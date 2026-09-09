চাঁদ পেরিয়ে আরও দূরে যাবে মানুষ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জরুরি: সুনীতা উইলিয়ামস

চাঁদ পেরিয়ে আরও দূরে যাবে মানুষ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জরুরি: সুনীতা উইলিয়ামস
সুনীতা উইলিয়ামস বলেন, ভবিষ্যতের commercial station-গুলিতে ISS-এর তুলনায় নতুন technology ও experiment দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
Published : September 9, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : আগামীদিনে মানুষের মহাকাশ অভিযানে আরও বেশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। চাঁদে ফেরার পাশাপাশি আগামী দিনে আরও দূরের মহাকাশে মানুষ পাড়ি দেবে। সেই অভিযানে কোনও একটি দেশ নয়, গোটা মানবজাতি একসঙ্গে এগিয়ে যাবে। বুধবার বেঙ্গালুরু স্পেস এক্সপো-র নবম সংস্করণে এমনটা জানালেন NASA astronaut সুনীতা উইলিয়ামস।
‘দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার অব স্পেস: এ কনভারসেশন অন এক্সপ্লোরেশন, সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশন’ শীর্ষক আলোচনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। এই বিষয়ে সুনীতা উইলিয়ম বলেন, "বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা কীভাবে সমস্যার সমাধান করেন, তা থেকে একে অপরের শেখার সুযোগ রয়েছে। Module, spacesuit এবং experiment-এর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।"
মহাকাশ স্টেশনে বাড়াতে হবে স্বনির্ভরতা
সুনীতা উইলিয়ামস জানান, মানুষ পৃথিবী থেকে যত দূরে যাবে, ততই Space Station-গুলিকে স্বনির্ভর হতে হবে। International Space Station (ISS)-এ কোনও সমস্যার সমাধানে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে communication delay বাড়লে স্টেশনের ভিতরেই প্রয়োজনীয় database থাকা দরকার।
মহাকাশেই 3D printing-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি এবং experimental data ও sample বিশ্লেষণের ক্ষমতাও গড়ে তুলতে হবে বলে জানান তিনি।
Commercial Space Station-এ গতি
VAST Space-এর Vice President Tom Shelley জানান, সংস্থাটি Haven-1 নামে commercial space station তৈরি করছে, যা আগামী বছর launch করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর দাবি, commercial station-এর মাধ্যমে সরকারি সংস্থা, private companies এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে গবেষণার জন্য আরও দ্রুত ও কার্যকর platform তৈরি করা সম্ভব।
সুনীতা উইলিয়ামস বলেন, ভবিষ্যতের commercial station-গুলিতে ISS-এর তুলনায় নতুন technology ও experiment দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
Gaganyaan-এর পর BAS
Gaganyaan Mission-এর জন্য নির্বাচিত Group Captain Angad Pratap জানান, ভারতের Bharatiya Antariksh Station-এর জন্য regenerative life-support system, EVA spacesuit এবং docking capability-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি এখনও প্রয়োজন।
তিনি বলেন, Gaganyaan শুধু একজন astronaut-কে মহাকাশে পাঠানোর মিশন নয়। এটি ভবিষ্যতের বড় human spaceflight mission-এর ভিত্তি তৈরি করবে।