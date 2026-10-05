"একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে" উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হতেই জানালেন EON-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা

"একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে" উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হতেই জানালেন EON-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা
EON স্পেস ল্যাবের 9.2 মিটার গ্রাউন্ড স্যাম্পেল ডিসটেন্স পেলোড পৌঁছেছে মহাকাশে । যার ওজন 502 গ্রাম । MIRA-তে রয়েছে EON স্পেস ল্যাবের মনোলিথিক অপটিক্যাল আর্কিটেকচার।
Published : October 5, 2026 at 8:55 PM IST
হায়দরাবাদ : ডিপটেক স্টার্টআপ EON Space Lab এর মাল্টি স্পেকট্রাল আর্থ অবজারভেশন পে-লোড গত সপ্তাহে মহাকাশে পৌঁছেছে । SpaceX Falcon 9 রকেটের মাধ্যমে 2 অক্টোবর 12.02 AM এ সেটি যাত্রা শুরু করে । ক্যালিফোর্নিয়ার বান্ডেনবার্গ স্পেস ফোর্স বেস থেকে প্রায় 130 টি পে-লোড নিয়ে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দেয় ওই রকেট ।
EON স্পেস ল্যাবের 9.2 মিটার গ্রাউন্ড স্যাম্পেল ডিসটেন্স পেলোড পৌঁছেছে মহাকাশে । যার ওজন 502 গ্রাম । MIRA-তে রয়েছে EON স্পেস ল্যাবের মনোলিথিক অপটিক্যাল আর্কিটেকচার । এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনুভা জৈন কথা বলেছিলেন EON Space Labs এর কো-ফাউন্ডার পুনিত বাদেকার সঙ্গে ।
অনুভা জৈন (AJ): MIRA-র ওজন মাত্র 502 গ্রাম । এই ছোট পে-লোডের মধ্যেই MIRA 9 মিটারের কম রেজলিউশনের মাল্টিস্পেকট্রাল ছবি তুলতে পারে । এটি কীভাবে সম্ভব ? এর পিছনে EON এর সবথেকে বড় প্রযুক্তিগত সাফল্য কী ছিল ?
পুনিত বাদেকা (PB): আমরা যে টিম নিয়ে কাজ করি তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই প্রযুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন । ফলে MIRA যখন ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে মহাকাশের দিকে যায় তখন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম । এছাড়াও লো-আর্থ অর্বিট বা LEO থেকে পৃথিবী পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা MIRA-কে একটি ছোট আকারের টেলিস্কোপ ভিত্তিক ইমেজিং সিস্টেম হিসেবে ব্যবহার করেছি ।
MIRA-র যে ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে সেখানে একটি মাত্র কাচের টুকরো দিয়ে তৈরি ফিউজ সিলিকা অপটিক্যাল আর্কিটেকচার ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে আমরা একটি কমপ্যাক্ট এবং যান্ত্রিকভাবে স্থিতিশীল অপটিক্যাল ডিজাইন তৈরি করতে পেরেছি। আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জটা শুধু ক্যামেরার আকার ছোট করা ছিল না, বরং এই একটিমাত্র কাচের টুকরোর অপটিক্যাল সিস্টেম থেকে যে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়, সেটিও ধরে রাখা ছিল।
এর ফলে স্যাটেলাইট নির্মাতারা খুব কমপ্যাক্ট একটি পেলোডের মধ্যেই এই ধরনের ছবি এবং রেজোলিউশনের সক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন।
অনুভা জৈন : MIRA-তে AI-ভিত্তিক প্রসেসিং করা হবে । এরজন্য অনবোর্ড কম্পিউটিংও রয়েছে সিস্টেমে । কক্ষপথে থেকেই কীভাবে ও কী ধরনের ইমেজ প্রসেসিং বা ডিটেকশন করা সম্ভব? আর এই edge-AI প্রযুক্তি বাণিজ্যিকভাবে পৃথিবী পর্যবেক্ষণের ডেটা ব্যবহারের পদ্ধতিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে?
