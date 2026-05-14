ইনস্টাগ্রামের নতুন অ্যাপ লঞ্চ, 24 ঘণ্টা পর নিজে থেকেই ডিলিট হবে ছবি
Published : May 14, 2026 at 3:23 PM IST
হায়দরাবাদ : লঞ্চ হল ইনস্টাগ্রামের আরও একটি নতুন অ্যাপ instants ৷ বিশ্বব্যাপী এই অ্যাপটি লঞ্চ করার কথা জানানো হলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ( 14 মে 2026 বেলা 1টা 22) ওই অ্যাপটি ভারতে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না ৷ এমনকি, গুগল প্লে স্টোরেও সার্চ রেজাল্টেও অ্যাপটি দেখা যাচ্ছে না ৷
নতুন অ্যাপটি কী কাজে ব্যবহার হবে ?
ইনস্টাগ্রামের থেকে নতুন এই অ্যাপটি তুলনামূলক আলাদা ৷ ইনস্টায় যেমন শেয়ার করা ফটো দীর্ঘদিন রাখা সম্ভব, ইনস্ট্যান্টে ঠিক তার উল্টো ৷ প্রতিটি ছবি মাত্র 24 ঘণ্টা থাকবে এই অ্যাপে ৷ এবং তারপর তা ডিলিট হয়ে যাবে ৷ এবং সবথেকে বড় বিষয়, প্রতিটি ছবিই ওয়ান ভিউ ৷ অর্থাৎ একবার করেই দেখা যাবে ৷
মূলত, স্ন্যাপচ্যাট (Snapchat), লকেট (Locket) এবং বি-রিয়েল (BeReal) এর মতো অ্যাপগুলি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এই অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে ৷
সুন্দরভাবে এডিট করা (পলিশড) কন্টেন্ট নয়, এই অ্যাপের মূল লক্ষ্য আন পলিশড, আনএডিটেড ছবি শেয়ার ৷ ইনস্টার তরফে জানানো হয়েছে, এই অ্যাপের মাধ্যমে গ্যালারি থেকে কোনও ছবি আপলোড করা সম্ভব নয় ৷ অ্যাপের নিজস্ব ক্যামেরা ব্যবহার করে ছবি তুলতে হবে ৷ এবং তা সঙ্গে সঙ্গে আপলোড করতে হবে ৷ অর্থাৎ রিয়েল টাইম আপডেট দেওয়াই লক্ষ্য এই অ্যাপের ৷
বুধবার থেকেই ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের কাছে এই অ্যাপের নোটিফিকেশন পৌঁছে গেছে ৷ এমনকি ভারতের ব্যবহারকারীরাও এই অ্যাপের নোটিফিকেশন পেয়েছেন ৷ কিন্তু ডাউনলোডের ক্ষেত্রে দেখানো হচ্ছে ভারতে এই মুহূর্তে এই অ্যাপটির ডাউনলোড বন্ধ রয়েছে ৷
ইনস্টাগ্রাম মূল অ্যাপের পাশাপাশি আলাদা অ্য়াপ হিসেবেও ইনস্ট্যান্টস ব্যবহার করা যাবে ৷ অ্যাপটি লঞ্চ হওয়ার ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় রিয়েল টাইম আপডেট যেমন বাড়বে তেমনই AI ব্যবহার করে ডিপফেক ইমেজ শেয়ারিংয়ের সম্ভাবনাও কমবে ৷ কিন্তু রয়েছে অন্য প্রশ্ন ৷ যেহেতু এই 'ইনস্ট্যান্সস' ওয়ান টাইম ভিউ অ্যাপ, সেহেতু অশ্লীল কন্টেন্ট শেয়ারের পরিমাণ বাড়তে পারে ৷ কারণ একবার ভিউ করেই সেই ছবিটি উধাও হয়ে যাবে ৷ ফলে ডাউনলোড বা শেয়ারিংয়ের অপশন না থাকার সম্ভাবনা বেশি ৷