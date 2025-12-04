ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা, অনলাইনেই অধিকাংশ কাজ সারছেন আট থেকে আশি

ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা, অনলাইনেই অধিকাংশ কাজ সারছেন আট থেকে আশি
Internet Subscribers : TRAI এর রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্রথম অর্থবর্ষের তুলনায় দ্বিতীয় অর্থবর্ষে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 1.49 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
হায়দরাবাদ : ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৷ চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল 1002.85 মিলিয়ন ৷ দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ওই সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 1070.81 মিলিয়ন ৷ বুধবার টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া (TRAI) এই তথ্য প্রকাশ করেছে ৷
TRAI এর রিপোর্টে জানানো হয়েছে, প্রথম অর্থবর্ষের তুলনায় দ্বিতীয় অর্থবর্ষে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা 1.49 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে সিংহভাগই ওয়ারলেস ইন্টারনেট ব্যবহার করেন ৷ ওই রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, 44.42 মিলিয়ন ইউজার তার সংযুক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার করেন ৷ এবং 973.39 মিলিয়ন ইউজার পুরোপুরি ওয়ারলেস ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল ৷ এখানেই শেষ নয়, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে 1.63 শতাংশ ৷
2025-26 অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস ব্যবহার করতেন 979.71 মিলিয়ন ব্যবহারকারী ৷ দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তা বেড়ে হয়েছে 995.63 মিলিয়ন ৷ তবে লক্ষ্যনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে ন্যারোব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস ৷ প্রথম ত্রৈমাসিকে যা ছিল 23.14 মিলিয়ন দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তা কমে হয়েছে 22.18 মিলিয়ন ৷ এবং ওয়ারলাইন সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে ৷ এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ওয়ারলাইন সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ছিল 47.49 মিলিয়ন, যা সেপ্টেম্বরের শেষে এসে দাঁড়িয়েছে 46.61 মিলিয়ন ৷ অর্থাৎ সাবস্ক্রাইবার ঘাটতির পরিমাণ প্রায় 1.84 শতাংশ ৷
এদিকে ওয়ারলেস ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তেমনই ওয়ারলেস ইন্টারনেট সার্ভিসের রেভিনিউও বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রেভিনিউ বেড়েছে প্রায় 2.34 শতাংশ য৷ জুনের শেষে প্রতি সাবস্ক্রাইবার পিছু রেভিনিউ ছিল 186.62 টাকা ৷ যা বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বরের শেষে হয়েছে 190.99 টাকা ৷
Year on Year বেসিসেও বৃদ্ধি পেয়ছে রেভিনিউ ৷ বর্তমানে প্রিপেইড ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবার থেকে রেভিনিউ 189.69 টাকা ৷ অন্যদিকে পোস্টপেইড ইন্টারনেট রেভিনিউ 204.55 টাকা ৷
একদিকে গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা যেমন সহজলভ্য হয়েছে তেমনই প্রায় সব টেলিকম সংখ্যা অল্প খরচে 5G পরিষেবা দিচ্ছে ৷ যার ফলে ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা বাড়ছে ৷ এছাড়াও বিভিন্ন মোবাইল প্রস্তুতকারী সংখ্যা কম খরচেই ব্যবহারকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছে স্মার্টফোন ৷ সেই কারণেও ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা বাড়ছে ৷