পুনিত : লক্ষ্য শুধু প্রচলিত ছবি তোলা নয়। MIRA বিভিন্ন স্পেকট্রাল ব্যান্ড ব্যবহার করে এবং প্রতিটি ব্যান্ড থেকে আলাদা ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্য কৃষি, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, সামুদ্রিক নজরদারি, খনি, পরিকাঠামো এবং আরও বিভিন্ন বাণিজ্যিকভাবে পৃথিবীর উপর পর্যালোচনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
প্রায় 9.2 মিটার GSD-তে MIRA বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। এর মধ্যে কৃষিও রয়েছে, যেখানে বড় এলাকা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অনবোর্ড কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু ইমেজ প্রসেসিং এবং বিশ্লেষণের কাজ স্যাটেলাইটের মধ্যেই করা সম্ভব, অর্থাৎ যেখানে ডেটা তৈরি হচ্ছে তার কাছাকাছি জায়গাতেই সেই কাজ করা যাবে।
এর ফলে মাটিতে সমস্ত কাঁচা ডেটা পাঠানোর আগে ছবির মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য শনাক্ত করা সম্ভব হবে। এতে যে পরিমাণ ডেটা পৃথিবীতে পাঠাতে হবে, তা কমানো যাবে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি আরও কার্যকর হবে।
আগামী দিনে আমরা 4.5 মিটার এবং 1.5 মিটার GSD-র সিস্টেম তৈরি করব। এরপর আমরা সাব-মিটার এবং আরও উচ্চ রেজোলিউশনের ইমেজিং সক্ষমতার দিকে এগিয়ে যাব।
অনুভা : 9টি ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে । স্পেকট্রাল সক্ষমতা এবং 9 মিটারের কম রেজোলিউশন একত্র করে কী ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করছেন ?
পুনিত : AI-at-the-edge অংশটি TakeMe2Space-এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে । এই সংস্থাটিও আমরা একসঙ্গে শুরু করেছি। তারা readout electronics, AI model এবং একাধিক সেন্সর তৈরি করেছে, যা কৃষকদের ফসলের স্বাস্থ্য, মাটির স্বাস্থ্য এবং মাটির আর্দ্রতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ দিতে পারে। একই ডেটা শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বে আরও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব।
যেহেতু মহাকাশ থেকে ডেটাসেট সংগ্রহ করাই আমাদের মূল দক্ষতা, তাই এই AI সক্ষমতা সামুদ্রিক নজরদারির মতো কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহাকাশ থেকেই জাহাজের গতিবিধি শনাক্ত করে তা ট্র্যাক করা সম্ভব।
আসল সুবিধা হল, আমরা ইমেজিং স্তরটি নিয়ন্ত্রণ করি এবং সেই ডেটা নিয়ে কাজ করে নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা তৈরি করতে পারি। ফলে শুধু কাঁচা ছবি দেওয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সমাধান এবং কাজে লাগানোর মতো তথ্য বা actionable insights তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশি নমনীয়তা রয়েছে।
9 মিটার GSD বড় এলাকা কভার করে সেখানে কী ধরনের কার্যকলাপ চলছে, তার একটি সামগ্রিক ধারণা বা situational awareness দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমরা আরও বেশি রেজোলিউশনের দিকে যেতে চাই। শুরুতে 4 মিটার, তারপর 1.5 মিটার এবং শেষ পর্যন্ত আরও সূক্ষ্ম রেজোলিউশনের দিকে এগোনোর পরিকল্পনা রয়েছে।
AJ: আপনারা যোগাযোগ স্থাপন করে প্রথম ছবি পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে?
PB: প্রথম পদক্ষেপ হবে পেলোডটিকে যাচাই করা এবং কক্ষপথে এর কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করা। আমাদের ডেটা সংগ্রহ করতে হবে এবং দেখতে হবে, সিস্টেমটি বাস্তবে কী ধরনের ফলাফল দিচ্ছে। এর মধ্যে AI আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করছে কি না, সেটিও দেখা হবে।
আমাদের ডিজাইন এবং সিমুলেশন থেকে যে পারফরম্যান্সের আশা করেছিলাম, বাস্তবে কক্ষপথে পাওয়া ফলাফলের সঙ্গে সেটি তুলনা করা হবে। যেহেতু আমরা অপটিক্যাল সিস্টেমটি নিজেরাই ডিজাইন ও তৈরি করেছি, তাই ছবির গুণমান, GSD এবং সামগ্রিক অপটিক্যাল পারফরম্যান্সও পরীক্ষা করা হবে। পাশাপাশি সিস্টেমটিকে আরও উন্নত করার জায়গাগুলিও চিহ্নিত করা হবে।
ছবির গুণমান বজায় রেখে বর্তমান 502 গ্রাম ওজন আরও কমানো সম্ভব কি না, সেটিও আমরা দেখব।
মাটিতে আমরা ইতিমধ্যেই পণ্যটির ব্যাপক পরীক্ষা করেছি—ফিল্ডে এবং ল্যাবরেটরি, দুই জায়গাতেই। এবার কক্ষপথে পাওয়া ডেটা আমাদের কোথায় ঘাটতি রয়েছে এবং কোন জায়গাগুলিতে আরও উন্নতি করা সম্ভব, তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।
অনুভা: MIRA থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা কীভাবে EON-এর পরিকল্পিত উচ্চ-রেজোলিউশনের ইমেজিং পেলোডে, যার মধ্যে সাব-4-মিটার এবং 1.5-মিটার শ্রেণির সিস্টেম রয়েছে, কাজে লাগানো হবে?
