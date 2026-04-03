ফ্রিতে আর সম্ভব নয়, ইনস্টাগ্রাম করতেও এবার খরচ হবে টাকা

ফ্রিতে আর সম্ভব নয়, ইনস্টাগ্রাম করতেও এবার খরচ হবে টাকা
Published : April 3, 2026 at 4:45 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার প্রিমিয়াম প্ল্যান লঞ্চ হচ্ছে ইমেজ ও ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে ৷ টেকনোলজি নিউজ প্ল্যাটফর্ম টেকক্রাঞ্চে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ একাধিক নতুন ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন এই প্রিমিয়াম ভার্সনগুলিতে ৷ ইতিমধ্যে বিশ্বের কয়েকটি রিজিয়নে এই প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে ৷
কী কী সুবিধা হবে ?
ইনস্টাগ্রাম প্রিমিয়াম ফিচার যাঁরা ব্যবহার করবেন তাঁরা স্টোরি দেখার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন ৷ ইনস্টাগ্রামে আপনি যাঁর স্টোরি দেখছেন সেই ব্যক্তি জানতে পারেন যে কারা কারা স্টোরি ভিউ করেছেন ৷ কিন্তু প্রিমিয়াম ফিচারে আপনি চাইলে নিজের পরিচয় গোপন রেখে কোনও ব্যবহারকারীর স্টোরি দেখতে পারেন ৷ এছাড়াও কোনও প্রিমিয়াম ব্যবহারকারী স্টোরি আপলোড করলে অন্য ব্যবহারকারীরা কতবার রি-ওয়াচ করলেন সেই তথ্যও পাওয়া যাবে ৷
দ্বিতীয় বর্তমানে স্টোরির ক্ষেত্রে 2টি ফিচার রয়েছে ৷ একটি অল ফ্রেন্ডস এবং দ্বিতীয়টি ক্লোজ ফ্রেন্ডস ৷ কিন্তু প্রিমিয়াম ফিচারে কাস্টম লিস্ট তৈরি করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ যদি নির্দিষ্ট কোনও ব্যবহারকারীর জন্য কোনও ফিচার আপলোড করেন সেই বিষয়টিও সম্ভব হবে ৷
তৃতীয়ত, বর্তমানে যে কোনও স্টোরির ক্ষেত্রে সর্বাধিক সময়সীমা 24 ঘণ্টা ৷ তারপর নিজে থেকেই স্টোরি ডিলিট হয়ে যায় ৷ কিন্তু প্রিমিয়াম গ্রাহকরা অতিরিক্ত 24 ঘণ্টা পাবেন স্টোরির সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য ৷
ইতিমধ্যে এই প্রিমিয়াম ফিচার পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলেও কোন রিজিয়নে তা চালু করা হয়েছে সেবিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন পোস্ট থেকে জানা গিয়েছে ম্যাক্সিকো, জাপান এবং ফিলিপিন্সে তা চালু হয়েছে ৷
প্রিমিয়াম প্ল্যানের দাম বিভিন্ন রিজিয়নে পরিবর্তন হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কিন্তু যে স্ক্রিনশট শেয়ার করা হয়েছে তাতে দেখা গিয়েছে ম্যাক্সিকো, জাপান ও ফিলিপিন্সে প্রতি মাসে খরচ যথাক্রমে 2.20 মার্কিন ডলার (203.73 টাকা), 2 মার্কিন ডলার (185.21 টাকা) এবং 1.07 মার্কিন ডলার (99.09 টাকা) ৷
যদিও ভারতে এই প্রিমিয়াম প্ল্যান চালুর বিষয়ে কোনও তথ্য জানা যায়নি ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যেহেতু পরীক্ষামূলকভাবে এই প্ল্যান চালু হয়েছে তাহলে ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বেই এই পরিষেবা চালু করবে এই সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট ৷