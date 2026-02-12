নিজের AI ক্যারেক্টার তৈরির সুবিধা Instagram-এ ! নতুন ফিচার চালু হবে কবে ?
Published : February 12, 2026 at 11:25 AM IST
হায়দরাবাদ : এবার নিজের AI ভিডিয়ো জেনারেট করার সুবিধা নিয়ে আসতে চলেছে ইমেজ ও ভিডিয়ো শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম Instagram ? Meta-র তরফে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে এক টিপস্টার এই বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য শেয়ার করেছে ৷ আর তারপরই বিষয়টি নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷
টিপস্টার আলেসান্দ্রেয় পালুজি নিজের এক্স ( অতীতের টুইটার ) হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ইনস্টাগ্রাম ফেস সোয়্যাইপ ফিচার চালু করার দিকে এগোচ্ছে ৷ যা পুরোপুরি AI নির্ভর হতে চলেছে ৷ এর সঙ্গে একটি স্ক্রিনশটও শেয়ার করেছেন তিনি ৷ ওই স্ক্রিনশটে লেখা রয়েছে, "Create My Likeness" ৷
জানা গিয়েছে, OpenAI এর Sora-র ধাঁচেই তৈরি করা হতে পারে Instagram এর নতুন এই ফিচার ৷ Open AI এর Sora মূলত রেপ্লিকা তৈরি করতে ব্যবহার হয় ৷ এছাড়াও প্রম্পটের সাহায্যে তৈরি করে ভিডিও ৷ ইনস্টাগ্রামের নতুন ফিচারে নিজের ফেস সোয়াইপ করা সম্ভব ৷ অর্থাৎ ব্যবহারকারী নিজের মতো দেখতে কোনও ক্যারেক্টার তৈরি করতে পারবেন ৷ এবং সেই ক্যারেক্টার ব্যবহার করে ভিডিও জেনারেট করতে পারবেন ৷
ভিডিয়ো তৈরির জন্য ব্যবহারকারী নিজের বা অন্য কারোর স্টিল ইমেজ আপলোড করতে পারেন ৷ অথবা প্রম্পট লিখতে হবে ৷ তারপরই জেনারেট হবে পছন্দের মতো ভিডিও ৷ এবং সেই ভিডিও ফিড, স্টোরি বা রিলসে শেয়ার করা সম্ভব হবে ৷ এদিকে ক্য়ারেক্টার তৈরির জন্য ওই অ্য়াকাউন্টে থাকা বাকি পোস্টের ডাটাও পর্যালোচনা করতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ এবং সেই অনুযায়ী ছবি তৈরি করবে AI ৷ তবে এই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি ৷
অন্যদিকে এটি অনুমতি সাপেক্ষ ফিচার হিসেবে তৈরি করা হবে ৷ অর্থাৎ কোনও ছবি জেনারেট করার আগে ব্যবহারকারীর কাছে জানতে চাওয়া হবে সেই ইমেজ জেনারেট করার অনুমতি তাঁর কাছে রয়েছে কিনা ৷ এবং তারপরই ছবি জেনারেট করার সুবিধা দেওয়া হবে ৷ যাতে কেউ অন্য কোনও ব্যক্তির ছবি ব্যবহার করে যৌন আবেদনমূলক বা খারাপ ভিডিও জেনারেট করতে না পারে তার জন্যই অনুমতি নেওয়া হবে ৷
এই ফিচারটি সম্পর্কে এখনও Meta-র তরফে কিছুই জানানো হয়নি ৷ সেইকারণে ফিচারটিতে কী কী থাকবে তা এখনই নিশ্চিত করে জানা যাচ্ছে না ৷