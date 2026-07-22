Instagram পোস্টের মিউজিক রিপ্লেস করা সম্ভব, লঞ্চ হচ্ছে নতুন ফিচার
নতুন যে ফিচারটি লঞ্চ করা হচ্ছে এর মাধ্যমে পাবলিশ করা কোনও পোস্ট বা ক্যারাউজ়লের মিউজিক পরিবর্তন করা সম্ভব হবে ৷
Published : July 22, 2026 at 2:30 PM IST
হায়দরাবাদ : জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে রয়েছে Instagram ৷ জেনারেশন Z-এর পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকা এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যোগ করা হচ্ছে নতুন একটি ফিচার ৷ সম্প্রতি Meta-র তরফেই এই ঘোষণা করা হয়েছে ৷
নতুন যে ফিচারটি লঞ্চ করা হচ্ছে এর মাধ্যমে পাবলিশ করা কোনও পোস্ট বা ক্যারাউজ়লের মিউজিক পরিবর্তন করা সম্ভব হবে ৷
বিস্তারিত...
এতদিন পর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে কোনও কন্টেন্ট আপলোডের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী মিউজিক যোগ করতে পারেন ৷ এর ফলে যেকোনও কন্টেন্টের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে ৷ কিন্তু সমস্যা হল একবার কোনও মিউজিক দিয়ে কন্টেন্ট আপলোড করা হলে সেই মিউজিক পরিবর্তন করার কোনও উপায় থাকে না ৷ ফলে ব্যবহারকারী চাইলে একই কন্টেন্টে নতুন কোনও মিউজিক দিতে পারেন না ৷ এবার সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে ৷
Instagram এর তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীরা চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চেঞ্জ করতে পারেন ৷ পুরনো কোনও মিউজিক পরিবর্তন করে নতুন ট্রেন্ডিং মিউজিক দেওয়ার সুবিধা থাকবে ৷ সাধারণ পোস্ট ও ক্যারাউজলে এই সুবিধা থাকবে ৷ কিন্তু রিলসে মিউজিক পরিবর্তনের বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি ৷
এই ফিচারটি চালু করার ফলে পুরনো কন্টেন্টে মিউজিক পরিবর্তন করতে চাইলে পুরনো পোস্ট ডিলিট করে নতুন আপলোডের কোনও প্রয়োজন নেই ৷ বদলে পুরনো পোস্টেই সহজে বদল করা যাবে মিউজিক ৷ এক্ষেত্রে প্রাপ্ত কমেন্টে, লাইক ও শেয়ার সংখ্যার মধ্যে কোনও পরিবর্তন হবে না ৷
চলতি সপ্তাহ থেকেই এই ফিচারটি চালু করা হবে ৷ তবে একসঙ্গে সব ব্যবহারকারী এই ফিচারটির সুবিধা পাবেন না ৷ ধীরে ধীরে বিভিন্ন রিজিওনের মধ্যে রোলআউট শুরু হবে ৷ সেক্ষেত্রে ফিচারটির সুবিধা পেতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে ৷
কীভাবে মিউজিক রিপ্লেস করবেন ?
কোনও পোস্টের ডানদিকে থাকা থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করতে হবে ৷ সেখানে আসবে এডিট অপশন ৷ ওই অপশনে ক্লিক করেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক রিপ্লেস করা সম্ভব হবে ৷ ট্রেন্ডিং মিউজিক, সেভ মিউজিক সহ বিভিন্ন বিভাগের মিউজিক থেকে পছন্দমতো মিউজিক বেছে নিয়ে তা অ্যাটাচ করা সম্ভব হবে ৷