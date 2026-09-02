Instagram-এ বড়সড় বদল, এই কাজ না করলে এখনই প্রোফাইলের রিচ কমবে !
Instagram এর দাবি তারা ব্যবহারকারীদের কাছে সঠিক কন্টেন্ট পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর ৷ তারজন্যই নতুন ফিচার চালু হয়েছে ৷
Published : September 2, 2026 at 5:22 PM IST
হায়দরাবাদ : AI জেনারেটেড প্রোফাইলের সংখ্যা ইনস্টাগ্রামে বেড়েই চলেছে ৷ যেখানে শুধুমাত্র AI দ্বারা তৈরি লং ভিডিয়ো বা রিলস আপলোড করা হয় ৷ কিন্তু বিভিন্ন AI মডেল এতটাই ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েছে যে ওই ভিডিয়োগুলি দেখে তা বোঝার উপায় নেই যে সেগুলি আসল না AI জেনারেটেড ৷ ফলে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ইউজারদের বোঝার ভুল হচ্ছে ৷ এমনকী, ভুল বার্তাও যাচ্ছে ৷ এই সমস্যা সমাধানে নতুন নিয়মের কথা জানাল মেটার এই প্ল্যাটফর্মটি ৷
'Bringing More Transparency to AI-Generated Profiles on Instagram' নামে একটি Instagram এর তরফে একটি ব্লগপোস্ট করা হয় ৷ সেখানে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ ওই পোস্টে বলা হয়েছে, যে সব ক্রিয়েটর AI কন্টেন্ট আপলোড করছেন তাঁদের প্রোফাইলে AI জেনারেটেড প্রোফাইল লেবেল চালু রাখতে হবে ৷ যদি কোনও ক্রিয়েটর সেই লেবেল না চালু রাখেন তাহলে ওই প্রোফাইলের রিচ কমিয়ে দেওয়া হবে ৷ আগে এই ফিচারটির নাম ছিল AI Creator ৷ কিন্তু বর্তমানে তার নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছে AI Generated Profile ৷
কেন এই পরিবর্তন করা হচ্ছে ?
Instagram এর দাবি তারা ব্যবহারকারীদের কাছে সঠিক কন্টেন্ট পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর ৷ সেক্ষেত্রে বর্তমানে এমন কিছু AI মডেল দিয়ে কন্টেন্ট তৈরি যেগুলি দেখলে আসল কন্টেন্টের সঙ্গে পার্থক্য করতে সমস্যা হচ্ছে ৷ ইউজারদের যাতে এই সমস্যায় না পড়তে হয় তার জন্যই ইনস্টাগ্রামে এই ফিচার আপডেট করা হয়েছে ৷
এই ফিচারটি চালু করলে AI প্রোফাইল থেকে আপলোড করা যাবতীয় কন্টেন্টে AI Generated Profile দেখাবে ৷ অর্থাৎ এই প্রোফাইল থেকে কোনও কন্টেন্ট ফলোয়ার্স বা নন-ফলোয়ার্সদের কাছে রেকমেন্ড করলে তাঁরা দেখতে পাবেন যে AI এর মাধ্যমে এই প্রোফাইলের কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে ৷ সাধারণ পোস্ট, রিল এবং স্টোরিতে এই লেবেলটি দেখা যাবে ৷
এই বিষয়ে ইনস্টাগ্রাম লিখেছে, "বর্তমানে জেনারেটিভ AI এর মাধ্যমে একটি বড় অংশের কন্টেন্ট তৈরি করা হচ্ছে ৷ কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি, AI ব্যবহার করে সম্পূর্ণ মানুষের মতো যে সব কন্টেন্ট তৈরি করা হচ্ছে তা দেখতেও পছন্দ করেন না ব্যবহারকারীরা ৷ যদি কোনও প্রোফাইলে AI Generated ট্যাগ থাকে তখনই ওই প্রোফাইলগুলি দেখতে পছন্দ করেন ব্যবহারকারীরা ৷"
Instagram-আরও জানিয়েছে, কোনও প্রোফাইলে এই ট্যাগ না থাকলে তাহলে সেই প্রোফাইলের রিচ কমিয়ে দেওয়া হবে ৷