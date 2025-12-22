Reels এর দিন শেষ হতে চলেছে ? Instagram এ চালু হতে পারে লং ভিডিও
Instagram Long Form video : আগামী দিনে ইনস্টাগ্রামের সম্ভাব্য পরিকল্পনা লংফর্ম ভিডিও এবং প্রিমিয়াম কন্টেন্ট ৷
Published : December 22, 2025 at 5:30 PM IST
হায়দরাবাদ : TikTok এর সঙ্গে আর পেরে উঠছে না Meta র ইমেজ ও ভিডিও শেয়ারিং প্ল্য়াটফর্ম Instagram ? কারণ জল্পনা তৈরি হয়েছে, খুব শীঘ্রই লং ফর্ম ভিডিও দেখা যেতে পারে ইনস্টাতে ৷ যদিও এখনও নিশ্চিত করে এই প্ল্য়াটফর্মের তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ এর পাশাপাশি প্রিমিয়াম কন্টেন্টের দিকে পাখির চোখ করতে পারে সংস্থাটি ৷
ভারতে শর্ট ভিডিওর দুনিয়ায় বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল TikTok ৷ কাস্টমাইজড ফিড, পছন্দের রেকমেন্ডেশন, ঝকঝকে ছবির কারণে কয়েকদিনের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল Bytedance এর এই সংস্থাটি ৷ কিন্তু ভারত সরকারের নির্দেশে ইন্ডিয়া অপারেশন বন্ধ করে দেয় তারা ৷ যদিও এখনও অন্যদেশে রীতিমতো শর্ট ভিডিওর বাজারের সিংহভাগ দখল করে রেখেছে চিনা এই প্ল্য়াটফর্মটি ৷ সম্প্রতি Oracle এই সংস্থাটির 15 শতাংশ অধিগ্রহণ করেছে ৷ মনে করা হচ্ছে আগামী বছরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে TikTok ৷ এই পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দৌড়তে লং ভিডিও লঞ্চ করতে পারে Instagram ৷
Semafor এ দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ইনস্টাগ্রাম হেড অ্য়াডম মুসোরি জানিয়েছেন, আগামী দিনে ইনস্টাগ্রামের সম্ভাব্য পরিকল্পনা লংফর্ম ভিডিও এবং প্রিমিয়াম কন্টেন্ট ৷ তিনি বলেছেন "হয়তো আমরা আগামী দিনে আমাদের প্রিমিয়াম কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে ৷... এবং আমাদের হয়তো লং ফর্ম ভিডিও শুরু করতে হতে পারে ৷"
আগে ইনস্টাগ্রামে ছিল IGTV ফিচার ৷ সেখানে লংফর্ম ভিডিও-ই দেখা যেত ৷ কিন্তু পরবর্তীতে ওই ফিচারটি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ শুধুমাত্র শর্ট ফর্ম ভিডিও, রিলসের উপরই ফোকাস করা হয় ৷ কিন্তু শর্ট ভিডিওর সিংহভাগ বাজারই দখলে রয়েছে TikTok এর ৷ সেই কারণে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সম্ভবত টিকটককে টেক্কা দিতেই নতুন ফিচার লঞ্চ করতে পারে ইনস্টা ৷ দেখা যেতে পারে লং ফর্ম ভিডিও ৷ তবে ভারতে যেহেতু Tiktok এর কোনও অস্তিত্ব নেই সেই কারণে ভারতে শর্ট ভিডিওর একমাত্র বাজার ধরে রেখেছে Instagram ৷
এখানেই শেষ নয়, মুসোরি জানিয়েছন, তিনি মনে করছেন আগামী দিনে সব আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকবে স্মার্ট গ্লাস ৷ ফোন বা অন্য কমিউনিকেশন ডিভাইসের বিকল্প হতে পারে স্মার্ট গ্লাস ৷