এবার বিশ্রাম নিতে চাই, পরিবার-বন্ধুবান্ধব-কুকুরদের সঙ্গে থাকব: সুনীতা উইলিয়ামস

এবার বিশ্রাম নিতে চাই, পরিবার-বন্ধুবান্ধব-কুকুরদের সঙ্গে থাকব: সুনীতা উইলিয়ামস
মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস নাসা থেকে অবসর নিয়েছেন ৷ পৃথিবীর মাটিতে নয়া জীবন ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে মনের কথা খুলে বললেন তিনি ৷
Published : January 22, 2026 at 8:23 PM IST
কোঝিকোড়, 22 জানুয়ারি: সদ্য নাসা থেকে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা সামনে এসেছে ৷ মহাকাশে আর যেতে পারবেন কি না, বা কবে যাবেন, কিছুই জানেন না মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস ৷ যিনি সবচেয়ে বেশি 608 দিন মহাকাশে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে কাটিয়েছেন ৷ কিন্তু এখন এরকম কোনও পরিকল্পনা নেই তাঁর ক্যালেন্ডারে ৷ শুধু "আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং আমার কুকুরদের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই, একটু বিশ্রাম নিতে চাই", ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে একান্ত সাক্ষাৎকারে বললেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা ৷
এশিয়ার সর্ববৃহৎ সাহিত্য উৎসব কেরল লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল (কেএলএফ)-এ যোগ দিতে তিনি কেরলে এসেছেন ৷ তাঁকে ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়েছে সাহিত্য উৎসবে আসা সব বয়সি মানুষের মধ্যে ৷ মহাকাশের মায়া কাটিয়ে এখন তিনি মাটিতে পা রেখেছেন ৷
গত 27 ডিসেম্বর সরকারিভাবে অবসর নিয়েছেন নভোশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস ৷ সরকারি একটা শব্দ মাত্র ৷ কিন্তু তিনি নিজেই নিজেকে এখনও ধাতস্ত হতে পারেননি ৷ মহাকাশচারীর স্বামী তাঁকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, উইলিয়ামসের চোখেমুখে কোনও ক্লান্তি নেই ৷ তিনি ঘুরছেন, কথা বলছেন, উৎসবের উদ্বোধন করছেন, শিশুদের সঙ্গে আলাপ করছেন (আগামিকাল কেএলএফ-এ হওয়ার কথা) ৷ উৎসাহী মানুষের সঙ্গে তাঁর মহাকাশের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছেন এবং এখনও ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী ৷
আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা-য় 27 বছর কাটিয়েছেন সুনীতা ৷ তিন বার মহাকাশে গিয়েছেন ৷ সেখানে 608 দিন যাপনের রেকর্ড তাঁরই ঝুলিতে ৷ ন'বার মহাকাশে হেঁটেছেন ৷ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস)-এ কমান্ড করেছেন ৷ নতুন নতুন মহাকাশযান তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাহায্য করেছেন ৷
সুনীতা উইলিয়ামস মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখেছেন ৷ একই দিনে বিশ্বের নানা দেশে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেছেন ৷ এখন তিনি মহাকাশকে মিস করছেন না ?
তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর, হ্যাঁ মহাকাশকে তিনি মিস করছেন ৷ মহাকাশ থেকে পৃথিবীর সেই আশ্চর্য রূপ, সৌরজগতের সাররিয়াল দৃশ্য, পৃথিবীর উপরে ভেসে থাকার সৌভাগ্য এবং সবকিছুকে দেখতে পাওয়া ৷ তাঁর স্বীকারোক্তি, এবার এইসব সম্ভাবনা নেই তাঁর জীবনে ৷ এটা একটু হলেও বেদনার ৷ কিন্তু অন্তরের অন্তরতম স্থান থেকে তিনি ওই মানুষগুলির অভাব বোধ করছেন- যাঁরা মহাকাশযানের কল-কবজা বুঝতেন, সেই সব ইঞ্জিনিয়র, পরীক্ষক ৷
