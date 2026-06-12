Instagram রিলস এডিট এখন আরও সহজ, Edits অ্য়াপে আসছে নতুন এই ফিচার

Instagram রিলস এডিট এখন আরও সহজ, Edits অ্য়াপে আসছে নতুন এই ফিচার
Edits জনপ্রিয় একটি ভিডিয়ো এডিটিং টুল ৷ বছর খানেক আগেই লঞ্চ হয়েছিল এই অ্যাপটি ৷
Published : June 12, 2026 at 10:47 AM IST
হায়দরাবাদ : বছর খানেক আগে ইনস্টাগ্রামের তরফে লঞ্চ করা হয়েছিল এডিটিং অ্যাপ Edits ৷ খুব সহজেই ব্যবহারকারীরা নিজেদের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ও অন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের জন্য ভিডিয়ো এডিট করতে পারেন এই অ্যাপের মাধ্যমে ৷ এবার Edits এর ডেস্কটপ ভার্সন লঞ্চ করতে চলেছে Meta-র এই প্ল্যাটফর্মটি ৷
দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহারকারীদের দাবি ছিল Edits এর একটি ডেস্কটপ ভার্সন ৷ কারণ অনেকেই ফিডব্যাকে জানিয়েছিলেন, স্মার্টফোনে এডিট করতে তাঁদের বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ৷ সেই কারণেই এবার Edits এর ডেস্কটপ ভার্সন লঞ্চ করা হবে ৷
বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় শর্ট ভিডিয়ো প্ল্যাটফর্ম TikTok ৷ এই সংস্থার তরফে লঞ্চ করা হয়েছে Capcut নামে একটি ভিডিয়ো এডিটিং টুল ৷ যেখানে দেওয়া হয়েছে একাধিক অ্যাডভান্সড ও ট্রেন্ডি ফিচার ৷ তারসঙ্গে AI সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে এই অ্যাপে ৷ Capcut-ই মূলত Edits এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ আর সেই কারণে Edits অ্যাপে একাধিক আপডেট নিয়ে আসা হচ্ছে ৷
সম্প্রতি লস এঞ্জেলসে ইনস্টাগ্রাম ক্রিয়েটরদের নিয়ে একটি ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, Edits অ্যাপে সরাসরি AI সংযুক্তিকরণ করা হচ্ছে ৷ এর ফলে ভিডিয়ো এডিটিং যেমন আরও সুবিধার হবে তেমনই ট্রেন্ডি এডিট করতে পারবেন ক্রিয়েটররা ৷ পাশাপাশি কোনও কন্টেন্ট দ্রুত এডিট করে তা আপলোডও করা সম্ভব হবে ৷ এর ফলে ক্রিয়েটর এনগেজমেন্ট বাড়বে ৷
মোবাইল ভার্সনের থেকে Edits ডেস্কটপ ভার্সনে আরও কয়েকটি নতুন ফিচার্স যোগ করা হতে পারে ৷ পাশাপাশি ব্যবহারকারীরা আরও বড় স্ক্রিনে এডিট করার সুযোগ পাবেন ৷ এর ফলে কোনও অ্যাডভান্সড লেভেলের এডিটিংও করা সম্ভব Edits এর মাধ্যমে ৷
আপাতত নতুন এই ফিচারগুলি বিটা ভার্সনে লঞ্চ করা হবে ৷ কয়েকদিনের মধ্যেই ফিচারগুলি রোলআউট করা শুরু করবে ৷ তারপর ধীরে ঘীরে পূর্ণাঙ্গ ফিচার হিসেবে লঞ্চ করা হবে ৷
Edits কী?
এটি ইনস্টাগ্রামের অতি জনপ্রিয় একটি এডিটিং টুল ৷ যেখানে ব্যবহারকারীরা যেকোনও ভিডিয়ো এডিট করতে পারবেন ৷ টেক্সট, কালার কারেকশন, অডিও ইফেক্টস-এর মতো একাধিক টুলের ব্যবহার করতে পারেন ব্যবহারকারীরা ৷ এরজন্য কোনও পেইড সাবস্ক্রিপশন নেই ৷ তবে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে ৷