পুনিত : আকার এবং ওজন আরও কমানো আমাদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা শুধু অপটিক্স নয়, সেন্সর এবং পুরো optomechanical system-টিকেও একসঙ্গে যুক্ত করতে চাই। একইসঙ্গে পুরো পেলোডকে কমপ্যাক্ট এবং হালকা রাখতে চাই।
কক্ষপথে MIRA-এর পারফরম্যান্স আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের সিস্টেমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে। আমরা বাস্তব ডেটা ব্যবহার করে আমাদের ডিজাইনের প্রত্যাশা এবং কক্ষপথে পাওয়া পারফরম্যান্সের মধ্যে কোথায় পার্থক্য রয়েছে, তা চিহ্নিত করব।
এই অভিজ্ঞতা আমাদের অপটিক্যাল ডিজাইন, surface finish এবং অন্যান্য প্যারামিটারকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে। MIRA থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলি সরাসরি পরবর্তী ডিজাইনগুলিতে কাজে লাগানো হবে—প্রথমে সাব-4-মিটার সিস্টেমে এবং এরপর 1.5-মিটার শ্রেণির সিস্টেমে। একইসঙ্গে পুরো পেলোডের আকার ও ওজনও কমিয়ে আনা হবে।
AJ: ভারত যখন বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য মহাকাশ ক্ষেত্র খুলে দিচ্ছে, তখন Earth-observation স্টার্টআপগুলিকে প্রযুক্তি প্রদর্শনের পর্যায় থেকে টেকসই বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নিয়ে যেতে পরিকাঠামো, অর্থায়ন, ডেটা, নিয়মকানুন এবং গ্রাহকের ক্ষেত্রে আর কী কী প্রয়োজন?
PB: ভারতে এখন একটি শক্তিশালী স্পেস ইকোসিস্টেম তৈরি হয়েছে। রকেট ও স্যাটেলাইট তৈরি, পেলোড এবং Earth-observation ডেটা ও অ্যানালিটিক্স—বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্টার্টআপরা কাজ করছে। অনেকেই ইতিমধ্যে মহাকাশে নিজেদের প্রযুক্তি প্রদর্শন করেছে।
আমরা বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক Kepler Aerospace-এর সঙ্গেও স্যাটেলাইট কনস্টেলেশনের জন্য পেলোড তৈরির কাজ করছি। ধারণাটি সহজ—প্রতিটি সংস্থা যে কাজে সবচেয়ে ভালো, তারা সেই কাজেই মনোযোগ দেবে।
MIRA-এর flight heritage তৈরি হওয়াও স্যাটেলাইট নির্মাতাদের আমাদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে আরও আত্মবিশ্বাস দেবে। এর পাশাপাশি রপ্তানিরও বড় সম্ভাবনা রয়েছে। ইউরোপের বাজার থেকে আমাদের ছোট আকারের পেলোড নিয়ে ইতিমধ্যেই আগ্রহ এসেছে। সম্ভাব্য চাহিদা কয়েকশো ইউনিট পর্যন্ত হতে পারে।
এই আগ্রহ ভারতীয় স্পেস স্টার্টআপগুলির জন্য বিশ্ববাজারে কতটা বড় সুযোগ রয়েছে, তা দেখায়। মূল বিষয় হল সহযোগিতা। সবকিছু নিজেরাই তৈরি করার চেষ্টা না করে ভারতীয় স্পেস সংস্থাগুলিকে একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের শক্তির জায়গাগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। এভাবেই ভারতীয় সংস্থাগুলি বিশ্ববাজারের জন্য উচ্চমানের স্পেস প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবে।