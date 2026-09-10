iPhone 18 Pro এবং iPhone 18 Pro Max লঞ্চ হল ভারতে, জানুন দাম ও স্পেসিফিকেশন
এই সিরিজের ক্ষেত্রে কোনও বেস মডেল লঞ্চ করেনি কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ বদলে iPhone Pro এবং iPhone Pro Max নামে দুটি মডেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Published : September 10, 2026 at 7:55 AM IST
হায়দরাবাদ : Apple লঞ্চ করল তাদের নেক্সট জেনারেশন স্মার্টফোন iPhone 18 সিরিজ ৷ যদিও জল্পনা সত্যিই হলো ৷ কারণ এই সিরিজের ক্ষেত্রে কোনও বেস মডেল লঞ্চ করেনি কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ বদলে iPhone Pro এবং iPhone Pro Max নামে দুটি মডেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Apple-এর তরফে দাবি করা হয়েছে, নতুন এই স্মার্টফোনে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ৷ এই ব্যাটারি আগে কোনও মডেলে ব্যবহার করা হয়নি ৷ পাশাপাশি সংস্থার ক্যামেরা সিস্টেমেও ব্যাপক উন্নতি করা হয়েছে ৷ Apple Intelligence AI প্রযুক্তি নির্ভর Siri-দেওয়া হয়েছে ৷
iPhone 18 Pro and Pro Max: Price, availability
iPhone 18 Pro মোট চারটি অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 256GB ভ্যারিয়েন্টের দাম 1.64 লাখ টাকা, 512GB মডেলের দাম 1.89 লাখ টাকা, 1TB ভ্যারিয়েন্টের দাম 2.39 লাখ, এবং 2TB মডেলটির দাম 3.14 লাখ টাকা ৷
iPhone 18 Pro Max একইভাবে চারটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তবে দামের পার্থক্য রয়েছে ৷ 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 1.79 লাখ টাকা, 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 2.04 লাখ টাকা, 1TB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 2.54 লাখ টাকা, এবং 2TB স্টোরেজের দাম 3.29 লাখ টাকা ৷ Burgundy, Glacier, Silver, এবং Black কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
দুটি মডেলই 16 অক্টোবর 2026 বিকাল সাড়ে 5টা থেকে থেকে প্রি-অর্ডার করা যাবে ৷ এবং চলতি বছরের 23 অক্টোবর থেকে ফোনদুটি বিক্রি শুরু হবে ৷
iPhone 18 Pro and Pro Max: Specifications
উভয় ফোনেই দেওয়া হয়েছে অ্যালুমিনিয়ম ইউনিবডি ডিজাইন ৷ এরসঙ্গে বডি কালার ফ্রেম দেওয়া হয়েছে ৷ Super Retina XDR OLED ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ ProMotion টেকনোলজি এবং Always-On রয়েছে ৷ iPhone 18 Pro মডেলে দেওয়া হয়েছে 6.3-ইঞ্চির ডিসপ্লে এবং iPhone 18 Pro Max এ রয়েছে 6.9-inch ডিসপ্লে ৷
নতুন এই দুটি হ্যান্ডসেটে রয়েছে A20 Pro চিপসেট ৷ যা TSMC's 2-nanometre প্রসেসিংয়ে সক্ষম ৷ এই একই প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে সংস্থার প্রথম ফোল্ডেবল স্মার্টফোন iPhone Duo-তে ৷
উভয় স্মার্টফোনেই দেওয়া হয়েছে triple rear camera সেটআপ ৷ মেইন ক্যামেরা 48MP-এর ৷ এছাড়াও একটি 48MP ultrawide লেন্স এবং একটি 48MP টেলিফটো লেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ সেলফি ও ভিডিয়ো কলিংয়ের জন্য রয়েছে 18MP ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷
Apple দাবি করেছে সিঙ্গল চার্জে 43 ঘণ্টা পর্যন্ত Pro Max মডেলটি ভিডিয়ো প্লে-ব্যাক দিতে পারবে ৷ এবং সাধারণভাবে 29 ঘণ্টা পর্যন্ত চলবে ৷ মাত্র 15 মিনিটের চার্জে 50 শতাংশ চার্জ হবে ফোনটি ৷