ইনস্টাগ্রামে ব্যাপক পরিবর্তন ! চালু হচ্ছে ফেসবুকের মতো সিঙ্গল ট্যাপ পজ় ফিচার
এবার ইনস্টাগ্রামে চালু হতে চলেছে সিঙ্গল ট্যাপ পজ় ফিচার ৷ নাম দেওয়া হয়েছে Tap To Pause ৷ ইতিমধ্যে এই ফিচারটি পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছে ৷
Published : March 19, 2026 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ : বর্তমানে সোশ্য়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মেটার সংস্থা ইনস্টাগ্রাম ৷ ঝকঝকে ছবি, ট্রেন্ডিং মিউজিক আর সঙ্গে পার্সনালাইজড রেকমেন্ডেশন এই প্ল্যাটফর্মটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে ৷ ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য একাধিক ফিচার লঞ্চ করে সংস্থাটি ৷ এবার আরও একটি নতুন ফিচার লঞ্চ করল ইনস্টাগ্রাম ৷
এবার ইনস্টাগ্রামে চালু হতে চলেছে সিঙ্গল ট্যাপ পজ় ফিচার ৷ নাম দেওয়া হয়েছে Tap To Pause ৷ ইতিমধ্যে এই ফিচারটি পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছে ৷ খুব শীঘ্রই এই ফিচারটি সব ব্যবহারকারীদের জন্য রোল আউট করা হবে ৷ ইতিমধ্যে ফেসবুক ও ইউটিউব শর্টসের ক্ষেত্রে এই ফিচারটি রয়েছে ৷ কিন্তু ইনস্টাগ্রামে এই লং প্রেস পজ ছিল ৷
লং প্রেস পজ়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা ছিল ৷ কারণ কোনও কারণে রিল পজ করে অন্য কাজ করার প্রয়োজন হলে তা করা সম্ভব হত না ৷ কারণ লং প্রেসের ক্ষেত্রে আঙুল উঠিয়ে নিয়ে ফের রিল প্লে হতে শুরু হয় ৷ কিন্তু নতুন ফিচারে এই সমস্যার সমাধান হবে ৷
নতুন এই ফিচারে রিল দেখার সময় সিঙ্গল ট্যাপ করলেই ওই রিল পজ হয়ে যাবে ৷ এই সংক্রান্ত একটি রিল পোস্ট করে ফিচারটির বিষয়ে আপডেট দিয়েছেন ইনস্টা প্রধান অ্যাডম মুসোরি ৷ সেখানে তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন Finally এবং তারপর একটি পজ ইমোজি যোগ করেছেন ৷
এছাড়াও ইনস্টাগ্রাম ক্রিয়েটর থ্রেডে এই বিষয়ে আপডেট জানানো হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে নতুন এই ফিচারটি রোলআউট করা হচ্ছে ৷ লেখা হয়েছে, "আরও কন্ট্রোল, আরও ভিন্ন ভাবে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ ৷ আরও বেশি সময় ধরে কন্টেন্ট উপভোগ করা ৷ "
নতুন এই ফিচার চালু করার ফলে যে সব রিলে ক্যাপশন থাকে সেই রিল পড়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে ব্যবহারকারীদের ৷ কারণ সিঙ্গল ট্যাপ করে কন্টেন্ট পজ করে পড়তে পারবেন তাঁরা ৷
এই ফিচারটি সব ব্যবহারকারীরা পাবেন ৷ তবে সবাইকে একসঙ্গে দেওয়া হবে না ৷ নির্দিষ্ট গ্রুপে এবং রিজিওন অনুযায়ী ফিচারটি রোলআউট করা হবে ৷ তার জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে ৷