Instagram-এর ট্যাগ ফিচারে নয়া সুবিধা ! এবার কী করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ?

Instagram-এর ট্যাগ ফিচারে নয়া সুবিধা ! এবার কী করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ?
Instagram-এর প্রধান Adam Mosseri একটি Instagram পোস্ট করেন ৷ এবং সেখানেই তিনি নতুন এই ফিচারটির বিষয়ে জানিয়েছেন ৷
Published : September 11, 2026 at 8:50 PM IST
হায়দরাবাদ : Instagram-এ চালু হল নতুন Tagged Post আপডেটেড ফিচার । এবার থেকে অন্য কেউ কোনও পোস্টে আপনাকে tag করলে, সেই পোস্ট পছন্দ হলে সেটিকে নিজের Profile Grid-এও লিস্ট বা অ্য়াড করতে পারবেন । বিশ্বজুড়ে ইতিমধ্যে এই নতুন ফিচার রোলআউট করা শুরু করেছে Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ ফলে নিজের প্রোফাইলে কোন ট্যাগ করা পোস্ট দেখা যাবে, তার উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ পাবেন ব্যবহারকারীরা ।
Profile Grid-এ যোগ করা যাবে Tagged Post
এতদিন অন্যের পোস্টে tag করা হলে সেই পোস্ট মূল Profile Grid-এ দেখা যেত না । অর্থাৎ ধরে নিন আপনাকে অন্য কেউ ট্যাগ করেছে ৷ সেক্ষেত্রে আপনার কাছে শুধুমাত্র একটি নোটিফিকেশন আসত ৷ কিন্তু আপনার প্রোফাইল গ্রিডে সেই ছবি বা ভিডিয়ো দেখা যেত না ৷ এবার থেকে ব্যবহারকারীরা চাইলে সেখান থেকে পছন্দের পোস্ট সরাসরি নিজের প্রোফাইল গ্রিডে অ্য়াড করতে পারবেন ৷
Instagram-এর প্রধান Adam Mosseri একটি Instagram পোস্ট করেন ৷ এবং সেখানেই তিনি নতুন এই ফিচারটির বিষয়ে জানিয়েছেন ৷ তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বজুড়েই ধীরে ধীরে এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ ছে।
কীভাবে নিজের প্রোফাইল গ্রিডে অন্যের ট্যাগ করা ছবি অ্য়াড করবেন ?
Tagged Post নিজের প্রোফাইল গ্রিডে অ্যাড করার জন্য ইনস্টাগ্রাম মোট তিনটি পদ্ধতির কথা জানিয়েছে । প্রথমত, কোনও পোস্টে ট্যাগ হওয়ার পর Direct Message-এ যে notification আসে, সেখান থেকেই পোস্টটি Main Grid-এ যোগ করা যাবে।
দ্বিতীয়ত, ট্যাগড পোস্ট খুলে থ্রি ডট মেনুতে গিয়ে এই অপশন পাওয়া যাবে । এছাড়াও প্রোফাইলের ট্যাগড সেকশনে কোনও পোস্টের উপর press and hold করেও সেটিকে মেইন গ্রিডে যোগ করা যাবে।
Grid-এর পুরনো Layout থাকবে
নতুন ট্য়াগড পোস্ট যোগ করার পর সাধারণভাবে সেটি প্রোফাইল গ্রিডের reverse-chronological অর্ডার অনুযায়ী অবস্থান করবে। তবে যাঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রোফাইল গ্রিডের লে-আউট সাজিয়ে রেখেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট বজায় থাকবে । নতুন পোস্ট যোগ করার জন্য পুরো লে-আউট স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসেট হবে না।
এই ফিচারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, Tagged Post-কে মেইন গ্রিডে যোগ করলেও মূল পোস্টে কোনও পরিবর্তন হবে না। পোস্টটি যিনি upload করেছেন, তাঁর Profile-এই সেটি আগের মতো থাকবে।
পরে যদি ব্যবহারকারী মত পরিবর্তন করেন, তাহলে Main Grid থেকে পোস্টটি সরিয়ে দিতে পারবেন। এর ফলে মূল পোস্ট delete হবে না এবং Tagged section থেকেও সেটি হারিয়ে যাবে না।