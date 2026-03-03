Apple 17e কিনবেন ভাবছেন ! পুরনো 16e থেকে কতটা আপগ্রেড নতুন এই মডেল ? দেখুন একবার
বিগত কয়েক বছর SE বা Special Edition পুরোপুরি বন্ধ করে তারা e সিরিজ লঞ্চ করে ৷
Published : March 3, 2026 at 5:06 PM IST
হায়দরাবাদ : Apple লঞ্চ করেছে তাদের বাজেট সেগমেন্টের স্মার্টফোন iPhone 17e সিরিজ ৷ মূলত প্রিমিয়াম বা ফ্ল্যাগশিপ সেগমেন্ট ছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে বাজেটের মধ্যে একটি করে ফোন লঞ্চ করে সংস্থাটি ৷ আগে যা স্পেশাল এডিশন বা SE হিসেবে লঞ্চ করা হত ৷ কিন্তু বিগত কয়েক বছর SE পুরোপুরি বন্ধ করে তারা e সিরিজ লঞ্চ করে ৷
iPhone 'e' সিরিজ কেন ?
অনেকেই আছেন যাঁরা Apple পছন্দ করেন কিন্তু অতিরিক্ত দামের জন্য iPhone এর প্রিমিয়াম মডেলগুলি কিনতে পারেন না তাঁদের কথা বিবেচনা করেই e সিরিজ লঞ্চ করেছে কুপার্টিনোর সংস্থাটি ৷ এই মডেলগুলির স্পেসিফিকেশন প্রিমিয়াম মডেলগুলির তুলনায় অনেকটাই কম হয় ৷ সেই কারণে দামও কম ৷
iPhone 17e এর আগে iPhone 16e লঞ্চ করেছিল সংস্থাটি ৷ নতুন 17e তে কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে? দামের ক্ষেত্রেও কতটা পার্থক্য করা হয়েছে তা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল ৷
দাম-
|Storage Variant
|iPhone 16e Price (Rs)
|iPhone 17e Price (Rs)
|128 GB
|59,900
|-
|256 GB
|69,900
|64,900
|512 GB
|89,900
|84,900
ডিজাইন-
ডিজাইনের ক্ষেত্রে iPhone 16e এবং iPhone 17e এর মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ দুটি মডেলের ডায়মেনশন 146.7mm x 71.5mm x 7.8mm ৷ তবে iPhone 16e এর তুলনায় iPhone 17e ওজনে 2 গ্রাম বেশি ৷ iPhone 16e এর ওজন 169 গ্রাম ৷ এবং iPhone 17e -র ওজন 171 গ্রাম ৷ অন্যদিকে iPhone 16e এর ক্ষেত্রে 2টি কালার ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ একটি কালো অন্যটি সাদা ৷ কিন্তু 17e মডেলে ওই দুটি কালার ছাড়াও Soft Pink কালারের একটি ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Display-
দুটি মডেলেই রয়েছে 6.1 ইঞ্চি Retina XDR OLED ডিসপ্লে, 60Hz রিফ্রেস রেট, 1200 nits of Peak display ৷ তবে iPhone 17e মডেলে দেওয়া হয়েছে Ceramic Shield 2 Protection ৷ যেখানে iPhone 16e মডেলে দেওয়া হয়েছিল Ceramic Shield Protection. Apple এর দাবি নতুন এর ফলে স্ক্র্য়াচ লাগবে না ফোনের বডিতে ৷
Processor and Storage
প্রসেসরের ক্ষেত্রে কখনই কম্প্রমাইজ করে না অ্যাপেল ৷ iPhone 16e এ দেওয়া হয়েছিল A18 প্রসেসর ৷ কিন্তু iPhone 17e এর ক্ষেত্রে লেটেস্ট মডেলের চিপসেট A19 ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 6-core CPU, 16-core Neural Engine, এবং hardware-accelerated ray ট্র্যাকিং ফিচার ৷
অন্যদিকে স্টোরেজের বিষয়ে iPhone 17e তিনটি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল 128GB, 256GB এবং 512GB ৷ তবে iPhone 16e দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ সেগুলি হল 256 GB এবং 512GB ৷
ক্যামেরা-
iPhone 17e তে 48 মেগাপিক্সেলের f/1.6 অ্যাপারচারের সিঙ্গল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ অ্যাপেল জানিয়েছে অপটিক্যাল কোয়ালিটির 2X জুম সাপোর্ট করবে এই ক্যামেরায় ৷ ফ্রন্টে দেওয়া হয়েছে 12 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ৷ iPhone 16 এর ক্ষেত্রেও একই ক্যামেরা ব্যবহার করে হয়েছিল ৷
|Parameters
|iPhone 17e
|iPhone 16e
|Price (starting)
|Rs 64,900
|Rs 59,900
|Dimensions
|146.7mm x 71.5mm x 7.8mm
|Weight
|169 grams
|167 grams
|Colour
|Soft Pink
|-
|White
|White
|White
|Black
|Display
|60Hz | 6.1-inch Super Retina XDR OLED
|Processor
|A19
|A18
|RAM + storage
|-
|8GB + 128GB
|8GB + 256GB
|8GB + 256GB
|8GB + 512GB
|8GB + 512GB
|Battery
|Up to 26 hours of videoplay on a single charge
|Charging capacity
|20W (wired) | 15W MagSafe (wireless)
|20W (wired) | Q1 wireless charging up to 7.5W
|IP rating
|IP68
|Operating System
|iOS26
|Cameras
|48-megapixel main camera, 12-MP selfie camera