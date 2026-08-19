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মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের ভূমিকা কীভাবে বদলাতে পারে ? যা জানালেন Vikram Sarabhai পদক প্রাপ্ত অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যম

এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ-তে কী জানালেন Vikram Sarabhai পদক প্রাপ্ত অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যম ? জানুন এই প্রতিবেদনে

Interview IIA Director & Vikram Sarabhai Medal Awardee Annapurni Subramaniam
পদক নিচ্ছেন অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যম (ছবি-বিশেষভাবে প্রাপ্ত)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 9:03 PM IST

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হায়দরাবাদ : উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মহাকাশ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কোসপার বিক্রম সারাভাই পদক পেলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের ডিরেক্টর অধ্যাপক অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যম। জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশভিত্তিক অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের সম্মানে প্রতি দু’বছর অন্তর এই পদক দেওয়া হয়। ভারতে মহাকাশ গবেষণার সূচনা এবং পারমাণবিক শক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিক্রম সারাভাইয়ের। ইসরো এবং কমিটি অন স্পেস রিসার্চ (COSPAR) যৌথভাবে এই পদক প্রদান করে।

2026 সালের পদকটি চলতি মাসের শুরুতে ইতালির ফ্লোরেন্সে অনুষ্ঠিত 46তম COSPAR General Assembly-তে অধ্যাপক অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যমের হাতে তুলে দেওয়া হয়। নক্ষত্রের বিভিন্ন জনসংখ্যা (stellar populations) এবং blue straggler stars নিয়ে তাঁর গবেষণা, AstroSat-এর Ultraviolet Imaging Telescope (UVIT)-এর সঙ্গে তাঁর কাজ এবং ভবিষ্যতের জ্যোতির্বিজ্ঞান মিশন, পরবর্তী প্রজন্মের টেলিস্কোপ ও HDSR-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ETV Bharat-এর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ, পরবর্তী প্রজন্মের টেলিস্কোপ, মহাকাশ মিশন এবং Global South-এর দেশগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা নিয়ে কথা বলেছেন অধ্যাপক অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যম।

Interview IIA Director & Vikram Sarabhai Medal Awardee Annapurni Subramaniam
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে (ছবি - ETV Bharat)

ETV Bharat (ETB): আগামী এক দশকের দিকে তাকালে, কোন বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলিকে আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, যেগুলির উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন?

অধ্যাপক অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যম: বছরের পর বছর ধরে তথ্যের (data) প্রাপ্তি এবং তাত্ত্বিক মডেলের উন্নয়ন বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান করার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতাকে তৈরি করেছে। একক এবং দ্বৈত নক্ষত্রের (single and binary stars) বিবর্তন জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্র। যদিও এই বিষয়ে এখনও বেশ কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি।

উদাহরণ হিসেবে binary system-এর কথাই বলা যায়। এই ধরনের সিস্টেম নিয়ে এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। যেমন, binary neutron star system এবং binary white dwarf system কীভাবে তৈরি হয়, বিশেষ করে যেগুলি ভবিষ্যতে একে অপরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। এছাড়া novae এবং Type Ia supernovae-এর পূর্বসূরি (progenitors) নিয়েও এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি।

Interview IIA Director & Vikram Sarabhai Medal Awardee Annapurni Subramaniam
কোসপার বিক্রম সারাভাই পদক প্রদাণ অনুষ্ঠানে (ছবি-বিশেষভাবে প্রাপ্ত)

ETB: পরবর্তী প্রজন্মের টেলিস্কোপ এবং আসন্ন মহাকাশ মিশনের হাত ধরে বিশ্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারতের ভূমিকা কীভাবে বদলাতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যাপক অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যম: 240 বছরেরও বেশি সময় ধরে অবজারভেটরি তৈরি এবং পরিচালনা করার ঐতিহ্য রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের। বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে TMT, SKA এবং LIGO-এর মতো বড় আন্তর্জাতিক প্রকল্পগুলির কাছে ভারতকে একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে দেখা হয়।

ভারতে প্রতিভারও কোনও অভাব নেই। ফলে আগামী এক দশকে যখন এই অবজারভেটরিগুলি কাজ শুরু করবে, তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সামনের সারিতে থাকবে।

ভারতের আসন্ন মহাকাশ মিশনগুলির বড় অংশই মূলত গ্রহ অনুসন্ধানের উপর কেন্দ্রীভূত। আগামী এক দশকে ভারতে এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে।

ETB: ভারত পরবর্তী প্রজন্মের জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করছে। উন্নত ground-based observatory থেকে শুরু করে space-based mission—বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ চলছে। আগামী এক দশকে জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় ভারতকে গ্লোবাল লিডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন সক্ষমতা, পরিকাঠামো এবং কৌশলগত অগ্রাধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

অধ্যাপক অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যম: গত দুই দশকে ভারত মহাকাশযন্ত্রের সক্ষমতা তৈরি করার পাশাপাশি segmented telescope-এর বিভিন্ন উপাদান তৈরির ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ করেছে। এই অগ্রগতির সঙ্গে ভারতের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প সংস্থা যুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক স্টার্টআপও এই বৃদ্ধির অংশ।

টেলিস্কোপের optics এবং instrumentation-এর ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা এবং পরিকাঠামো এখন যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। আগামী দিনে এটি ভারতকে বিশ্বনেতা হিসেবে উঠে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

Mirror segment support, control systems এবং সংশ্লিষ্ট opto-mechanical technology-র ক্ষেত্রেও ভারতের শিল্পক্ষেত্রে সক্ষমতা রয়েছে।

SKA-তে অংশগ্রহণ এবং LIGO কমিশনিংয়ের সঙ্গে ভারত আগামী কয়েক দশকে বিশ্বনেতা হয়ে উঠবে।

ETB: আপনার মতে, Global South-এর দেশগুলির মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের পরিকাঠামো ও গবেষণার পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করতে ভারত কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

অধ্যাপক অন্নপূর্ণি সুব্রহ্মণ্যম: ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিসর অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আগামী দুই দশকের জন্য এর সম্ভাবনাও অত্যন্ত ইতিবাচক।

ভারতের উচিত এই সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়া। পাশাপাশি এই বিশ্বাসযোগ্যতা এবং scientific diplomacy-কে কাজে লাগিয়ে Global South-এর দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা তৈরি করতেও ভারতের ভূমিকা নেওয়া উচিত।

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TAGGED:

ANNAPURNI SUBRAMANIAM
VIKRAM SARABHAI MEDAL
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ASTROPHYSICS
ANNAPURNI SUBRAMANIAM INTERVIEW

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