ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করতে এবার টাকা খসাতে হবে ? নতুন আপডেট নিয়ে বাড়ছে চিন্তা

ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করতে এবার টাকা খসাতে হবে ? নতুন আপডেট নিয়ে বাড়ছে চিন্তা
Instagram : Meta-র তরফে ইতিমধ্যে পেইড ভেরিফিকেশন ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ তেমনই কোনও ফিচার চালুর ভাবনা ৷
Published : January 23, 2026 at 4:57 PM IST
হায়দরাবাদ : একটি পেইড সাবস্ক্রিপশন ফিচার ডেভেলপমেন্টের কাজ করছে ইমেজ ও ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম ৷ একজন এক্স (অতীতে টুইটার ) ডেভেলপার নতুন এই ফিচার সম্পর্কে জানিয়েছেন ৷ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন নতুন যে পেড সাবস্ক্রিপশন চালু করা হবে তার মাধ্যমে আনলিমিডেট অডিয়েন্স লিস্ট তৈরি করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ইতিমধ্যে Meta র অন্য একটি সোস্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে এই ফিচারটি চালু রয়েছে ৷ খুব দ্রুত ইনস্টাগ্রামেও এই ফিচারটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
যে এক্স অ্য়াকাউন্ট থেকে এই দাবি উঠেছে সেই অ্য়াকাউন্টটির ব্যবহারকারীর নাম Alessandro Paluzzi (@alex193a) ৷ তিনি জানিয়েছেন, আনলিমিটেড অডিয়েন্স লিস্ট তৈরির সুবিধা দেওয়া হবে এবার ৷ অর্থাৎ এই সাবক্রিপশন প্ল্য়ান নিলে স্টোরির ক্ষেত্রে আনলিমিটেড অডিয়েন্স লিস্ট তৈরি করা সম্ভব হবে ৷ এখানেই শেষ নয়, এই সাবক্রিপশন প্ল্যানে আরও একটি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ৷ সাবস্কিপশন নেওয়া ব্যক্তি প্রয়োজনে অপর ইউজারকে না জানিয়েও তাঁর স্টোরি দেখতে পারবে ৷ যদিও এই ফিচারগুলি এখনই নিশ্চিত করে ইনস্টাগ্রামের তরফে কিছুই জানানো হয়নি ৷ আরও একটি নতুন ফিচারের বিষয়েও জানিয়েছেন পালুজ়ি ৷ তাঁর কথায় সুপার লাইক ফিচার চালু করা হতে পারে ৷ অর্থাৎ কোনও স্টোরিতে লাইক দেওয়ার সময় লং প্রেস করলে সেখানে সুপার লাইক তৈরি হবে ৷
Meta-র তরফে ইতিমধ্যে পেইড ভেরিফিকেশন ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ এই ফিচারের মাধ্যমে সরকারি কোনও পরিচয় পত্রের মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহারকারীর প্রোফাইল ভেরিফাই করা হয় ৷ এবং তাঁর নামের পাশে নীল টিক (Blue Tick) যুক্ত হয় ৷ এর মাধ্যেমে মেটা ওই নির্দিষ্ট প্রোফাইলের সাপোর্ট ও মনিটারিং শুরু করে ৷ পাশাপাশি ভেরিফাই হওয়ার জন্য অডিয়েন্সের সংখ্যাও দ্রুত হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ ভারতে মেটা ভেরিফিকেশনের জন্য 639 টাকা করে ধার্য করা হয়েছে ৷
সম্প্রতি ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে ইনস্টাগ্রাম ৷ এবার থেকে বাংলা ভাষায় ক্যাপশন ও টেক্সট লেখার জন্য নতুন ফন্ট ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ৷ এছাড়াও ব্যবহারকারীদের সুবিধার ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রেও Meta AI ট্রান্সলেশন ব্যবহার করা যাবে ৷
সম্প্রতি মুম্বইয়ে আয়োজন করা হয়েছিল ‘House of Instagram’ ৷ যেখানে এই অ্য়াপের গুরুত্বপূর্ণ নতুন ফিচারগুলি ক্রিয়েটরদের কাছে তুলে ধরা হয় ৷ ওই অনুষ্ঠানেই কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সুবিধার জন্য নতুন ট্রান্সলেশন টুল ও ভারতীয় ভাষার নতুন ফন্টের সূচনা করা হয় ৷