PRO CHIP
APPLE IPHONE 18 PRO
APPLE IPHONE 17 PRO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.