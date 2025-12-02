Instagram এ নয়া নিয়ম, রিয়্যাক্ট এর সংখ্যা হু হু করে কমতে পারে ! কী করণীয় ?

Instagram এ নয়া নিয়ম, রিয়্যাক্ট এর সংখ্যা হু হু করে কমতে পারে ! কী করণীয় ?
Instagram : টপিক বেসড সার্চ, ট্রেন্ডিং লিস্ট এবং অ্য়ালগোরিদম রেকমেন্ডেশন জন্য সহায়ক হ্যাশট্যাগ ৷ তবে এবার পরিবর্তন হবে নিয়মের ৷
Published : December 2, 2025 at 4:37 PM IST
হায়দরাবাদ : বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে Instagram এ ৷ কন্টেন্ট ডিসকভারির ক্ষেত্রে নতুন লিমিটেশন চালু করতে পারে মেটার এই প্ল্য়াটফর্মটি ৷ সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে এবার থেকে কন্টেন্ট পোস্ট করার পর হ্যাসট্যাগের লিমিটেশন চালু হতে পারে ৷ অর্থাৎ বর্তমানে কোনও একটি কন্টেন্ট পোস্ট করার পর ক্রিয়েটার সর্বাধিক 30টি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন ৷ কিন্তু নতুন নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক হ্যাশট্যাগই ব্যবহার করা যাবে ৷ তবে এখনই এই নতুন নিয়ম চালু হয়নি ৷ প্রথমে এটি বিটা ইউজারদের কাছে পৌঁছবে তারপর সব ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ৷
ইনস্টাগ্রামে হ্যাশট্যাগ অতি জনপ্রিয় একটি ফিচার ৷ কন্টেন্টের রিচ বাড়ানোর জন্য এই ফিচারটি অতি জনপ্রিয় ৷ টপিক বেসড সার্চ, ট্রেন্ডিং লিস্ট এবং অ্য়ালগোরিদম রেকমেন্ডেশন জন্য সহায়ক হ্যাশট্যাগ ৷ বর্তমানে কোনও কন্টেন্ট পোস্ট করার পর সর্বাধিক 30টি হ্যাশট্যাগ পোস্ট করতে পারেন পোস্টদাতা ৷ তবে নতুন নিয়মে সর্বাধিক 3টি হ্যাশট্যাগ দিতে পারবেন ৷
DroidApp একটি রিপোর্টে জানিয়েছে, নতুন এই ফিচারটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়ে গিয়েছে ৷ অনেক ব্যবহারকারী 3টের বেশি হ্যাশট্যাগ দেওয়ার পর একটি ডিসক্লেমার দেখানো হচ্ছে ৷ জানানো হচ্ছে 3টের বেশি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা সম্ভব নয় ৷
যদিও মেটার তরফে এখনও অফিসিয়াল কোনও রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে A/B টেস্টিং শেষে সকলের জন্য এই ফিচার চালু হলে মেটা অফিসিয়ালি জানাতে পারে ৷ তবে ইনস্টাগ্রামের তরফে কয়েকদিন আগে একটি পোস্ট করা হয়েছিল ৷ সেখানে ঘোষণা করা হয়েছিল, তারা একটি নতুন ফিচার রোল আউট করবে ৷ তবে সেই ফিচারটি সম্পূর্ণ অন্য ৷
ব্যবহারকারীরা যাতে নিজেদের পছন্দমতো কন্টেন্ট আরও বেশি পরিমাণে পেতে পারেন তার জন্য় পছন্দসই টপিক বাছতে পারেন ৷ এবং সেই অনুযায়ী কন্টেন্ট রেকমেন্ড করা হবে ৷ এমনকি এক্সপ্লোর পেজেও ওই পছন্দের টপিক অনুযায়ী কন্টেন্ট রেকমেন্ড হবে ৷
Instagram এ রয়েছে Your Algorithm ফিচার ৷ সেই ফিচারেই পছন্দের টপিক যোগ ও অপছন্দের টপিক বাদ দিতে পারবেন ব্যবহারকারী ৷