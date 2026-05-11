বড় বিপদ ! ইনস্টাগ্রামে বন্ধ End to End এনক্রিপশন, সমস্যায় পড়বেন আপনি ?

বড় বিপদ ! ইনস্টাগ্রামে বন্ধ End to End এনক্রিপশন, সমস্যায় পড়বেন আপনি ?
Published : May 11, 2026 at 4:39 PM IST
হায়দরাবাদ : আপনি কি Instagram এ বেশি চ্যাট করেন ? পছন্দের মানুষদের সঙ্গে শেয়ার করেন গোপন কথা বা ব্যক্তিগত ছবি ? তাহলে কিন্তু এবার একটু সতর্ক হতে হবে ৷ কারণ জনপ্রিয় এই প্ল্যাটফর্ম থেকে এবার লিক হতে পারে গোপন চ্যাট বা ছবি ৷ কারণ, এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন বন্ধ করছে এই প্ল্যাটফর্মটি ৷ 2026 সালের 8 মে থেকেই এই ফিচারটি বন্ধ করা হয়েছে ৷
এতদিন পর্যন্ত এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকার ফলে নিরাপত্তা নিয়ে কোনও চিন্তার কারণ ছিল না ৷ প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যেই যাবতীয় কথপোকথন গোপন থাকত ৷ এর মাঝে থার্ড পার্টি নাক গলাতে পারত না ৷ বলা ভালো, চ্যাটে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বা কী ফাইল আদানপ্রদান হচ্ছে তা জানতে পারত না অন্য কেউ ৷ এমনকী, Meta ও ওই চ্যাট রিড করতে পারত না ৷ কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় চ্যাট লিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷
এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পাস-কী (Pass Key) থাকে ৷ এই পদ্ধতিতে চ্যাটের মধ্যে অংশগ্রহণকারীরা ছাড়া আর কেউ তা রিড করতে পারে না ৷ নির্দিষ্ট কী-এর মাধ্যমেই ওই চ্যাট ডিক্রিপ্ট করা সম্ভব হয় ৷
ব্যবহারকারীদের কেন চিন্তার কারণ ?
ইনস্টাগ্রামে প্রত্যেকেই নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে ৷ এমনকী, ব্যক্তিগত ছবিও শেয়ার করেন ৷ ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা জোরদার করতে 2023 সালে এই ফিচারটি চালু করে বিশ্বের বৃহত্তম এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি ৷ যেহেতু বর্তমানে সাইবার হানা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেই কারণে হ্যাকাররা কোডিংয়ের ফাঁকফোকর খুঁজে সহজেই ঢুকতে পারবে Instagram DM-এ ৷ হাতিয়ে নিতে পারবে আপনার ব্যক্তিগত ও গোপনীয় তথ্য ও ছবি ৷
কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?
বিস্তারিতভাবে মেটার তরফে এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে তাদের তরফে একটি প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, এই ফিচারটি ব্যবহারকারীরা উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রহণ করেননি ৷ আর সেই কারণেই ফিচারটি আর চালানো হবে না ৷
ইনস্টা জানিয়েছে, যদি DM এর মধ্যে কেউ ব্যক্তিগত ছবি বা গোপন ফাইল শেয়ার করে থাকেন তাহলে তাঁরা যেন সেই ফাইল ডাউনলোড করে নেন ৷ কারণ ওই ফিচারটি না থাকায় নিরাপত্তায় ঘাটতি হতে পারে ৷
Meta-র সব প্ল্যাটফর্মেও কি বন্ধ করা হচ্ছে এই ফিচার ?
না শুধুমাত্র ইনস্টাগ্রাম DM এ বন্ধ করা হচ্ছে End to End encryption ফিচার ৷ মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে এই ফিচারটি বাই-ডিফল্ট চালু রয়েছে ৷