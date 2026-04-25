রাগ ঢাক না করেই 'গোপন' ছবি দেখাতে চাইছেন ? নতুন অ্যাপ আনছে Instagram
স্পেন এবং ইতালিতে ইতিমধ্যে এই অ্যাপটি লঞ্চ হয়ে গিয়েছে ৷ সাধারণ ইনস্টাগ্রাম থেকে বেশ অনেকটাই আলাদা হতে চলেছে নতুন এই অ্যাপ ৷
Published : April 25, 2026 at 11:02 AM IST
হায়দরাবাদ: ফটো শেয়ারিংয়ের জন্য আরও একটি নতুন অ্যাপ লঞ্চ করবে ইনস্টাগ্রাম বা Meta ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে instants ৷ স্পেন এবং ইতালিতে ইতিমধ্যে এই অ্যাপটি লঞ্চ হয়ে গিয়েছে ৷ সাধারণ ইনস্টাগ্রাম থেকে বেশ অনেকটাই আলাদা হতে চলেছে নতুন এই অ্যাপ ৷ এটি মূলত একটি ডিসঅ্যাপেয়ারিং ইমেজ অ্যাপ হিসেবে লঞ্চ করা হচ্ছে ৷
ডিসঅ্যাপেয়ারিং (disappearing Image) ইমেজ অ্যাপ কী ?
এই অ্যাপটিতে আপলোড হওয়া সমস্ত ইমেজ অনলি ওয়ান্স ভিউ করা যাবে ৷ অর্থাৎ ধরে নিন আপনি এই অ্যাপে কোনও একটি ছবি আপলোড করলেন ৷ এরপর আপনার ফলোয়ার্স এবং ফ্রেন্ডরা আপনার আপলোড করা ছবিটি একবারই দেখতে পাবে ৷ এবং, ওই ছবিটির স্থায়িত্ব 24 ঘণ্টা ৷ তারপর নিজে থেকেই ছবিটি ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে ৷
দ্বিতীয়ত, ইনস্টাগ্রামের মতো এই অ্যাপে এডিটিং বা ফিল্টার ব্যবহার করার সুবিধা থাকবে না ৷ যেহেতু এটি ডিসঅ্যাপিয়ারিং ইনস্ট্যান্ট অ্যাপ সেই কারণে ছবি এডিট করার কোনও সুবিধা থাকবে না ৷
তৃতীয়ত, এই অ্যাপে গ্যালারি অ্যাকসেসের কোনও সুবিধা দেওয়া হবে না ৷ অর্থাৎ ইনস্টাগ্রামের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে থার্ড পার্টি অ্যাপ ব্যবহার করে সেই ছবি এডিট করতে পারেন ৷ এবং তারপর ওই এডিটেড ছবি আপলোড করতে পারেন ইনস্টাতে ৷ কিন্তু নতুন এই Instants অ্যাপে আপনি গ্যালারি অ্যাকসেসের সুযোগ পাবেন না ৷ সেক্ষেত্রে অ্যাপ ওপেন করে ইন অ্য়াপ ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে আপলোড করতে হবে ৷ ছবি তোলা ও আপলোডের মাঝেও কোনও এডিটিংয়ের সুবিধা দেওয়া হবে না ৷
এই বিষয়ে ইনস্টাগ্রামের তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীরা ইনস্টাগ্রামের অ্যাপের মধ্যেই Instants অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন ৷ অথবা আলাদা করেও অ্যাপটি ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন ৷
ইনস্টাগ্রাম এই বিষয়ে একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, "বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে যাতে কম চাপ নিতে হয় তারজন্যই এই অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে ৷ এর মাধ্যমে ক্যাজুয়াল ও ইনস্ট্যান্ট ছবি অতি দ্রুত শেয়ার করা সম্ভব ৷ আমরা ইনস্ট্যান্ট অ্যাপের একাধিক ভার্সন লঞ্চ করব ৷ এবং আমাদের কমিউনিটি কী বলছে তা বোঝার চেষ্টা করব ৷"
ভারতে এখনও এই অ্যাপটি লঞ্চ করা হয়নি ৷ স্পেন ও ইতালিতে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এরপর ধীরে ধীরে বাকি রিজিওনেও অ্য়াপটি লঞ্চ করা হবে ৷