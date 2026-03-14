End-To-End সিকিউরিটি বন্ধ করছে ইনস্টাগ্রাম, গোপন চ্যাট লিক হওয়ার সম্ভাবনা

End-To-End সিকিউরিটি বন্ধ করছে ইনস্টাগ্রাম, গোপন চ্যাট লিক হওয়ার সম্ভাবনা
Published : March 14, 2026 at 5:21 PM IST
হায়দরাবাদ : ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের জন্য খারাপ খবর ৷ কারণ এই জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে এন্ড টু-এন্ড এনক্রিপশন ৷ যার ফলে ব্যবহারকারীদের চ্যাটিংয়ের গোপনীয়তা কিছুটা হলেও লঙ্ঘন হতে পারে ৷ ইতিমধ্যে সংস্থার পেরেন্ট কোম্পানি Meta এই বিষয়ে জানিয়েছে ৷
Meta-র তরফে জানানো হয়েছে চলতি বছরের অর্থাৎ 2026 সালের 8 মে থেকে ইনস্টাগ্রামের DM-এ এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হবে ৷ বিশেষজ্ঞদের মত, এর ফলে চ্যাটের নিরাপত্তা অনেকটাই ঢিলেঢালা হয়ে যাবে ৷
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন কী?
এটি হল উচ্চ ক্ষমতাশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ যার মাধ্যমে বার্তা প্রেরক ও বার্তা গ্রাহকের কাছের চ্যাট পাঠযোগ্য হবে ৷ তৃতীয় কোনও ব্যক্তি এই ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না ৷ এমনকী, সংস্থার তরফেও সংস্থাও এন্ড-টু-এন্ড সিকিউরিটি লেয়ার ভেদ করতে পারে না ৷
এই সিকিউরিটি লেয়ার তুলে নেওয়ার ফলে হ্যাকাররা সহজেই চ্যাটিং ফ্রেমওয়ার্কের ভিতর ঢুকতে পারবে ৷ শুধু তাই না, Meta ও যে কোনও কথপোকথনের অ্যাকসেস নিতে পারবে ৷ এবং তা মডারেশন এবং অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করতে পারে ৷
কেন এই ফিচার বন্ধ করা হচ্ছে?
মেটার তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ এন্ড টু এন্ড সিকিউরিটি ফিচার ব্যবহার করতেন না ৷ যেহেতু তাঁরা ব্যবহার করছেন না সেই কারণে এই ফিচারটি বন্ধ করে দিতে চলেছে সংস্থাটি ৷
Meta জানিয়েছে, যাঁরা ইতিমধ্যে এই সিকিউরিটি ফিচার ব্যবহার করছেন তাঁদের কাছে একটি নোটিফিকেশন পৌঁছবে ৷ জানানো হবে এন্ড টু এন্ড বন্ধ করা হচ্ছে ৷ এবং ব্যবহারকারীদের গুরুত্বপূর্ণ ডাটা ডাউনলোড করার পরামর্শ দেওয়া হবে ৷
প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম The Verge এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী 2023 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ইনস্টাগ্রামে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন ফিচার চালু করেছে ৷ অর্থাৎ আড়াই বছরের মধ্যেই ফিচারটি বন্ধ করছে এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি ৷
সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, এই ফিচার বন্ধ করার ফলে চ্যাটিং-এর গোপনীয়তা বজায় থাকবে না ৷ কারণ হ্যাকাররা অনায়াসে সিকিউরিটি লেয়ার ভেঙে DM এর মধ্যে ঢুকতে পারবে ৷ তাঁদের প্রশ্ন, Meta -র অপর দুই প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন সিকিউরিটি থাকলেও ইনস্টাগ্রাম থেকে কেন তোলা হচ্ছে ৷