মহাকাশে অনুসন্ধান কিন্তু শুধু অজানাকে জানায় সীমাবদ্ধ নয়, এটা একটা সহযোগিতা ৷ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্পেস এজেন্সি নিয়ে গঠিত ৷ এর সঙ্গে অগণিত আন্তর্জাতিক অংশীদারি এর সঙ্গে যুক্ত ৷ তাই অভিজ্ঞ এই মহাকাশচারী ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি 'ইন্ডিয়ান স্পেস প্রোগ্রাম' নিয়ে আশাবাদী ৷ তিনি সহযোগিতা অর্থে বিশেষত ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের কথা বোঝাতে চেয়েছেন ৷ তাঁর মতে মহাকাশ প্রত্যেক মহাকাশচারীকে একটা জিনিস শেখায়, কেউ একা কোনও কাজ করে না ৷
যখন তিনি প্রথম মহাকাশচারী হিসাবে নির্বাচিত হলেন, কী মনে হয়েছিল ? তখন দুর্দান্ত জয়ের আনন্দ হয়নি ৷ ছিল, ভরপুর অবিশ্বাস ৷ স্মৃতিচারণ করেন সুনীতা, "মনে হয়েছিল, কেরানির কিছু ভুল হয়েছে ৷" কিন্তু একবার তিনি মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসে বুঝতে পেরেছিলেন, সব ঠিকঠাকই হয়েছে ৷ তিনি একেবারে ফিট ৷ তাই কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে গিয়েছেন ৷ জাগিয়ে রেখেছেন তাঁর কৌতূহল ৷ আর সেই মানসিকতাই তাঁকে মহাকাশে স্পেস স্টেশন তৈরি থেকে শুরু করে পরিচালনায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ স্বপ্নটা কোনও একদিন হঠাৎ পূরণ হয়নি ৷ সময়ের সঙ্গে ধাপে ধাপে একটা, একটা করে জুড়ে সম্পূর্ণ হয়েছে ৷
মহাকাশে হাঁটা একেবারেই সহজ নয়, স্বীকার করে নিয়েছেন সুনীতা ৷ জলের তলায় ভারী স্যুট পরে নিরন্তর অভ্যাস করতে চালিয়ে যেতে হয় ৷ ওই স্যুটগুলো পরা অত্যন্ত দুরূহ একটা ব্যাপার ৷ পৃথিবীতে থেকে মহাকর্ষ বলের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করে যেতে হবে ৷ অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য, প্রযুক্তিগত বিষয় এবং অক্ষমণীয় ৷ এর থেকেও বেশি চ্যালেঞ্জিং মনকে তৈরি করা ৷
বেশির ভাগ মানুষ মহাকাশে উৎক্ষেপণ, হাঁটাচলা, ভেসে বেড়ানো, শূন্যে উড়তে থাকা চুল আর ভাইরাল হওয়া ছবি নিয়ে মাতামাতি করে ৷ তাঁরা যেটা দেখতে পান না, সেটা হল দীর্ঘ অপেক্ষা ৷ একেকটা উড়ান আর তার মধ্যে বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা ৷ আদৌ ফিরতে পারবে কি না, সেই অনিশ্চয়তা ৷ গত বছরের গ্রীষ্মকালটা যেমন ৷
প্রথম প্রথম মহাকাশে অনেকটা সময় থাকতে পারাটা উপহার মনে হত সুনীতার ৷ কিন্তু তখন পৃথিবীতে তাঁর পরিবার অপেক্ষা করছে, নিত্যনতুন পরিকল্পনা হচ্ছে, সন্তানরা বড় হচ্ছে ৷ তিনি স্বীকার করে নিলেন, সেই আবেগী মহাকর্ষের অনেক মূল্য দিয়েছেন তিনি ও তাঁর মহাকাশচারী সঙ্গী বুচ উইলমোর ৷
2007 সালের এপ্রিলে সুনীতা উইলিয়ামসই প্রথম মহাকাশে ম্যারাথনে দৌড়েছিলেন ৷ এটা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ছিল ৷ কিন্তু তিনি এটা চালিয়ে গিয়েছিলেন ৷ মহাকাশচারীরা প্রতিদিন এই শারীরিক কসরত করে চলেন, নিছক মজার জন্য নয়, হাড়ের ঘনত্ব এবং পেশির শক্তি অটুট রাখতে ৷ বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজনীয় ৷ কিন্তু সুনীতা অ্যাথলেটিক হিরোইজমের দিক থেকে এটা করেননি ৷ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মহাকাশেও শরীরের যত্ন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার, এটা তুলে ধরা ৷
এই কিংবদন্তি মহাকাশচারীর দু'টি কুকুর আছে গানার ও গর্বি ৷ ওরা সুনীতার পরিবার ৷ আর আবেগের যত্ন নেওয়া ছোট্ট ইঞ্জিনিয়ার ৷ তিনি শেষবার যখন মহাকাশে পাড়ি দেন, তখন স্বামীকে কথা দিয়েছিলেন, 10 দিন পর ফিরে এসে ওদের নিয়ে হাঁটতে বেরবেন ৷ সেটা হয়নি ৷
তিনি তখন মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছেন ৷ একটা কার্গো স্পেসক্রাফ্ট (পণ্যবাহী মহাকাশযান) দু'টি প্যাকেজ ডেলিভার করে তাঁকে ৷ এমনটা আশা করেননি সুনীতা ৷ একটা ছিল ভারতীয় খাবার-দাবারে ভর্তি ৷ আরেকটায় তাঁর কুকুরের ত্রিমাত্রিক মডেল ৷ খুব যত্ন নিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেগুলি ৷ এগুলোই তো থেকে যায় ৷ পৃথিবী থেকে 400 কিমি উচ্চতায় থাকলেও ভালোবাসাই তো মাটিতে নামিয়ে আনে ৷