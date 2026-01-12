ETV Bharat / technology

বড় বিপদ! ইনস্টাগ্রাম থেকে আপনার সব তথ্য চুরি হয়েছে ? যা করণীয় এখন

তথ্য চুরি হয়েছে ইনস্টাগ্রাম থেকে ? (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 5:18 PM IST

হায়দরাবাদ : ইনস্টাগ্রামের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার জন্য আপনার কাছে কোনও ইমেল এসেছে ? ভাবছেন আপনার ইনস্টাগ্রামের পাসওয়ার্ড লিক হয়েছে ? এমনই লাখ লাখ ব্যবহারকারীর আশঙ্কা উড়িয়ে ইনস্টাগ্রাম জানাল, কোনও ডেটা ব্রিচ হয়নি ৷ ব্যবহারকারীদের পাসওয়ার্ড ও গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সুরক্ষিত রয়েছে ৷ এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছে Meta-র এই সংস্থাটি ৷

কী ঘটেছে?

বহু ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর কাছে একটি মেল পৌঁছেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, অতি দ্রুত ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা দরকার ৷

কিন্তু ইনস্টাগ্রামের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের কোনও সিস্টেমে কোনওরকম ত্রুটি হয়নি ৷ তাদের কাছে সমস্ত ডেটা সুরক্ষিত রয়েছে ৷ এবং পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের জন্য যে মেইল করা হচ্ছে তা পুরোপুরিভাবে থার্ড পার্টি সংস্থা থেকে পাঠানো হয়েছে ৷ এর সঙ্গে ইনস্টাগ্রামের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ অর্থাৎ ডেটা ব্রিচের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷

সম্প্রতি একটি রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, বিরাট সংখ্যক ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীর ডেটা লিক হয়েছে ৷ প্রায় 17.5 মিলিয়ন ব্যবহারকারীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন ইউজারনেম, ইমেল আইডি, ফোন নম্বর, এবং কিছু ব্যবহারকারীর লোকেশনও হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা ৷ আরও অভিযোগ, যে তথ্যগুলি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে সেগুলি সাইবারক্রাইম কমিউনিটিতে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু ইনস্টাগ্রামের তরফে জানানো হয়েছে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল এবং তাদের সিস্টেম থেকে কোনও ডেটা ব্রিচ হয়নি ৷

তবে এর সঙ্গে মেইল পাঠিয়ে পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের যে ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয় নিয়ে ইনস্টাগ্রামের তরফে জানানো হয়েছে, যে থার্ড পার্টি সংস্থা থেকে যে মেইল পাঠানো হয়েছে সেই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে ৷ তবে ডেটা ব্রিচের যে অভিযোগ উঠেছে তা সঠিক নয় ৷ এবং যে থার্ডপার্টি ওই ধরনের মেইল পাঠিয়েছে তারা কোনও অ্য়াকাউন্টের তথ্য হাতিয়ে নিতে পারেনি ৷

সাইবার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, অ্য়াকাউন্ট সুরক্ষিত রাখতে নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা জরুরি ৷ তাঁদের বক্তব্য প্রতি 20 দিন অন্তর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা উচিত ৷ এবং টু স্টেপ অথন্টিকেশন চালু রাখা প্রয়োজন ৷ এতে কোনওভাবেই তথ্য চুরি বা প্রোফাইল হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা থাকে না ৷

