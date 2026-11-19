এই সুবিধা ছিল না Instagram স্টোরিতে, সমস্যা সমাধানে এবার নয়া ফিচার যোগ করল Meta
সমস্ত ব্যবহারকারীর কাছেই এই ফিচার পৌঁছে যাবে। তবে ধাপে ধাপে রোলআউট করা হচ্ছে।
Published : November 19, 2026 at 5:46 PM IST
হায়দরাবাদ : Instagram ব্যবহারকারীদের জন্য বড় সুবিধা নিয়ে এল Meta। এবার Instagram Story পোস্ট করার পরও 15 মিনিটের মধ্যে সেটি এডিট করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। এর জন্য Story ডিলিট করে নতুন করে আপলোড করার প্রয়োজন হবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, Story-তে ইতিমধ্যে পাওয়া ভিউ, লাইক এবং অন্যান্য এনগেজমেন্টও হারিয়ে যাবে না।
Instagram-এর প্রধান Adam Mosseri প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টের মাধ্যমে এই নতুন ফিচারের ঘোষণা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই বহু ব্যবহারকারী এই সুবিধার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন।
কেন গুরুত্বপূর্ণ এই আপডেট?
এতদিন Instagram-এ Story পোস্ট করার পর কোনও ভুল হলে সেটি সংশোধনের সরাসরি উপায় ছিল না। বানান ভুল, ভুল স্টিকার কিংবা পছন্দের গান না বসলে পুরো Story ডিলিট করে আবার আপলোড করতে হত। অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পোস্ট এডিট করার সুবিধা থাকলেও Instagram এই ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল।
সাধারণ ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে প্রথম কয়েক মিনিটের ভিউ বা লাইক হারানো হয়তো বড় সমস্যা নয়। কিন্তু বড় কনটেন্ট ক্রিয়েটর, ইনফ্লুয়েন্সার এবং ব্র্যান্ডের কাছে প্রতিটি ভিউ ও রিয়াকশন গুরুত্বপূর্ণ। কোনও Story-তে প্রচুর মানুষ দেখার পর ভুল সংশোধন করতে গিয়ে সেই এনগেজমেন্ট হারাতে হত। নতুন ফিচারের ফলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে।
Story-তে কী কী পরিবর্তন করা যাবে?
Instagram জানিয়েছে, পোস্ট করার পর Story-র বেশ কয়েকটি অংশ এডিট করা যাবে।
- Text: বানান ভুল সংশোধন করা বা লেখার ধরন পরিবর্তন করা যাবে।
- Music: ব্যাকগ্রাউন্ড গান যোগ করা, সরিয়ে দেওয়া কিংবা অন্য গান দিয়ে পরিবর্তন করা যাবে।
- Stickers: নতুন স্টিকার যোগ করা, পুরনো স্টিকার সরানো কিংবা স্টিকারের অবস্থান বদলানো যাবে।
- Drawings: Story-তে আঁকা ছবি বা ড্রয়িং পরিবর্তন করা যাবে।
তবে Story-র বাকি অংশ আগের মতোই থাকবে। অর্থাৎ, যেসব বিষয় এডিট করার সুযোগ দেওয়া হয়নি, সেগুলি পোস্ট করার সময় যেমন ছিল, তেমনই থাকবে।
কীভাবে এডিট করবেন Instagram Story?
Instagram জানিয়েছে, সমস্ত ব্যবহারকারীর কাছেই এই ফিচার পৌঁছে যাবে। তবে ধাপে ধাপে রোলআউট করা হচ্ছে। ফলে একসঙ্গে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে এই সুবিধা নাও আসতে পারে। বেশি এনগেজমেন্ট থাকা অ্যাকাউন্টগুলি প্রথমে ফিচারটি পেতে পারে।
- যে Story-টি এডিট করতে চান, সেটি খুলুন।
- Story-র নিচের ডানদিকে থাকা তিনটি ডট (Three-dot menu)-তে ট্যাপ করুন।
- ‘Edit Story’ অপশন বেছে নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করুন।
এই সুবিধা কিন্তু Story আপলোড করার পর মাত্র 15 মিনিট পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ সুতরাং এর মধ্যেই এডিট করতে হবে।
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